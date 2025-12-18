Studentka rekonstruuje zniszczony w powstaniu portret Chopina

Nieznany walc Fryderyka Chopina znaleziony w nowojorskim muzeum Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O prowadzonych pracach nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina" w zabytkowej aptece konserwator poinformował na Facebooku.

Praca magisterska

"Ten niezwykle ambitny projekt realizowany jest w ramach pracy magisterskiej przygotowywanej pod kierunkiem dr. Mateusza Jasińskiego, a jego celem jest rekonstrukcja utraconego wizerunku Chopina w sposób możliwie wierny zarówno pod względem ikonograficznym, jak i technologicznym. Praca obejmuje analizę materiałów źródłowych, porównanie zachowanych dzieł Scheffera, a także opracowanie rysunku kompozycyjnego, który posłuży do przeniesienia układu na płótno" - czytamy we wpisie konserwatora.

Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina" Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina" Źródło: WUOZ w Warszawie Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina" Źródło: WUOZ w Warszawie Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina" Źródło: WUOZ w Warszawie

Jak dodał MWKZ, studentka wykonuje również badania nad techniką i warstwową budową malowideł artysty.

"Rekonstruowany portret jest jednym z najbardziej znanych wizerunków Fryderyka Chopina. Oryginał dzieła namalowany został przez Schaffera w I poł. XIX wieku, techniką olejną na płótnie o wymiarach 98X56 cm. Dzieło zostało zniszczone podczas powstania styczniowego, a dzisiaj znane jest jedynie z czarno-białych fotografii i rycin" - przypomniał konserwator.