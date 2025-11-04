W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem

Zapowiedź nowych zasad L4. Na jakich zasadach będzie można pobierać zasiłek? Źródło: Magazyn Polska i Świat

Zamknięty będzie warszawski ratusz oraz ratusze dzielnicowe. Wyjątkiem będzie Urząd Stanu Cywilnego, który będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów w godzinach 8.00–16.00 w siedzibie przy ul. Andersa 5.

Urzędnicy zachęcają mieszkańców do korzystania z centrum kontaktu pod numerem 19115, który będzie działał bez przerwy – przez całą dobę. To szybki sposób na zgłoszenie sprawy lub uzyskanie informacji.

Nieczynny będzie także mazowiecki urząd wojewódzki, urząd marszałkowski a także urzędy skarbowe i zakłady ubezpieczeń społecznych.

Natomiast niektóre szpitale będą funkcjonowały w systemie dyżurowym.

10 listopada to w tym roku dzień wolny od pracy w zamian za święto Wszystkich Świętych, które przypadało w sobotę, 1 listopada.

