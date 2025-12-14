Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Wielki Marsz dla Zwierząt" na ulicach Warszawy

Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
Politycy PiS zmieniają zdanie w sprawie ustawy łańcuchowej
Źródło: Bartłomiej Ślak/TVN24
Ulicami stolicy przeszedł "Wielki Marsz dla Zwierząt". Jego uczestnicy wyrażali sprzeciw wobec decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował nowelę ustawy zakazującą trzymania psów na uwięzi i wprowadzającą wymogi dotyczące kojców, w których są one trzymane.

Marsz rozpoczął się w niedzielę o godz. 13 przed gmachem Sejmu. Protestujący, skandując: "Zerwijcie łańcuchy, odrzućcie weto", "Zwierzę nie jest rzeczą" oraz "Prezesie, miej sumienie, zakończ to cierpienie", przeszli ulicami: Wiejską, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem przed Pałac Prezydencki. Posłanka Katarzyna Piekarska (Koalicja Obywatelska), która w IX kadencji Sejmu kierowała parlamentarnym zespołem ds. zwierząt i była jedną z osób działających na rzecz uchwalenia przez parlament w 2020 roku tzw. piątki dla zwierząt, przypomniała że w środę w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego. - Mamy wszyscy nadzieję, że to weto zostanie odrzucone. Od 30 lat walczymy o to, żeby odpiąć psy z łańcucha. Przy pierwszej ustawie o ochronie zwierząt, która się pojawiła, a której byłam autorką - to było 30 lat temu - również pojawiły się głosy, żeby te psy z łańcucha odpiąć. Ale niestety wtedy było za wcześnie. Teraz, uważam, jest jakimś wstydem dla nas wszystkich, że 30 później nadal psy wiszą na krótkich łańcuchach. I po prostu trzeba to zmienić. Stop okrucieństwu i stop cierpieniu zwierząt - mówiła Piekarska.

Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
Źródło: PAP/Leszek Szymański

"Nie godzimy się na cierpienie"

- Stoimy dzisiaj tutaj, bo nie godzimy się na cierpienie, które wciąż jest w Polsce legalne, bo pies na łańcuchu, pies zamknięty w ciasnym końcu, to wciąż pies, który cierpi - podkreślał dr Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodał, że byłoby najlepiej, gdyby w Polsce nie było ani łańcuchów, ani kojców, jednak w tej chwili nie jest możliwe. - Dzisiaj rozmawiamy o minimum, które udało się wywalczyć, a nie o ideale, ale o minimum, które znacząco może poprawić los psów (...). Każdego roku w Polsce dochodzi do dziesiątek tysięcy pogryzień przez psy. I z badań behawioralnych wiemy, że psy trzymane na łańcuchach albo w długotrwałej, ciasnej klatce gryzą częściej i dotkliwiej. Dlaczego? Bo są sfrustrowane, bo przewlekły stres, samotność prowadzi do zaburzeń zachowania. Dlatego zmiana łańcucha na ciasny kojec nie rozwiązuje problemu. To tylko inna forma izolacji. Pies zamknięty w zbyt małej przestrzeni nadal cierpi i nadal stanowi większe zagrożenie - ocenił. Podkreślił, że minimalne wymiary kojców nie są luksusem, lecz stanowią absolutne minimum realnej ochrony zwierząt. - Słyszymy dziś porównania końców do kawalerek. To fałszywa analogia. Człowiek z kawalerki wychodzi, kiedy ma na to ochotę. Bywa, że pies z końca wychodzi rzadko, czasem nigdy - zastrzegł.

Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Prezydenckie weto

Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt Sejm uchwalił pod koniec września. Za jej przyjęciem opowiedziało się 280 posłów, 105 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Spośród klubu Prawa i Sprawiedliwości za nowelą zagłosowało 49 posłów, w tym szef partii Jarosław Kaczyński. Prezydent, uzasadniając weto podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana. -Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - dodał. Prezydent zapowiedział, że złoży własny projekt dotyczący m.in. trzymania psów na uwięzi, który "pozwoli spuścić psy z łańcuchów".

Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?

TVN24

Zawetowane przepisy wprowadzały definicję kojca - miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie. Nowelizacja zakładała również wyłączenie od zakazu trzymania psów na uwięzi - jedynie poza miejscem stałego bytowania psa. Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto.

Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
Źródło: PAP/Leszek Szymański
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaPsy
Czytaj także:
Trasa S7
Drogowcy "mobilizują wykonawców". Kolejny odcinek S7 jeszcze w tym roku?
Ulice
Zderzenie w alei Armii Ludowej
"Klasyczne najechanie" w alei Armii Ludowej
Śródmieście
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro
Białołęka
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
Okolice
Podnośnik jadący ulicą Leona Kruczkowskiego
Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd
Śródmieście
Zderzenie na placu Zawiszy
Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy
Ochota
Zderzenie na Bródnie
Wypadek na Bródnie
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
Okolice
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
Wola
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
Okolice
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Okolice
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Ochota
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
Okolice
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
Praga Południe
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
Śródmieście
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
Okolice
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Praga Północ
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę radną
Śródmieście
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Okolice
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
Okolice
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
Bemowo
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w ruchu
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Mokotów
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki