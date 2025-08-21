Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim

Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do pożaru auta doszło na jezdni w kierunku Otwocka, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kadetów. Początkowo ogień próbowali ugasić inni, przejeżdżający w pobliżu kierowcy. Na miejscu interweniowała straż pożarna.

Jak przekazał nam oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracował jeden zastęp.

Spalony wrak samochodu stoi na początku wyspy przystanku autobusowego. Nie ma utrudnień w ruchu.

