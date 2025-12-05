Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać

Koniec remontu Dworca Zachodniego Źródło: TVN24

"Kolejarze przebudowują przystanek Warszawa Ursus Północny. W następnym etapie budowy, od 8 do 12 grudnia 2025 roku, pociągi Kolei Mazowieckich nie będą zatrzymywały się na tym przystanku" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Ponadto od 13 do 23 grudnia, nieczynny pozostanie peron nr 1, a wszystkie pociągi Kolei Mazowieckich w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Sochaczewa, Łowicza będą przejeżdżać przez przystanek Warszawa Ursus Północny bez zatrzymania. Natomiast pociągi w kierunku Warszawy Zachodniej zatrzymają się przy peronie 2.

ZTM przypomina, że do 23 grudnia 2025 roku, obowiązuje dodatkowe honorowanie wszystkich biletów KM, obejmujących przejazd przez przystanek Warszawa Ursus Północny, w pojazdach linii (w obu kierunkach):

194 na odcinku: PKP Gołąbki – PKP Włochy, 207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus-Ratusz.