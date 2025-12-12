Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu

W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
W weekend drogowcy planują prace na Targówku
Źródło: Google Maps
Drogowcy rozpoczną w weekend drugi etap asfaltowania ulicy Odrowąża na Targówku. Oznacza to utrudnienia na jezdni w kierunku ronda Żaba. Autobusy nocne pojadą objazdami.

W piątek drogowcy wrócą na ulicę Odrowąża. Około godziny 22 rozpoczną się prace przy układaniu nowej nawierzchni. Prace będą prowadzone na jezdni w stronę ronda Żaba. Zamknięty będzie odcinek od Budowlanej do Staniewickiej.

Ten etap remontu miał rozpocząć się już przed tygodniem. Ratusz przekazał jednak, że z przyczyn technicznych po stronie wykonawcy, nie udało się przeprowadzić zaplanowanego frezowania.

Zamknięty przejazd

Ratusz zapowiada, że na skrzyżowaniu ulicy Wysockiego z Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty będzie jeden pas do skrętu w prawo i jeden w lewo. Kierowcy nie będą mogli wyjechać z Budowlanej na Odrowąża, a z ulicy Matki Teresy z Kalkuty będzie możliwy wyjazd wyłącznie w prawo. Dodatkowo ulica Pożarowa straci połącznie z Odrowąża, a skrzyżowanie ze Staniewicką pozostanie otwarte.

Aby ominąć zamknięty odcinek, należy jechać ulicami Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego. Do Pożarowej będzie można dotrzeć przez Staniewicką.

Drugi etap remontu jezdni na Odrowąża
Drugi etap remontu jezdni na Odrowąża
Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy na objazdach

W czasie prac autobusy nocne linii N14 i N64 w kierunku Dworca Centralnego z ulicy Łojewskiej zmienią trasy. Pojadą ulicami: Chodecką, Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego.

Roboty drogowe nie wpłyną na kursowanie tramwajów.

Prace zakończą się w poniedziałek, 15 grudnia około godziny 4.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej
115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej
Piotr Bakalarski
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane
Wola
Tramwaj do Wilanowa
Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy
Piotr Bakalarski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Atak pseudokibiców na trasie S8
Nagranie ataku pseudokibiców. Są zarzuty za udział w bójce
Okolice
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Mokotów
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Awantura i siłowe wejście policjantów. Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
Mokotów
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
Okolice
40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Elblągu
Składał intymne propozycje 12-latce. O świcie zapukali do niego policjanci
Śródmieście
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
Dariusz Gałązka
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
Wawer
Sesja budżetowa Rady Warszawy
"Metro jedzie do Ursusa". Budżet na przyszły rok przyjęty
Śródmieście
Korek przed wjazdem na most Grota-Roweckiego
Likwidacja buspasa i trzy inne zmiany. Tak chcą usprawnić ruch na S8
Dariusz Gałązka
Akcja straży pożarnej w siedleckiej podstawówce
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Awaria ciepłownicza (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie ciepłownicze. Zamykają fragment ważnej arterii
Mokotów
Będzie konkurs na "szpiegowo"
"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"
Mokotów
Zapadł wyrok w sprawie śmierci czteroletniego Leona
4-latek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, zwłoki zakopali. Wyrok
Okolice
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał
Żoliborz
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
Praga Południe
Nielegalny pawilon przy placu Grunwaldzkim
Chcą pilnej likwidacji "żoliborskiej zawalidrogi". Od 20 lat jest nielegalna
Żoliborz
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca jechał bez świateł. "Liczył, że policjanci go nie zauważą"
Okolice
Przedmioty znalezione przy zatrzymanych osobach
Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
Okolice
Rusiec
Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów
Okolice
63 tony tytoniu bez akcyzy
63 tony nielegalnego tytoniu. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
W bankomacie pozostały pieniądze, podejrzani mieli je zabrać (zdjęcie ilustracyjne)
Nerwowo kręcił się przy bankomacie, miał sporo gotówki
Bemowo
Policjanci zatrzymali kierującego renault
Trzy promile i pożegnanie nie tylko z prawem jazdy, ale też z autem
Okolice
Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej
115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w Milanówku (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w sklepie z artykułami BHP
Okolice
Zderzenie trzech aut na S8
Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów
Białołęka
Policja z zatrzymaną osobą
Seria zgłoszeń jednego dnia, cztery osoby zatrzymane
Mokotów
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Oferował 10 tysięcy, by go puścił
Okolice
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane
Wola

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki