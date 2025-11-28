Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności

Warszawa doczekała się prawdziwego jarmarku bożonarodzeniowego Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Część placu Defilad od strony Marszałkowskiej po raz pierwszy zmieni się w największą w stolicy świąteczną przestrzeń. Stanęło tam około 150 drewnianych domków, w których będzie można kupić między innymi rękodzieło artystyczne, ozdoby bożonarodzeniowe, regionalne przysmaki i napoje.

Oficjalne otwarcie Jarmarku Warszawskiego zaplanowane jest na piątek. Stoiska będą dostępne dla mieszkańców i turystów do 1 stycznia. Na spragnionych atrakcji czekać będzie 55-metrowy diabelski młyn - jeden z najwyższych w Polsce, karuzela wenecka, nastrojowa karuzela choinka oraz scena.

Ratusz o bezpieczeństwie na jarmarku

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth poinformowała, że w ramach przygotowań do jarmarku odbyły się spotkania koordynacyjne z udziałem policji, straży miejskiej, Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, straży pożarnej i organizatora w celu wypracowania optymalnego sposobu zabezpieczenia imprezy.

Jak wyliczyła, w ramach działań prewencyjnych wzmocniono posterunki ochronne w Pałacu Kultury i Nauki, jak również zintensyfikowano patrole zewnętrzne, dokonano inwentaryzacji możliwych wjazdów na jarmark i punktów szczególnego nadzoru, zastosowano betonowe zapory uniemożliwiające wjazd niepożądanych pojazdów, przeorganizowano ustawienie małej architektury ogrodowej.

Wprowadzona została też jednolita identyfikacja pracowników firmy sprzątającej, firmy ochroniarskiej i wystawców. Dodatkowo cały teren zarządzany przez PKiN objęty jest całodobowym monitoringiem połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych PKiN.

Organizator jarmarku wynajął firmę ochroniarską, ustawione zostaną także mobilne wieże monitorujące.

- Z oczywistych względów nie możemy ujawniać wszystkich szczegółów. Apelujemy do wszystkich odwiedzających o rozsądek, który powinien zawsze nam towarzyszyć w dużych skupiskach ludzkich. Incydenty i niepokojące zachowania innych osób powinny być zgłaszane obecnym na miejscu funkcjonariuszom policji, strażnikom miejskim lub na numer alarmowy 112 - zaznaczyła rzeczniczka.

