Zamkną na weekend jedną z głównych ulic Saskiej Kępy. Ostatni etap remontu

Saska to jedna z ważniejszych ulic na Saskiej Kępie. W okolicy znajduje się wiele szkół, ale także punkty użyteczności publicznej - między innymi Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Jeździ tędy wiele popularnych linii autobusowych. Ulica wymagała remontu, ponieważ kilka lat temu przeszła okres wzmożonego ruchu w związku z zamknięciem mostu Łazienkowskiego na czas jego odbudowy po pożarze. Konstrukcja ulicy nie była przygotowana do takiego obciążenia, co wpłynęło na jej szybszą niż zakładano degradację.

Saska wyłączona z ruchu, objazdy

Jak informuje ratusz, od godziny 22 w piątek do godziny 4 w poniedziałek jezdnia Saskiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z boczną jezdnią alei Waszyngtona do Zwycięzców. Oznacza to, że zamknięty będzie także fragment bocznej jezdni alei Waszyngtona na wysokości Saskiej – od ronda Waszyngtona będzie można dojechać tylko do Lipskiej, natomiast z Berezyńskiej trzeba będzie skręcić w lewo na jezdnię biegnącą wzdłuż torowiska, aby dojechać do Lipskiej.