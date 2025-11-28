Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności

Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Warszawa doczekała się prawdziwego jarmarku bożonarodzeniowego
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
W piątek otwiera się jarmark bożonarodzeniowy przed Pałacem Kultury i Nauki. Stołeczny ratusz podaje, że kwestie bezpieczeństwa tego miejsca omówiono podczas spotkania ze służbami. Zapowiedziano całodobowy monitoring, wieże monitorujące i zapory.

Część placu Defilad od strony Marszałkowskiej po raz pierwszy zmieni się w największą w stolicy świąteczną przestrzeń. Stanęło tam około 150 drewnianych domków, w których będzie można kupić między innymi rękodzieło artystyczne, ozdoby bożonarodzeniowe, regionalne przysmaki i napoje.

Oficjalne otwarcie Jarmarku Warszawskiego zaplanowane jest na piątek. Stoiska będą dostępne dla mieszkańców i turystów do 1 stycznia. Na spragnionych atrakcji czekać będzie 55-metrowy diabelski młyn - jeden z najwyższych w Polsce, karuzela wenecka, nastrojowa karuzela choinka oraz scena.

Ratusz o bezpieczeństwie na jarmarku

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth poinformowała, że w ramach przygotowań do jarmarku odbyły się spotkania koordynacyjne z udziałem policji, straży miejskiej, Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, straży pożarnej i organizatora w celu wypracowania optymalnego sposobu zabezpieczenia imprezy.

Jak wyliczyła, w ramach działań prewencyjnych wzmocniono posterunki ochronne w Pałacu Kultury i Nauki, jak również zintensyfikowano patrole zewnętrzne, dokonano inwentaryzacji możliwych wjazdów na jarmark i punktów szczególnego nadzoru, zastosowano betonowe zapory uniemożliwiające wjazd niepożądanych pojazdów, przeorganizowano ustawienie małej architektury ogrodowej.

Wprowadzona została też jednolita identyfikacja pracowników firmy sprzątającej, firmy ochroniarskiej i wystawców. Dodatkowo cały teren zarządzany przez PKiN objęty jest całodobowym monitoringiem połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych PKiN.

Organizator jarmarku wynajął firmę ochroniarską, ustawione zostaną także mobilne wieże monitorujące.

- Z oczywistych względów nie możemy ujawniać wszystkich szczegółów. Apelujemy do wszystkich odwiedzających o rozsądek, który powinien zawsze nam towarzyszyć w dużych skupiskach ludzkich. Incydenty i niepokojące zachowania innych osób powinny być zgłaszane obecnym na miejscu funkcjonariuszom policji, strażnikom miejskim lub na numer alarmowy 112 - zaznaczyła rzeczniczka. 

Rusza jarmark bożonarodzeniowy w centrum Warszawy
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
bezpieczeństwoPolicjaStraż miejska
Czytaj także:
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
Śródmieście
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace zaplanowali na dwa weekendy. Chcą zdążyć przed zimą
Targówek
policyjny radiowóz w nocy
O tej porze nie spodziewał się kontroli, stracił prawo jazdy
Okolice
Zawodnicy Legii Warszawa po meczu piłkarskiej Ligi Konferencji ze Spartą Praga
Trzecia porażka Legii w Europie
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy
Okolice
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
Śródmieście
Potrącenie 11-letniego chłopca, kierowca odjechał
11-letni chłopiec trafił do szpitala
Praga Południe
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
Wola
Pieniądze, oszustwo (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci
Okolice
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
Okolice
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
Mokotów
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
Wawer
Straż graniczna na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Siłą próbował się dostać do rękawa prowadzącego do innego samolotu
Włochy
Stacja Wilanowska na linii M4 (na żółto)
Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji
Dariusz Gałązka
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
Śródmieście
Na S8 wywróciła się przyczepa z końmi
Na S8 przewróciła się przyczepka, w środku były dwa konie
Okolice
Ćwiczenia służb przy centrum handlowym Reduta i w Parku Szczęśliwickim
Ćwiczenia służb. W scenariuszu dywersanci przebrani za kurierów
Ochota
Pijany kierowca uderzył w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca uderzył w nieoznakowany radiowóz
Okolice
Rozbity radiowóz
Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu. Tak doszło do wypadku
Bielany
Pijany operator wywrócił koparkę
Wywrócił koparkę i ukrył się w lesie. Był pijany
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi
Okolice
Zderzenie tira i osobówki na A2
Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie
Okolice
Wypadek na budowie w Radzyminie
Zawaliła się belka stropowa. Trzy osoby ranne
Okolice
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
Okolice
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Śmierć w bramie przy Nowym Świecie. Biegły wyjaśnił, jak zginął Maciej
Alicja Glinianowicz
Kolizja na ulicy Leszno
"Zboczył z toru jazdy". Siedem aut uszkodzonych
Wola
Kolizja w Otwocku
Staranowała rowery i stojak, auto wylądowało na boku
Okolice
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Służby będą ćwiczyć w okolicy centrum handlowego i parku
Ochota
Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Wiadukty nad torami w fatalnym stanie
Ochota
Kobieta była "półprzytomna"
Leżała na dworcu, miała pięć promili
Praga Północ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki