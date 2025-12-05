Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać

Modernizacja przystanku Warszawa Ursus Północny (zdj. ilustracyjne)
Koniec remontu Dworca Zachodniego
Źródło: TVN24
Trwa przebudowa przystanku osobowego Warszawa Ursus Północny. W związku toczącymi się pracami od 8 do 12 grudnia roku pociągi Kolei Mazowieckich nie będą zatrzymywały się na tym przystanku.

"Kolejarze przebudowują przystanek Warszawa Ursus Północny. W następnym etapie budowy, od 8 do 12 grudnia 2025 roku, pociągi Kolei Mazowieckich nie będą zatrzymywały się na tym przystanku" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Ponadto od 13 do 23 grudnia, nieczynny pozostanie peron nr 1, a wszystkie pociągi Kolei Mazowieckich w kierunku Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Sochaczewa, Łowicza będą przejeżdżać przez przystanek Warszawa Ursus Północny bez zatrzymania. Natomiast pociągi w kierunku Warszawy Zachodniej zatrzymają się przy peronie 2.

ZTM przypomina, że do 23 grudnia 2025 roku, obowiązuje dodatkowe honorowanie wszystkich biletów KM, obejmujących przejazd przez przystanek Warszawa Ursus Północny, w pojazdach linii (w obu kierunkach):

194 na odcinku: PKP Gołąbki – PKP Włochy, 207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus-Ratusz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż w 1975 roku
Śródmieście

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Komunikacja Miejskapociągi
Czytaj także:
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
Okolice
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż w 1975 roku
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Okolice
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
Praga Północ
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Okolice
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Okolice
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Nowa koncepcja toru kolarskiego. Z nietypowym basenem w środku
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Komunikacja
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Okolice
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki