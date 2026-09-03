Ulice Weekendowe utrudnienia w stolicy

W weekend w Warszawie będzie sporo utrudnień (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię Wisłostrady na śródmiejskim odcinku jezdni w stronę Żoliborza. Rozpoczną roboty w piątek o godzinie 22, a zakończą w poniedziałek o godzinie 5.

Przez ten czas zamknięta zostanie Wisłostrada (Wybrzeże Kościuszkowskie) w stronę Żoliborza, od tunelu do Grodzkiej. Kierowcy będą mieli do dyspozycji drugą jezdnię, którą pojadą w obu kierunkach. W stronę Żoliborza dostępne będą dwa pasy, w kierunku Mokotowa – jeden.

Stołeczny ratusz przekazał, że objazdy poprowadzą: Mostem Łazienkowskim lub Mostem Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim w stronę Mostu Gdańskiego. Utrudnienia będzie można ominąć również, jadąc: Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich, a następnie zjeżdżając z wiaduktu Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę.

Prace na Wisłostradzie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Asfalt na Kościuszki

Nowy asfalt będzie na ulicy Kościuszki w Ursusie. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 20. Koniec zaplanowano na poniedziałek, na godzinę 4. Zamknięty zostanie przejazd Kościuszki od ronda z Cierlicką do Dzieci Warszawy. Objazd wyznaczono ulicami: Spisaka, Kompanii AK "Kordian", Pużaka i Sławka.

"W czasie frezowania autobusy linii: 129, 187, 207 i 401 pojadą ulicami: Spisaka, Kompanii AK 'Kordian', Pużaka i Sławka" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Nowy asfalt będzie na ulicy Kościuszki w Ursusie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Prace na Grójeckiej

Na nadchodzący weekend zaplanowano również asfaltowanie kolejnego odcinka ulicy Grójeckiej. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 20, a ruch po nowej nawierzchni wróci najpóźniej w niedzielę wieczorem.

Jezdnia Grójeckiej za skrzyżowaniem z Banacha w kierunku Placu Narutowicza oraz jezdnia Banacha od Wolnej Wszechnicy do Grójeckiej zostanie zamknięta. Objazd do Grójeckiej wyznaczono: Dickensa, Białobrzeską i Kopińską lub Pawińskiego i Dickensa. Na Grójeckiej w stronę Placu Narutowicza przed Banacha będą zamknięte dwa pasy, ale nadal będzie można skręcić w prawo lub lewo. Autobusy jeżdżące w tamtym rejonie - 136, 172, 186, 191, N01, N38 i N88 - będą w tym czasie kursować objazdami.

Asfaltowanie kolejnego odcinka Grójeckiej Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zamknięta Aleja Sztandarów

W piątek o godzinie 22 drogowcy zamkną całą Aleję Sztandarów od Czwartaków do Ronda Fieldorfa "Nila". Prace zakończą się w nocy z poniedziałku na wtorek. W tym czasie aleją będzie tylko dojazd do posesji, a kierowcy ominą utrudnienia ulicami Kadrową i Czwartaków. Autobusy linii 115 pojadą Kadrową i Czwartaków.

W piątek o godzinie 22 drogowcy zamkną całą Aleję Sztandarów Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Drogowcy wracają na Rondo Wiatraczna

W sobotę o godzinie 7 drogowcy wrócą także na Rondo Wiatraczna. Ten etap potrwa do połowy września. Przez ten czas zamknięty zostanie lewy i środkowy pas na rondzie. Kierowcy nie przejadą przez tory z Wiatracznej prosto na rondo oraz z ronda od strony Alei Stanów Zjednoczonych na Grochowską w stronę Targowej. Na Wiatracznej, od ulicy Zakole do ronda, będzie jeden pas ruchu. Wyjazd z Wiatracznej będzie tylko w prawo, w stronę Targowej.

Do Wiatracznej kierowcy dojadą: Grenadierów, Podskarbińską i Dwernickiego. Od strony Marsa do Alei Stanów Zjednoczonych i Alei Waszyngtona powinni pojechać Ostrobramską i Grenadierów.

Autobusy linii: 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730 N03 i N24 pojadą inaczej.

Drogowcy wracają na Rondo Wiatraczna Źródło zdjęcia: UM Warszawa