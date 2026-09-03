Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ulice

Weekendowe utrudnienia w stolicy

W weekend w Warszawie będzie sporo utrudnień (zdjęcie ilustracyjne)
W weekend w Warszawie będzie sporo utrudnień (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali w kilku miejscach. Wymienią nawierzchnię jezdni Wisłostrady w kierunku Żoliborza na Powiślu, na ulicy Kościuszki w Ursusie, a także na Grójeckiej w stronę Placu Narutowicza. Nowy asfalt ułożą też w Alei Sztandarów w Rembertowie oraz na Rondzie Wiatraczna.

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię Wisłostrady na śródmiejskim odcinku jezdni w stronę Żoliborza. Rozpoczną roboty w piątek o godzinie 22, a zakończą w poniedziałek o godzinie 5.

Przez ten czas zamknięta zostanie Wisłostrada (Wybrzeże Kościuszkowskie) w stronę Żoliborza, od tunelu do Grodzkiej. Kierowcy będą mieli do dyspozycji drugą jezdnię, którą pojadą w obu kierunkach. W stronę Żoliborza dostępne będą dwa pasy, w kierunku Mokotowa – jeden.

Stołeczny ratusz przekazał, że objazdy poprowadzą: Mostem Łazienkowskim lub Mostem Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim w stronę Mostu Gdańskiego. Utrudnienia będzie można ominąć również, jadąc: Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich, a następnie zjeżdżając z wiaduktu Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę.

Prace na Wisłostradzie
Prace na Wisłostradzie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Asfalt na Kościuszki

Nowy asfalt będzie na ulicy Kościuszki w Ursusie. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 20. Koniec zaplanowano na poniedziałek, na godzinę 4. Zamknięty zostanie przejazd Kościuszki od ronda z Cierlicką do Dzieci Warszawy. Objazd wyznaczono ulicami: Spisaka, Kompanii AK "Kordian", Pużaka i Sławka.

"W czasie frezowania autobusy linii: 129, 187, 207 i 401 pojadą ulicami: Spisaka, Kompanii AK 'Kordian', Pużaka i Sławka" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Nowy asfalt będzie na ulicy Kościuszki w Ursusie
Nowy asfalt będzie na ulicy Kościuszki w Ursusie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Prace na Grójeckiej

Na nadchodzący weekend zaplanowano również asfaltowanie kolejnego odcinka ulicy Grójeckiej. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 20, a ruch po nowej nawierzchni wróci najpóźniej w niedzielę wieczorem.

Jezdnia Grójeckiej za skrzyżowaniem z Banacha w kierunku Placu Narutowicza oraz jezdnia Banacha od Wolnej Wszechnicy do Grójeckiej zostanie zamknięta. Objazd do Grójeckiej wyznaczono: Dickensa, Białobrzeską i Kopińską lub Pawińskiego i Dickensa. Na Grójeckiej w stronę Placu Narutowicza przed Banacha będą zamknięte dwa pasy, ale nadal będzie można skręcić w prawo lub lewo. Autobusy jeżdżące w tamtym rejonie - 136, 172, 186, 191, N01, N38 i N88 - będą w tym czasie kursować objazdami.

Asfaltowanie kolejnego odcinka Grójeckiej
Asfaltowanie kolejnego odcinka Grójeckiej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zamknięta Aleja Sztandarów

W piątek o godzinie 22 drogowcy zamkną całą Aleję Sztandarów od Czwartaków do Ronda Fieldorfa "Nila". Prace zakończą się w nocy z poniedziałku na wtorek. W tym czasie aleją będzie tylko dojazd do posesji, a kierowcy ominą utrudnienia ulicami Kadrową i Czwartaków. Autobusy linii 115 pojadą Kadrową i Czwartaków.

W piątek o godzinie 22 drogowcy zamkną całą Aleję Sztandarów
W piątek o godzinie 22 drogowcy zamkną całą Aleję Sztandarów
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Drogowcy wracają na Rondo Wiatraczna

W sobotę o godzinie 7 drogowcy wrócą także na Rondo Wiatraczna. Ten etap potrwa do połowy września. Przez ten czas zamknięty zostanie lewy i środkowy pas na rondzie. Kierowcy nie przejadą przez tory z Wiatracznej prosto na rondo oraz z ronda od strony Alei Stanów Zjednoczonych na Grochowską w stronę Targowej. Na Wiatracznej, od ulicy Zakole do ronda, będzie jeden pas ruchu. Wyjazd z Wiatracznej będzie tylko w prawo, w stronę Targowej.

