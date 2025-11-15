Czy nowe stacje na placu Konstytucji i Muranowie są potrzebne? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stacje metra Plac Konstytucji i Muranów miały powstać już podczas budowy centralnego odcinka linii M1 w latach 90. Zrezygnowano z nich z powodu oszczędności. Brak tej drugiej jest szczególnie dotkliwy - podziemna kolejka przejeżdża pod dzielnicą mieszkaniową, ale nie obsługuje jej mieszkańców. A wcześniejsza - Ratusz Arsenał - stacja została wypchnięta za plac Bankowy (miało być kompromisowo, wyszło niefunkcjonalnie).

Pomysł dobudowania dwóch przystanków powracał kilkukrotnie, między innymi podczas kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. To wtedy Rafał Trzaskowski obiecał, że powstaną one w kolejnych latach. Wkrótce po objęciu przez niego urzędu prezydenta Warszawy, ratusz podpisał wartą siedem milionów złotych umowę z firmą Metroprojekt na przygotowanie dokumentacji technicznej, pozyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę.

Dokumentacja jest gotowa, podobnie jak pozwolenie na budowę. Zielone światło dla rozpoczęcia prac dał pod koniec ubiegłego roku wojewoda mazowiecki. Podpisał wówczas decyzje dotyczące budowy obu dodatkowych stacji na linii M1 oraz wentylatorni szlakowych, infrastruktury towarzyszącej. Zezwolił też na rozbiórkę istniejącego tunelu na długości projektowanych obiektów.

Stacja metra Muranów - wizualizacje Źródło: Metro Warszawskie

Radny pyta o termin budowy stacji metra Muranów

Z założeń projektowych wynikało, że w pierwszej kolejności miałaby zostać wybudowana stacja Muranów. Budowanie dwóch stacji jednocześnie wywołałoby większe utrudnienia. Ponadto rozpoczęcie inwestycji od Muranowa jest też korzystniejsze ze względów organizacyjnych. Chodzi o zachowanie dojazdu do drugiej linii, która na razie nie ma zaplecza technicznego.

Kiedy więc ruszą pierwsze prace przy stacji Muranów? O wskazanie terminu ich rozpoczęcia upomniał się w interpelacji śródmiejski radny Krzysztof Górski (Prawo i Sprawiedliwość). Z odpowiedzi na jego pytanie wynika, że miasto ma obecnie inne priorytety - stawia na rozwój nowych linii.

"Decyzja o realizacji zamówienia była podejmowana w czasie, gdy sytuacja dochodowa m.st. Warszawy była znacznie korzystniejsza niż w późniejszym okresie" - przypomniał cytowany w odpowiedzi Waldemar Lasek, zastępca dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w stołecznym ratuszu.

Jak wyjaśnił, na uszczuplenie dochodów samorządów wpłynęły zmiany przepisów podatkowych. Ratusz szacuje, że Warszawa straciła w ten sposób około 11 miliardów złotych. Dodatkowo inflacja spowodowała wzrost kosztów realizacji inwestycji.

Stacja metra Muranów - wizualizacje Źródło: Metro Warszawskie

"W międzyczasie opracowane zostało Studium rozwoju systemu metra w Warszawie, gdzie zaproponowany został nowy docelowy układ sieci metra, a sytuacja finansowa miasta uległa poprawie, dając możliwość ponownej weryfikacji planów rozwoju sieci transportu publicznego. Efektem tego jest rozpoczęcie prac projektowych dla pierwszego etapu III linii metra oraz prac przedprojektowych dla IV linii" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Dalej wskazano, że trwają analizy dotyczące lokowania środków na rozwój sieci metra w stolicy. "Budowa stacji na I linii metra musi uwzględniać szerszą perspektywę rozwojową, jaką uzyskano dzięki naprawie finansów samorządów" - dodano.

Przypomnijmy, że trzy lata temu rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth zapowiadała, że prace przy budowie nowych stacji linii metra M1 mogłyby się zacząć najwcześniej w latach 2024-25. Przyznała wówczas, że przeszkodą jest brak pieniędzy.

Dwie nowe stacje na linii M1

Stacja metra A16 Muranów planowana jest pod ulicą Andersa, na północ od skrzyżowania z ulicą Anielewicza. Jej obecność wpłynęłaby na poprawę dostępności rejonu pomiędzy ulicą Inflancką a Nowolipki i pomiędzy ulicą Karmelicką a Nowym Miastem.

"Stacja ta umożliwi obsługę okolicznych mieszkańców, osób uczących się i pracujących w tym rejonie, jak również osób chętnych do skorzystania z licznych atrakcji tej części Warszawy (tereny o charakterze parkowym, sportowym, historycznym)" - podaje Metro Warszawskie.

Stacja metra Muranów - wizualizacje Źródło: Metro Warszawskie

Natomiast stacja metra A12 Plac Konstytucji planowana jest pod ulicą Marszałkowską, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Wilczą i z Koszykową. "Pozwoli na obsługę nie tylko okolicznych terenów mieszkaniowych rejonu Marszałkowskiej i MDM, ale także licznych w tej części miasta obszarów o charakterze kulturalnym, oświatowym, usługowo-handlowym, wpływając tym samym na rozwój i możliwość pełnego wykorzystania potencjału południowej części Śródmieścia" - czytamy na stronach stołecznego metra.

Stacja metra Plac Konstytucji - wizualizacje Źródło: Metro Warszawskie

Obie stacje planowane są do zrealizowania na istniejących odcinkach tuneli metra. Projekty zakładają ulokowanie wyjść po obu stronach ciągu ulic Marszałkowskiej i Andersa - cztery wyjścia z każdej ze stacji. Dodatkowo, celem zwiększenia dostępności, na stację będzie można dostać się za pomocą wind.

OGLĄDAJ: TVN24 HD