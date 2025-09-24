Logo TVN Warszawa
Ulice

Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin

Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Zwierzęta na drogach
Źródło: tvn24
W ciągu kilku godzin na drogach powiatu płońskiego doszło w środę do dwóch zdarzeń z udziałem łosi. Uszkodzone zostały trzy auta, kierowcy nie odnieśli obrażeń. Łosie uciekły do lasu. Policja przypomina, że szczególnie niebezpieczne są tereny w pobliżu lasów, pól i łąk. W takich miejscach warto zwolnić i uważnie obserwować pobocza.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w środę, 24 września, około godziny 3:30, na trasie nr 7 w rejonie miejscowości Niepiekła.

Około godziny 3:30, na trasie numer 7 w okolicach miejscowości Niepiekła w kierunku Warszawy, doszło do zderzenia z łosiem
Około godziny 3:30, na trasie numer 7 w okolicach miejscowości Niepiekła w kierunku Warszawy, doszło do zderzenia z łosiem
Źródło: Policja Płońsk

"Przed dostawczego nissana, którym kierował 57-letni mieszkaniec Warszawy, nagle wybiegł łoś. Zwierzę po zderzeniu z tym pojazdem uderzyło jeszcze w jadące w tym samym kierunku dostawcze renault prowadzone przez 48-latka z województwa pomorskiego. Na szczęście kierowcom nic się nie stało. Łoś uciekł do pobliskiego lasu" - przekazała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Po zderzeniu zjechała do rowu

Do kolejnego zdarzenia doszło po godzinie 8 na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Nowe Przybojowo (gmina Czerwińsk nad Wisłą). 45-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, kierująca oplem, zderzyła się z łosiem, który nagle wbiegł na jezdnię. Po uderzeniu zwierzę uciekło, a auto zjechało na przeciwległy pas ruchu i zatrzymało się w rowie. Kobiecie pomocy udzieliła załoga karetki, nie było konieczne przewiezienie jej do szpitala.

Do zderzenia z łosiem doszło też po godzinie 8 na drodze krajowej numer 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo
Do zderzenia z łosiem doszło też po godzinie 8 na drodze krajowej numer 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo
Źródło: Policja Płońsk
Największe ryzyko

Policjanci przypominają, że największe ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drodze występuje o świcie i o zmierzchu. Szczególnie niebezpieczne są tereny w pobliżu lasów, pól i łąk. W takich miejscach warto zwolnić i uważnie obserwować pobocza.

  • Jeśli zauważysz znak ostrzegający przed dziką zwierzyną, zachowaj szczególną ostrożność.
  • W razie nagłego wtargnięcia zwierzęcia nie wykonuj gwałtownych manewrów, które mogą skończyć się czołowym zderzeniem lub dachowaniem.
  • Pamiętaj, że łoś to duże i ciężkie zwierzę - zderzenie z nim może mieć tragiczne skutki.
  • Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że droga w rejonie lasu to nie tylko inni uczestnicy ruchu, ale także dzikie zwierzęta, które mogą pojawić się w każdej chwili.
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

zwierzęta w mieście zwierzęta Drogi w Polsce Policja Płońsk
