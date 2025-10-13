Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału

Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Marcin Troć: dyrektor RZGW w Lublinie: rak szlachetny ma szansę przetrwać i wyprzeć gatunki inwazyjne
Źródło: PAP
Trwają odłowy inwazyjnych ryb i raków we wschodniej i zachodniej części Kanału Piaseczyńskiego. Inwazyjne gatunki obce są zagrożeniem dla rodzimych. Łapane są ręcznie i za pomocą pułapek. Następnie trafią do zoo, gdzie zostaną wykorzystane jako pokarm.

Jak przekazał Zarząd Zieleni, odłowy to kolejny etap działań zaradczych w stosunku do gatunków zwierząt stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej, w tym Polski, rozprzestrzenionych na szeroką skalę.

"Eksperci – we współpracy z naszą jednostką - odławiają sumika karłowatego i raka pręgowatego. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty w usunięciu obcych gatunków ryb i raków, zachodnia część Kanału Piaseczyńskiego (od al. T. Hopfera do ul. Myśliwieckiej) będzie pozbawiona wody przez kilka dni" - podał w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni. Po zakończeniu działań kanał zostanie ponownie napełniony wodą.

Jak zaznaczono, działania mające na celu ochronę przyrody prowadzone są na podstawie ważnego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawa

Czym są gatunki inwazyjne?

Odłowem zajmuje się organizacja do spraw ochrony środowiska "Łowca Obcych". Dlaczego odławiany z Kanału Piaseczyńskiego sumik karłowaty i rak pręgowaty to inwazyjne gatunki? Jak podkreślono na stronie "Łowca Obcych", nie są to gatunki naturalnie występujące w środowisku przyrodniczym w Polsce. "Ich występowanie w krajowych wodach jest wynikiem ingerencji człowieka, a konkretniej wynika z nielegalnych zarybień i zaraczeń tymi gatunkami – zarówno celowych, jak i przypadkowych" - napisano na stronie internetowej organizacji, poświęconej odłowowi.

Obecność sumika karłowatego i raka pręgowatego w Kanale Piaseczyńskim jest wynikiem nielegalnego wypuszczenia ich przez człowieka. "Oba te gatunki trafiły do wód krajowych w wyniku ucieczki z jednego gospodarstwa rybackiego na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego w latach 90-tych XIX wieku. Wciąż bywają tak rozprzestrzeniane – przez niedbalstwo, ograniczoną kontrolę tego jakie rzeczywiście ryby i raki wprowadza się do stawów i czy na pewno wszystkie osobniki to te planowane" - napisano na stronie.

Jak dodano, w szczególności rak pręgowaty bywa przenoszony przez osoby, które nie znają się na rakach i  dobrej wierze zanoszą je do wody. W ten sposób osiągają jednak przeciwny efekt. Obecność sumika karłowatego i raka pręgowatego stwarza on zagrożenie dla rodzimej przyrody.

Groźny obcy w stawie Morskie Oko

Groźny obcy w stawie Morskie Oko

Mateusz Mżyk
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę

Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę

Okolice

Staną się pokarmem

Ryby i raki są odławiane z Kanału Piaseczyńskiego z wykorzystaniem metody kombinowanej, czyli odłowu ręcznego (ręką i podbierakiem) oraz za pomocą specjalistycznych pułapek.

Na czas odłowu Kanał Piaseczyński został podzielony na dwie części dzięki zablokowaniu przepustu pod ulicą Myśliwiecką. Gdy odłów dobiegnie końca, woda z części objętej pracami zostanie przepompowana do drugiej, a następnie odwrotnie. Rodzime gatunki ryb trafiają do części kanału, w której pozostaje woda.

Co się stanie z odłowionymi gatunkami? "Ryby i raki należące do inwazyjnych gatunków obcych zostaną wykorzystane jako pokarm dla zwierząt w ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji i azylach (np. dla bocianów, wydr, ptaków rybożernych, żółwi, surykatek czy mangust).

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni Warszawa

