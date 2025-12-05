Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Pierwszy mandat za złamanie zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Strefa Czystego Transportu już działa
Źródło: TVN24
W połowie listopada straż miejska ukarała kierowcę za złamanie zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu. To pierwszy mandat, jaki wystawiono po ponad roku jej funkcjonowania.

Jak przekazał naszej redakcji Jarosław Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej, mandat został wystawiony w połowie listopada. Kierowca został ukarany na podstawie artykułu 96c Kodeksu wykroczeń. Mówi on, że osoba, która złamała zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu może zostać ukarana mandatem o maksymalnej wysokości 500 złotych. Złamanie przepisu odnotowano na Pradze Północ.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Warszawy w sprawie Strefy Czystego Transportu, w ciągu roku można wjechać do niej cztery razy autem niespełniającym norm emisji spalin. Dopiero piąty wjazd i każdy następny może zostać uznany za wykroczenie.

Strefa Czystego Transportu obowiązuje w stolicy od 1 lipca 2024 roku. To pierwszy mandat wystawiony za wjazd do niej autem niespełniającym norm emisji spalin. Pierwsze informację o mandacie podało w środę radio RMF MAXX.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Źródło: Albert Zawada/PAP
Strefa Czystej Fikcji. Osiem miesięcy, zero mandatów
Strefa Czystej Fikcji. Osiem miesięcy, zero mandatów

37 kilometrów kwadratowych strefy

Strefa Czystego Transportu obejmuje większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic: Mokotowa, Woli, Żoliborza oraz Pragi Południe i Pragi Północ. Łącznie to obszar 37 kilometrów kwadratowych, czyli około siedmiu procent powierzchni stolicy. W ten sposób miasto chce ograniczyć ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawić stan zdrowia mieszkańców.

Granice strefy pokrywają się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczają je: aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, aleja Stanów Zjednoczonych, ulica Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do alei Prymasa Tysiąclecia. Ulice stanowiące granice nie są objęte strefą.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie oznaczona kolorem zielonym
Strefa Czystego Transportu w Warszawie oznaczona kolorem zielonym
Źródło: Urząd m. st. Warszawy

Jakie pojazdy nie mogą wjechać do strefy?

Do strefy nie mogą wjeżdżać pojazdy z silnikiem benzynowym (w tym LPG) wyprodukowane przed 1997 rokiem lub niespełniające normy euro 2 i pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy euro 4.

Wymagania stawiane samochodom będą zaostrzane systematycznie co dwa lata. Począwszy od 2026 roku, pojazdy będą musiały podlegać następującym wymogom: pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę euro 3 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 roku (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 26 lat), a pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej euro 5 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia - 17 lat).

Na stronie Zarządu Dróg Miejski jest dostępna zakładka "Sprawdź swój pojazd". Można tam się dowiedzieć, czy dane auto ma prawo wjechać do strefy.

Kontrole w SCT prowadzi straż miejska. Do sprawdzania wjeżdżających w jej obszar aut strażnicy mają cztery kamery. Zaczynali z jedną. W patrolach uczestniczą także pracownicy Zarządu Dróg Miejskich. Odpowiadają oni za rozstawienie sprzętu, czyli kamery podłączonej do komputera podłączonego do bazy CEPiK.

Strażnicy kontrolują obszar SCT dwiema kamerami
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Kontrole straży miejskiej w SCT
Kontrole straży miejskiej w SCT
Źródło: Straż miejska Warszawa
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

TransportEkologiaCzyste PowietrzeStraż miejska
