Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

Dwie warszawskie dzielnice nie chcą nocnej prohibicji

Ursus i Rembertów nie chcą nocnej prohibicji
Rafał Trzaskowski o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu
Źródło: TVN24
Radni dzielnicy Ursus negatywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący wprowadzenia nocnej prohibicji. Podobną decyzję podjęli dzień wcześniej radni Rembertowa.

Rada Warszawy zadecydowała, by dwa projekty uchwał dotyczące wprowadzenia w Warszawie nocnej prohibicji przekazać do zaopiniowania dzielnicom.

W czwartek projektami zajęli się radni Ursusa. Podczas głosowania przeciw wprowadzeniu nocnej prohibicji było 12 radnych, a za - 6. Dzień wcześniej podobne głosowanie odbyło się w Rembertowie. Tam również opinia radnych była negatywna.

Skargi mieszkańców Niedźwiadka

Projekt wprowadzenia prohibicji od godziny 22 dzielnicowa komisja sportu i spraw społecznych z Ursusa zaopiniowała negatywnie, natomiast od godziny 23 - komisja nie podjęła decyzji, głosy rozłożyły się po 6.

Głosowanie poprzedzone było dyskusją, podczas której radny Karol Bąkowski zwrócił uwagę, że Polacy są w czołówce w spożyciu alkoholu w Europie. - Konsekwencją przyjęcia projektu uchwały jednej bądź drugiej, jest realna zmiana dla sąsiadów. Będzie spokojniej, bezpieczniej, a nasi sąsiedzi będą zdrowsi, bo nie będą uzależnieni - powiedział.

Z kolei radny Grzegorz Puchalski zwrócił uwagę na skargi mieszkańców osiedla Niedźwiadek na sklepy nocne i klientów, którzy zakłócają porządek i ciszę nocną.

Głos zabrała też mieszkanka osiedla, która potwierdziła niebezpieczne sytuacje, z którymi spotkała się w okolicy sklepu z alkoholem zlokalizowanym przy przystanku przy ulicy Keniga - interwencje policji, łamanie ciszy nocnej, czy pobicia.

"Nie ma danych"

Radny Piotr Pełka zaznaczył, że według niego sprawa problemu alkoholizmu to nie jest sprawa ograniczenia sprzedaży alkoholu, tylko kwestia pomocy systemu, bo dla chcącego zaopatrzyć się w alkohol, godzina nie stanowi problemu.

- Ten, kto sprzedaje, nie jest winny. Problem jest w tych, co nadużywają alkoholu. Tu trzeba postawić na profilaktykę leczenia uzależnień. Wypracujemy rozwiązanie będące kompromisem. Boję się, że nasze działanie mogą spowodować odwrotny skutek - podkreślił.

Jak zaznaczył burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński, nie ma takich danych, które świadczyłyby, że ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu ma wpływ na ograniczenie liczby leczących się na alkoholizm. - Pomimo kompletnej dostępności ta liczba maleje dzięki pomocy ośrodków zajmujących się profilaktyką i walką z uzależnieniami. Tylko zwiększenie środków na profilaktykę pozwoli nam ograniczyć liczbę osób, które wybierają złą drogę. Tylko profilaktyka i edukacja, na to trzeba postawić - podkreślił.

nad
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Źródło: TVN24

Dwa projekty

Dzielnicowi radni przyjrzeli się dwóm projektom wprowadzającym nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Jeden projekt uchwały przygotował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a drugi radni klubu Lewica, Miasto Jest Nasze.

Klub Lewica i Miasto Jest Nasze przygotował projekt uchwały wprowadzającej prohibicję, która miałaby obowiązywać w całym mieście w godzinach 22.00-6.00.

Ograniczenie sprzedaży ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Nocna prohibicja nie obejmie restauracji, barów, pubów itp. Gdyby radni przyjęli uchwałę, weszłaby w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Podobny projekt uchwały przedstawił również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W jego projekcie prohibicja obowiązywałaby w godzinach 23.00-6.00. Miałaby trzymiesięczny okres karencji.

Nocna prohibicja w innych miastach

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska i Gdańsk. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.

W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu nocna prohibicja została wprowadzona w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Konin
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
TVN24
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie
TVN24
Nocna sprzedaż alkoholu
Nocna prohibicja w Łodzi? Są wyniki konsultacji
TVN24

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Rada Warszawy
Czytaj także:
Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim
Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim
Wawer
Służby natleniają rzekę Wkrę
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę
Okolice
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper
Mokotów
Latarnie w Parku Skaryszewskim
Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki
24-letni obywatel Nigerii został zatrzymany
Chciał być taksówkarzem. Pokazał fałszywe dokumenty, czeka go deportacja
Bielany
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
Ursus
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" w areszcie
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
Okolice
Do wypadku doszło na przystanku przy ulicy Zamoyskiego
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
Praga Południe
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
Śródmieście
bmw
"Strzały" niepokoiły sąsiadów. Kierowca słono za to zapłaci
Okolice
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście
Okolice
37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
Podpalił las, ale wrócił, by gasić pożar
Okolice
Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Warszawy
Śródmieście
Bójka na stadionie w Radomiu
Bójka podczas meczu. Pseudokibice z zarzutami
Okolice
Wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła
"Nie zauważył czerwonego", wjechał na przejazd
Praga Północ
Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"
Ochota
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Noc w policyjnej celi i wyrok pół roku więzienia
Okolice
Remont drewniaka Burkego
"To był ostatni moment na remont drewniaka Burkego"
Praga Północ
Komunikacja miejska w Otwocku jest bezpłatna
Zakończyli współpracę z Warszawą. Mają swoją komunikację. Darmową
Okolice
81. rocznica zdobycia budynku PAST-y podczas Powstania Warszawskiego
"W samym sercu płonącego miasta młodzi ludzie przejęli ten budynek"
Śródmieście
Drapieżny ptak potrzebował pomocy
Drapieżny ptak uderzył w budynek. Uszkodził skrzydło
Wola
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Studenci z Turcji "spotkali się z przejawami niechęci i wrogości"
Okolice
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Uczeń podstawówki znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Okolice
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Banderowska flaga na koncercie. Komunikat prokuratury
Praga Południe
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
Komunikacja
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
Śródmieście
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta z cysterną. Ustalenia prokuratury
Okolice
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki