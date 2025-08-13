Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy

Stan stacji Ursus Północny Źródło: Olek Klekocki / tvnwarszawa.pl

Inwestycja o wartości 11,3 miliona złotych jest dofinansowana z KPO.

Po zakończeniu remontu pasażerowie zyskają dwa nowoczesne perony z ławkami, zadaszeniem, tablicami informacyjnymi, monitoringiem i systemem informacji pasażerskiej.

Dojścia do przystanku zostaną przebudowane - od strony ul. Szamoty (Ursus) i ul. Cykady (Włochy) powstaną nowe pochylnie. "Wszystkie roboty planujemy zakończyć w II kwartale 2026 r." - zaznaczyły PKP PLK.

Remont peronu nr 2 potrwa od 21 sierpnia do 29 września. W tym czasie będzie on niedostępny dla pasażerów. Peron nr 1 będzie działał normalnie, a pociągi w kierunku Warszawy Zachodniej będą jeździć zgodnie z rozkładem. Remont peronu 1 zostanie rozpoczęty, po oddaniu do użytku peronu nr 2.

Dziury zalepione kawałkami blachy

O fatalnym stanie przystanku PKP Ursus Północny pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w ubiegłym roku. Na stacji były dziury zalepione kawałkami blachy, czy sterczące z ukruszonego betonu druty. Mieszkańcy bali się tamtędy chodzić. Mimo wyglądu jak z horroru, stacja jest dopuszczana do użytkowania, a PKP PLK podkreślały, że dokonują doraźnych napraw.

Sprawę nagłośniała wówczas między innymi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

"W drodze na stację PKP Ursus Północy powstała dziura wielkości dziecka, w którą ktoś może spaść ponad półtora metra niżej. Wysłałam pilną interwencję w tej sprawie do PKP PLK z prośbą o szybkie zabezpieczenie i remont tego miejsca" - pisała w zeszłym roku na Instagramie polityczka Lewicy.