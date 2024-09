Ponad 280 tysięcy uczniów wraca do stołecznych szkół

Wyższe dodatki dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Więcej szkół i przedszkoli

Obcokrajowcy w warszawskich szkołach

Przed początkiem roku szkolnego ważnym tematem jest włączanie do polskiego systemu edukacji uczniów cudzoziemskich. W stołecznych szkołach już teraz uczy się już ponad 27 tysięcy obcokrajowców ze 120 państw, w tym prawie 13 tysięcy uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w ich kraju.

PRZECZYTAJ: Obowiązkowa nauka dla dzieci z Ukrainy. "Nie czuję, żeby ktoś pomyślał o tym kompleksowo". - Od września możemy się spodziewać napływu uczennic i uczniów do miejskich placówek oświatowych, co oznacza dla nas mnóstwo kolejnych zadań. Z pewnością będzie to ogromne wyzwanie, organizacyjne i finansowe - powiedziła Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację. Dodała, że obecnie nie jest jeszcze znana skala tegorocznego zainteresowania przystąpieniem do polskiego systemu edukacji obcokrajowców.