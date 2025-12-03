Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Świąteczna iluminacja rozbłyśnie w środę wieczorem

Montaż świątecznej iluminacji
Sklep Wokulskiego z planu filmowego do "Lalki"
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W środę wieczorem uruchomiona zostanie świąteczna iluminacja w stolicy. Na placu Zamkowym stanęła 27-metrowa choinka. Ozdobione światełkami zostały Trakt Królewski, Świętokrzyska, Chmielna i wybrane ulice Starówki.

Iluminacja rozbłyśnie o godzinie 18.00. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpali na placu Zamkowym 27-metrową multimedialną choinkę. Wraz z nią rozświetli się też świąteczna iluminacja - dekoracje nawiązujące do lat 50. i 60. To charakterystyczne dla okresu PRL-u stare lampki choinkowe, bombki w kształcie muchomorów, ale także znane z babcinych kredensów kryształy.

Umowa z wykonawcą, firmą Multidekor, obowiązuje przez trzy sezony, więc jest to ostatnia szansa, by zobaczyć ozdoby retro.

Karuzele, pojazdy i relikty PRL

Przy użyciu łańcuchów, ozdób i lampek przyozdobione zostały Trakt Królewski, ulice Świętokrzyska i Chmielna, ale także ulice Starego i Nowego Miasta - Piwna, Świętojańska, Podwale, Piekarska, Zapiecek, Freta i Barbakan.

Dodatkowo postawione zostały ozdoby wolnostojące, np. na tzw. pl. Pięciu Rogów - iluminacje w kształcie reliktów, m.in. zapomnianych saturatorów czy wag sklepowych. Dla najmłodszych zaplanowano też podświetlane karuzele retro i zabawki z lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków, jak również świecące pojazdy - syrenkę i motorower Ryś.

Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji
Źródło: ZDM Warszawa

Sklep Wokulskiego pozostaje do lutego

Wyjątkowo iluminację urozmaica w tym roku część dekoracji z planu filmowego "Lalki". Dla wersji kinowej kręconej na Krakowskim Przedmieściu zbudowano sklep Wokulskiego. Z racji dużego zainteresowania publiczności pawilon sklepowy można nadal oglądać, a jego wystawy w oknach pozostaną do połowy lutego.

Sklep Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Sklep Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
"Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki"
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Warszawa

Święta Bożego Narodzenia