Do Wiatracznej kierowcy dojadą: Grenadierów, Podskarbińską i Dwernickiego. Od strony Marsa do Alei Stanów Zjednoczonych i Alei Waszyngtona powinni pojechać Ostrobramską i Grenadierów.

Autobusy linii: 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730 N03 i N24 pojadą inaczej.

Drogowcy wracają na Rondo Wiatraczna
Drogowcy wracają na Rondo Wiatraczna
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper pap_20060113_05O (1)
15 lat od śmierci Andrzeja Leppera. "Nigdy nie uwierzę, że to było samobójstwo"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
Czytaj także:
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
"Babcia" wraca na tory
Okolice
W wypadku zginął 20-latek
Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Okolice
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Włochy
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
Bemowo
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Zamknięta szkoła w Sękocinie
Szkoła zamknięta, dzieci uczą się w lesie. Spór o prywatną placówkę pod Warszawą
Klaudia Kamieniarz, Aleksandra Kąkol
Pakunki na ławce przy Żupniczej
Pakunki, taśma i wystające kable. Pokazali zdjęcia
Praga Południe
Zderzenie w Alei Krakowskiej
Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni
Włochy
Zatrzymany Bartosz G.
Zabił 16-letnią Maję, potem próbował spalić ciało. W międzyczasie głaskał psa
Mazowieckie
Moment kradzieży łańcuszka pasażerki tramwaju
W tramwaju zerwał kobiecie łańcuszek z szyi
Praga Północ
Mężczyzna miał obnażać się na przystanku na Ochocie
Miał zaczepiać dziewczynki i obnażać się na przystanku. Grozi mu deportacja
Ochota
Ciężarówka wywróciła się na A2
Wypadek na autostradzie. Ciężarówka na boku, jedna osoba ranna
Mazowieckie
Kolizja na autostradzie A2
Kolizja na A2. Osobówka uderzyła w tył auta i wypadła z jezdni
Okolice
Kierowca driftował na MOP-ie
"Popisy" 21-latka nie uszły ich uwadze. Zapłaci pięć tysięcy
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek porzucony w reklamówce. Sprawą zainteresowała się prokuratura
Okolice
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb po znalezieniu podejrzanych pakunków. Wiadomo, co było w środku
Praga Południe
Nowe autobusy przeszły kontrole (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe autobusy wyjechały na ulice. Były awarie
Śródmieście
Niebezpieczna jazda kierowcy autobusu
Kierowca autobusu uderzył w samochód z rodziną w środku i odjechał
Okolice
Kobieta zmarła w szpitalu po podaniu antybiotyku - zdjęcie ilustracyjne
To miał być rutynowy zabieg. 35-latka zmarła w szpitalu
radom
Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy
Leżały pod ziemią, na polu, 20 metrów od zabudowań
Okolice
37-latce grozi pięć lat więzienia
Za zakupy nie płaciła, nagrywały ją kamery. Usłyszała 10 zarzutów
Okolice
Za kierownicą BMW siedział 16-latek
16-latek jechał "ułożyć sobie życie". Ma poważne problemy
Okolice
Policjanci zatrzymali mężczyznę na hulajnodze elektrycznej
"Hulajnogę" kupił w sieci, teraz ma kłopoty
Śródmieście
W akcji brał udział pies tropiący
Zarzutami się nie przejął, 17-latek wpadł po raz drugi
Praga Północ
Dominik czuje się już lepiej
Dominik kilka miesięcy po wypadku wrócił do szkoły. "Pokazał jak jest silny"
Okolice
Gekon ukrył się walizce
O tej "pamiątce" z wakacji nie wiedzieli
Mokotów
Domki dla kotów zostały podpalone
Spłonęły domki dla kotów. Dwie osoby zatrzymane, w tym 15-latka
Mokotów
Kradzione auto, 21-latek z sądowymi zakazami
Ma 21 lat i trzy sądowe zakazy. Jechał kradzionym autem
Praga Południe
Zdarzenie w Alei Stanów Zjednoczonych
Mogło dojść do tragedii. Rozpędzony wjechał prosto w przystanek
Praga Południe
Działka pod budowę nowej szkoły na Odolanach
Sąd blokuje budowę szkoły, bo "dzieci będą przeszkadzać w pracy"
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki