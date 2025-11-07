Logo TVN Warszawa
Warszawa
W piątek pierwsze utrudnienia w związku z obchodami Święta Niepodległości

34. Bieg Niepodległości
Biegi, koncerty, marsze, rajdy. Tak Polacy świętowali 106. rocznicę odzyskania niepodległości (wideo archiwalne z 2024 roku)
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W piątek w okolicy placu Piłsudskiego obowiązywał będzie zakaz parkowania. Kolejne utrudnienia w ruchu w tej okolicy będą także w poniedziałek.

Główne uroczystości państwowe odbędą się we wtorek na placu Piłsudskiego. Wydarzenie poprzedzi próba generalna. W związku z nią w piątek, 7 listopada, w godzinach 7-14 na ulicy Królewskiej, wzdłuż Ogrodu Saskiego, będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Od poniedziałku

Od popołudnia w poniedziałek możliwe będą utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym m.in. w rejonie placu Piłsudskiego i Krakowskiego Przedmieścia. Autobusy będą kierowane na trasy objazdowe.

Tego dnia wieczorem na placu Piłsudskiego odbędzie się Capstrzyk Niepodległości. Pomiędzy godz. 16.30 a 19.30 plac zostanie zamknięty dla ruchu pomiędzy ulicami Królewską i Wierzbową.

"Autobusy linii 106, 107, 111, 128, 175 będą kierowane na trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Ponadto, w godzinach 19.30–22 na placu Zamkowym zaplanowano zgromadzenie, a następnie przemarsz Krakowskim Przedmieściem, Tokarzewskiego-Karaszewicza na plac Piłsudskiego.

"Policja może zdecydować o czasowym wstrzymaniu ruchu na wybranych ulicach. Na objazdy mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503" - przekazał ZTM.

We wtorek

We wtorek, 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, nie będzie można parkować na ulicach wokół placu Piłsudskiego, a także na placach Małachowskiego i Teatralnym.

Ponadto, w godzinach 10-14, ulice wokół placu Piłsudskiego będą zamknięte dla ruchu.

"Czasowo ruch zostanie wstrzymany także w godzinach 11.15-11.40 oraz 13.10-13.40 podczas przemarszu pododdziałów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych z placu Teatralnego na plac Piłsudskiego i z powrotem. Żołnierze i mundurowi przejdą ulicami: Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Królewską" - przekazał stołeczny ratusz.

W godzinach 14-20 na Krakowskim Przedmieściu zaplanowano część festiwalu Wspólna Niepodległa. W tym czasie ruch na Trakcie Królewskim od Nowego Światu do Trębackiej, może być wstrzymywany.

Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. Pierwszy – Motocyklowa Parada Niepodległości – rozpocznie się o godzinie 11.30 przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Stamtąd uczestnicy wyruszą na przejazd ulicami: Hlonda, aleją Rzeczypospolitej, aleją Wilanowską, aleją Niepodległości, Odyńca, Racławicką, Żwirki i Wigury, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Połczyńską, Radiową, Wrocławską, Widawską, Księcia Bolesława, Obrońców Tobruku, Powązkowską, Maczka, Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Wisłostradą do Trasy Łazienkowskiej, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską do pomnika Piłsudskiego.

Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Śródmieście
Biegi Niepodległości w Warszawie
W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób
Śródmieście
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie niepodległości na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Żoliborz

Z kolei uczestnicy MotoParady Niepodległości spotkają się o godzinie 12 w Sulejówku. Do Warszawy wjadą ulicą Armii Krajowej w Wesołej, a dalej ulicami: 1 Praskiego Pułku, przez rondo Bułhaka, Niemcewicza, przez rondo Śmigielskiego, Wspólną, Korkową, Stepową, Okularową, Marsa, przez rondo Mościckiego, Płowiecką, Grochowską, przez rondo Wiatraczna, Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, przez most Świętokrzyski, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego, Książęcą, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Na Rozdrożu, Bagatela, przez plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławską, Płaskowickiej i Sójki.

"Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policjantów. Funkcjonariusze mogą czasowo wstrzymywać ruch na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli" - poinformował ratusz.

Marsz Niepodległości odbędzie się w godzinach 14-19. Jego uczestnicy spotkają się na rondzie Dmowskiego. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Narodowego.

Jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości zostanie zamknięta ulica Marszałkowska od ulicy Żurawiej do ulicy Świętokrzyskiej. Kierowcy nie przejadą też Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego.

Podczas wydarzenia będą zamknięte również Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. W czasie przejścia uczestników, policjanci mogą zamknąć ruch również na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Autobusy kursujące trasą marszu oraz przecinające ją zmienią trasy.

W Narodowe Święto Niepodległości odbędą się także liczne zgromadzenia i przemarsze. Utrudnień w ruchu można się spodziewać w godzinach 13-16 zgromadzenie na boisku przy szkole podstawowej na ulicy Walcowniczej połączone z przemarszem do Bystrzyckiej; w godzinach 14-17 zgromadzenie na placu Unii Lubelskiej, a następnie przemarsz ulicami: Marszałkowską, przez plac Konstytucji, Piękną, Alejami Ujazdowskimi na plac Trzech Krzyży.

Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy

Kierowcy, w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy.

Tego dnia, w godzinach 11-19 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – M1 co ok. 4 minuty, a M2 co ok. 5 minut. W razie potrzeby do ruchu będą skierowane dodatkowe składy.

Komunikacja naziemna niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami.

"Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 35. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu" - poinformował ZTM.

Trasy zmienią tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77 oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.

Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a Metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, plac Konstytucji i Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 będą łączyć Falenicę tylko z rondem Wiatraczna.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Święto Niepodległości
