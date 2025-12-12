Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu

W weekend drogowcy planują prace na Targówku Źródło: Google Maps

W piątek drogowcy wrócą na ulicę Odrowąża. Około godziny 22 rozpoczną się prace przy układaniu nowej nawierzchni. Prace będą prowadzone na jezdni w stronę ronda Żaba. Zamknięty będzie odcinek od Budowlanej do Staniewickiej.

Ten etap remontu miał rozpocząć się już przed tygodniem. Ratusz przekazał jednak, że z przyczyn technicznych po stronie wykonawcy, nie udało się przeprowadzić zaplanowanego frezowania.

Zamknięty przejazd

Ratusz zapowiada, że na skrzyżowaniu ulicy Wysockiego z Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty będzie jeden pas do skrętu w prawo i jeden w lewo. Kierowcy nie będą mogli wyjechać z Budowlanej na Odrowąża, a z ulicy Matki Teresy z Kalkuty będzie możliwy wyjazd wyłącznie w prawo. Dodatkowo ulica Pożarowa straci połącznie z Odrowąża, a skrzyżowanie ze Staniewicką pozostanie otwarte.

Aby ominąć zamknięty odcinek, należy jechać ulicami Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego. Do Pożarowej będzie można dotrzeć przez Staniewicką.

Drugi etap remontu jezdni na Odrowąża Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy na objazdach

W czasie prac autobusy nocne linii N14 i N64 w kierunku Dworca Centralnego z ulicy Łojewskiej zmienią trasy. Pojadą ulicami: Chodecką, Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego.

Roboty drogowe nie wpłyną na kursowanie tramwajów.

Prace zakończą się w poniedziałek, 15 grudnia około godziny 4.

