W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem

Zamknięty będzie warszawski ratusz oraz ratusze dzielnicowe. Wyjątkiem będzie Urząd Stanu Cywilnego, który będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów w godzinach 8.00–16.00 w siedzibie przy ul. Andersa 5.
Urzędnicy zachęcają mieszkańców do korzystania z centrum kontaktu pod numerem 19115, który będzie działał bez przerwy – przez całą dobę. To szybki sposób na zgłoszenie sprawy lub uzyskanie informacji.
Nieczynny będzie także mazowiecki urząd wojewódzki, urząd marszałkowski a także urzędy skarbowe i zakłady ubezpieczeń społecznych.
Natomiast niektóre szpitale będą funkcjonowały w systemie dyżurowym.
10 listopada to w tym roku dzień wolny od pracy w zamian za święto Wszystkich Świętych, które przypadało w sobotę, 1 listopada.
Autorka/Autor: katke
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24