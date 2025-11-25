Pomylił trasę, jechał miejskim autobusem po chodniku

Autobus jechał po chodniku Źródło: Stop Cham/Facebook

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak autobus linii 136 jedzie po chodniku. Następnie zjeżdża z powrotem na ulicę.

- Kierowca autobusu linii 136 jechał od ulicy Herbsta, następnie skręcił w lewo Romera i dalej powinien w prawo w Surowieckiego. Ale tu pomylił trasę i dalej miał już tylko Puławską - ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

O szczegóły sytuacji zapytaliśmy w Miejskich Zakładach Autobusowych. - Kierowca pomylił trasę i bez konsultacji z centralą ruchu próbował zawrócić w rejonie ulicy Janowskiego. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, względem kierowcy wszczęto postępowanie dyscyplinujące - poinformował Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA.

