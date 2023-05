Wraki idą jak świeże bułeczki. Drogowcy sprzedali 59 odholowanych aut i motocykl

Drogowcy podsumowali czwarty przetarg na sprzedaż odholowanych pojazdów. - Ostatecznie nowych właścicieli znalazło 59 samochodów i jeden motocykl. Wszystkie z nich zostały już odebrane. Do kasy miasta wpłynęło dzięki temu ponad 400 tysięcy złotych - ogłosili stołeczni drogowcy.

Jeszcze do jesieni 2021 roku auta, których nikt nie zdecydował się odebrać, po przejściu na własność miasta kierowano na złom. Drogowcy tłumaczą, że robili to zazwyczaj bez żalu, bo w większości przypadków chodziło o samochody mocno zniszczone, których na drogi nie przywróciłby nawet generalny remont.

Ale zdarzają się też wyjątki. Wiele z porzuconych aut, choć klasyfikowane są jako wraki, w rzeczywistości nie musi trafiać do kasacji. Dlatego jesienią 2021 roku w drodze postępowania przetargowego ZDM wystawił na sprzedaż osiem takich samochodów, spośród których siedem znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskano wyniosła 92 tysiące 700 złotych. Wiosną tego roku w przetargu znalazło się 16 aut – pięć zostało sprzedanych za 8 360 złotych. Pod koniec września ubiegłego roku ogłoszono kolejne postępowanie, a na liście znalazło się aż 47 samochodów – 41 z nich znalazło nowych właścicieli, a do kasy miasta wpłynęło ponad 350 tysięcy złotych.

Liczą na milion złotych z przetargów

W najnowszym postępowaniu pod młotek poszło 77 samochodów i motocykl. "W sumie otrzymaliśmy 834 oferty, 811 z nich spełniało warunki regulaminu. Po zweryfikowaniu zgłoszeń wybraliśmy 69 oferentów, którzy przedstawili najwyższe, ważne oferty na poszczególne pojazdy. Ostatecznie nowych właścicieli znalazło 59 samochodów i jeden motocykl. Suma, którą udało się uzyskać to 412 517,90 zł. Oznacza to, że łącznie, we wszystkich czterech przetargach, sprzedaliśmy pojazdy za niemal 900 tys." - wylicza ZDM.