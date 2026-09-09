Kierowca busa wjechał w bariery na S8
Zdarzenie miało miejsce na trasie S8 w okolicy skrzyżowania ulic Modlińskiej i Wysockiego.
- Bus marki Citroen z nieznanych przyczyn uderzył w barierki. Kierowca był trzeźwy - przekazała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji i dodała, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.
Utrudnienia w ruchu
W związku ze zdarzeniem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w kierunku Marek. Jak poinformowała policjantka, obecnie w okolicy zdarzenia lewy pas jezdni pozostaje zablokowany.
Źródło: tvnwarszawa.pl