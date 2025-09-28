Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Po brutalnym zabójstwie nowe zasady bezpieczeństwa na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski
Zbrodnia na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego
Źródło: KSP
Po zabójstwie pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego w maju tego roku, władze uczelni zapowiedziały wdrożenie nowych zasad bezpieczeństwa. Od nowego roku akademickiego strażnicy mogą używać środków interwencyjnych, między innymi paralizatorów i pałek teleskopowych. Będą mieli również samochody patrolowe.
Kluczowe fakty:

- Po tym, co się wydarzyło, postanowiliśmy potraktować bezpieczeństwo w sposób systemowy i długofalowy - podkreślił kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego Robert Grey.

Środki interwencyjne

Pierwszym krokiem była gruntowna zmiana regulaminu Straży Uniwersyteckiej. - Od 1 października nasi strażnicy mają prawo do użycia środków interwencyjnych: siły fizycznej, ręcznych miotaczy gazu, paralizatorów, pałek teleskopowych. Wyposażeni zostaną także w kamery nasobne – wymienił Grey.

Nowe środki nie trafiły jednak do każdego. - Wyposażenie przekazujemy tylko strażnikom certyfikowanym, po badaniach psychologicznych i przeszkoleniu. Mamy już 57 osób przygotowanych do korzystania z takich narzędzi. Siła to rozwiązanie ostateczne, a regulamin jasno wskazuje, że celem jest deeskalacja sytuacji - dodał.

Strażnicy otrzymają także samochody patrolowe, które mają umożliwić szybką dyslokację między czterema kampusami uczelni i regularne patrole.

Biuro do spraw bezpieczeństwa

Uniwersytet powołał biuro do spraw bezpieczeństwa, które koordynuje wszystkie działania w tym zakresie – od cyberbezpieczeństwa po ochronę fizyczną. - To w biurze powstają procedury reagowania, prowadzone są analizy ryzyka, tam też koncentruje się codzienny monitoring sytuacji. Dzięki temu możemy nie tylko reagować, ale także przewidywać i zapobiegać zagrożeniom - wskazał Grey.

- Współpracujemy ściśle z komendami główną i stołeczną policji, MSWiA oraz z innymi uczelniami. Chodzi o szkolenia, wymianę informacji, organizację praktyk studenckich, a także wykorzystanie badań naukowych prowadzonych na UW na rzecz bezpieczeństwa - dodał kanclerz.

Jak zaznaczył, UW - ze względu na lokalizację i rangę - jest szczególnie narażony na incydenty związane z protestami czy wydarzeniami politycznymi. - Jesteśmy w centrum miasta i na pierwszej linii, czego inne uczelnie często nie doświadczają - zauważył.

Koszty utrzymania straży

Nowością jest także centralny system dozoru wizyjnego obejmujący wszystkie obiekty uczelni. W nowym budynku centralnego kampusu powstanie specjalne centrum dowodzenia, pełniące także rolę schronu dla studentów i miejsca szybkiej reakcji strażników. Na UW działa już całodobowy telefon alarmowy i system przycisków bezpieczeństwa.

- Uruchomiliśmy także nową stronę internetową poświęconą bezpieczeństwu z instrukcjami postępowania w różnych sytuacjach. Przygotowujemy programy szkoleniowe dla studentów i pracowników, bo bezpieczeństwo to nie tylko sprzęt, ale też świadomość i wiedza - podkreślił Robert Grey.

- To kosztowne, ale też niezbędne. Roczne utrzymanie straży kosztuje około 38 milionów złotych. Dodatkowe zmiany, w tym szkolenia i sprzęt, znacząco podniosą wydatki - przyznał kanclerz.

UW jest uczelnią w dobrej kondycji finansowej, ale - jak podkreślił Grey - wiele innych uczelni nie będzie w stanie udźwignąć takich obciążeń. - Dlatego potrzebne są systemowe rozwiązania: lepsza współpraca z biznesem, możliwość emisji obligacji czy budowania kapitału żelaznego, tak zwanego endowmentu, znanego z uczelni amerykańskich, co podnosi rektor UW profesor Alojzy Z. Nowak - zaznaczył kanclerz.

Potrzebna zmiana w przepisach

Grey zwrócił też uwagę, że wiele kwestii wymaga rozstrzygnięcia na poziomie ustaw. - Straż uniwersytecka nadal ma status pracowników administracyjnych, tymczasem pełni służbę zbliżoną do policyjnej. By można było używać środków przymusu, potrzebne są zmiany prawne. Jednocześnie autonomia uczelni musi zostać zachowana - dodał.

Prace nad rozwiązaniami toczą się w dialogu z MSWiA, MNiSW, KGP, KSP i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którym przewodniczy rektor UW. -Wymieniamy doświadczenia, tworzymy wspólne rekomendacje, by wypracować najlepsze praktyki - wyjaśnił Grey.

"To była tragiczna zbieżność"

Kanclerz przyznał, że najważniejsze po majowych wydarzeniach było szybkie przywrócenie poczucia normalności na uczelni.

- Nie chcieliśmy, by powstało wrażenie, że UW to miejsce niebezpieczne. To była tragiczna zbieżność - morderca, ofiara i miejsce zbrodni. Ale podobne zdarzenia mogą się wydarzyć wszędzie - w kościele czy w kinie. Naszym zadaniem było pokazać, że reagujemy poważnie i wprowadzamy realne zmiany - podkreślił.

Uniwersytet wsparł rodzinę ofiary, pomagając m.in. jednemu z jej braci w przeniesieniu na studia. Ranny strażnik wrócił do zdrowia.- To ważne także dla pozostałych pracowników ochrony, którzy wiedzą, że o nich dbamy i że są teraz bezpieczniejsi - zaznaczył kanclerz.

Dodał, że chociaż bezpieczeństwo kosztuje, to jeszcze droższy jest brak inwestycji w ochronę. - Dlatego wprowadzamy zmiany, które nie tylko zwiększą bezpieczeństwo naszej społeczności, ale też mogą stać się wzorem dla innych uczelni w Polsce - podsumował.

Zbrodnia na UW

Do tragedii doszło 7 maja w Audytorium Maximum UW. 22-letni student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą 53-letnią portierkę, która zamykała drzwi budynku. Kobieta zginęła na miejscu. Na pomoc ruszył strażnik uczelniany, który również został ciężko ranny.

Napastnika obezwładnili pozostali strażnicy uniwersyteccy. Mieszko R. został zatrzymany, a sąd zadecydował o jego aresztowaniu. Trwa jego obserwacja psychiatryczna.

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sandronize / Shutterstock.com

Uniwersytet Warszawski
