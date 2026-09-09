Targówek Kierowca busa wjechał w bariery na S8

Policjanci kontrolowali kierowców z powietrza Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Zdarzenie miało miejsce na trasie S8 w okolicy skrzyżowania ulic Modlińskiej i Wysockiego.

- Bus marki Citroen z nieznanych przyczyn uderzył w barierki. Kierowca był trzeźwy - przekazała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji i dodała, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Utrudnienia w ruchu

W związku ze zdarzeniem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku Marek. Jak poinformowała policjantka, obecnie w okolicy zdarzenia lewy pas jezdni pozostaje zablokowany.