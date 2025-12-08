Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech mężczyzn w areszcie

Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców Źródło: KRP I Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców Źródło: KRP I Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców Źródło: KRP I Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców Źródło: KRP I Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców Źródło: KRP I

Na Senatorskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobową toyotą. W samochodzie, oprócz kierowcy, podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze wylegitymowali wszystkich. Okazali się nimi obywatele Ukrainy, w wieku 43, 42 i 39 lat.

- Byli wyraźnie poddenerwowani. W rozmowie z policjantami przyznali, że "podróżują po Europie", a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i niedługo planują podróż na Litwę - wyjaśnia sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Sprzęt szpiegowski w samochodzie

Funkcjonariusze przeszukali wnętrze pojazdu.

- Znaleźli bardzo podejrzane przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, przełamywanie sieci informatycznych i teleinformatycznych. W toku wszystkich czynności policjanci zabezpieczyli detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, FLIPPER, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery, przenośne dyski twarde, kamery - wylicza sierżant sztabowy Wojteczko.

Samochód, którym podróżowali zatrzymani mężczyźni Źródło: KRP Warszawa I

Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić, do czego potrzebne im są znalezione przez policjantów przedmioty. - Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań, zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi - opisuje Wojteczko.

Zarzuty i areszt dla całej trójki

Funkcjonariusze biorą pod uwagę różne hipotezy. Sprawdzają m.in. kiedy i w jakim celu mężczyźni przyjechali do Polski. Sprawa ma charakter rozwojowy.

- Materiały sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz za pozyskanie urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju - wskazał Kacper Wojteczko.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyzn na trzy miesiące.