Potrącenie na Bemowie. Rowerzysta trafił do szpitala

Zderzenie rowerzysty i forda na Bemowie w Warszawie. Jak podaje policja, kierujący jednośladem został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło przed godziną 11 na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Dywizjonu 303. - Rowerzysta został potrącony najprawdopodobniej przez kierowcę forda. Auto stoi na przejeździe rowerowym, natomiast lekko uszkodzony rower jest oparty o słup kawałek dalej. Na miejscu są trzy załogi policji - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter.

Policja potwierdza, że doszło do zderzenia rowerzysty z fordem. - Kierujący jednośladem trafił do szpitala. Zarówno on, jak i kierowca auta, byli trzeźwi - mówi Marta Gierlicka z Komendy Stołecznej Policji.