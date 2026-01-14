Logo TVN Warszawa
Śródmieście

"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki na drogach i chodnikach

Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Reporter tvnwarszawa.pl o warunkach na stołecznych drogach
Źródło: TVN24
Warunki w Warszawie z godziny na godzinę są coraz gorsze. Na stołeczne ulice, którymi kursują autobusy miejskie, wyjechało 170 pługoposypywarek. Akcja obejmuje 1500 kilometrów dróg. - Warszawa jeździ wolniej i to wynika z warunków pogodowych - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. Ślisko może być także na chodnikach.

To, czy ulice są przejezdne sprawdzał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Warunki w Warszawie w zasadzie z godziny na godzinę robią się coraz gorsze. Wcześniej padał śnieg, przysypał zarówno drogi, jak i chodniki nową warstwą. Teraz zmieszał się z błotem. Stworzyła się taka warstwa, na której bardzo łatwo może dojść do poślizgu - ocenił po 16 Mżyk. - Dlatego apelujemy do kierowców, by trzymać odpowiednią prędkość, zachować odstęp od poprzednich samochodów. Niebezpiecznie może być też na chodnikach - dodał.

Jak ocenił nasz reporter, widać, że kierowcy jeżdżą dużo wolniej. - Warszawa jeździ wolniej i to wynika z warunków pogodowych".

Korki tworzą się w całym mieście. Powrót do domu dziś może być znacznie utrudniony.

- W tym momencie jeżeli chodzi o korki to prawie cała Warszawa jest na "żółto" lub "czerwono". Nie z powodu licznych kolizji, ale właśnie dlatego ze kierowcy jeżdżą wolniej, ostrożnie. Przysypane są również chodniki. Chodzi się wolniej i łatwo się poślizgnąć - uzupełnił.

Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Po godzinie 14 sytuacji w stolicy przyglądała się też reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska.

- Teraz w Warszawie pada śnieg. Jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu, gdzie widzimy jak coraz bardziej te ulice robią się zaśnieżone - relacjonowała. Jak dodała, służby cały czas reagują na to, co się dzieje. - Aktualnie w Warszawie -2 stopnie, mroźny śnieg i deszcz. Odczuwalna temperatura to -8 stopni - mówiła.

O godzinie 15 na stołeczne ulice, którymi kursują autobusy miejskie wyjechało już 170 pługoposypywarek. Akcja obejmuje 1500 kilometrów dróg. Pozostałymi zajmują się między innymi urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Alerty RCB

Prognozy na środę mówią o zachmurzeniu nad Warszawą, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane opady w drugiej części dnia. Początkowo należy spodziewać się deszczu ze śniegiem, następnie deszczu marznącego i deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/0 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Mieszkańcy otrzymali w środę ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gołoledzią. "Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi treść komunikatu.

Opady śniegu w stolicy
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Przedstawiciele Lotniska Chopina ostrzegli pasażerów przed możliwymi opóźnieniami, spowodowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami

Włochy

Ostrzeżenia przed gołoledzią i silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu.

Alert drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązuje na terenie całego Mazowsza poza skrajnymi wschodnimi powiatami. Prognozowane są słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie wygaśnie najpóźniej o godzinie 23 w środę.

W powiatach ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, siedleckim, łosickim oraz na terenie Siedlec i Ostrołęki spodziewane są intensywne opady śniegu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało od godziny 14 w środę do godziny 2 w czwartek.

Taki widok zastała na podwórku. "Nie da się wyjść"

Taki widok zastała na podwórku. "Nie da się wyjść"

Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską

Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską

Autorka/Autor: kk, katke/PKoz/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl / tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

