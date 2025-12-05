Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Miesiąc z nocną ciszą alkoholową. Pierwsze wnioski

Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach
Źródło: TVN24
Listopad był pierwszym miesiącem obowiązywania pilotażu nocnej ciszy alkoholowej w Warszawie. Straż miejska nie odnotowała wówczas żadnego przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu. Nieznacznie spadła też liczba interwencji i osób przewiezionych na izbę wytrzeźwień.

Na początku listopada w stolicy zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze Północ. Dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych. Obowiązuje od godziny 22 do 6.

Poprosiliśmy straż miejską o informację w sprawie interwencji dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie Warszawy w listopadzie 2024 i 2025 roku w godzinach od 22 do 6. Funkcjonariusze przeanalizowali na naszą prośbę wszystkie przypadki, gdy podejmowali działania w związku z nocnymi libacjami, awanturami, hałasem czy bójkami.

Liczba wykroczeń nieznacznie spadła

Przed rokiem strażnicy stwierdzili popełnienie 86 wykroczeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku, a w listopadzie 2025 - 80. Natomiast w 2024 roku odnotowano 129 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a w listopadzie tego roku - 126.

Nieco wyraźniej spadła liczba osób, które straż miejska przewiozła do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przy Kolskiej. W listopadzie ubiegłego roku z Pragi Północ podjęto 40 nietrzeźwych osób, a ze Śródmieścia - 139. Natomiast w tym roku na Pradze Północ 25 osób pod wpływem alkoholu potrzebowało, a ze Śródmieścia na izbę wytrzeźwień przewieziono 119 pijanych.

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych przy ulicy Kolskiej
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych przy ulicy Kolskiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"Niewielka długość okresu obserwacji ma istotny wpływ na wiarygodność wyciąganych wniosków" - zastrzega stołeczna straż miejska.

Warto zauważyć też, że zakaz zaczął obowiązywać w stolicy w miesiącu, kiedy temperatura nie sprzyja dłuższemu przebywaniu na zewnątrz i spotkaniom towarzyskim w plenerze. Może to mieć wpływ na to, jak wyglądają statystyki.

Nie stwierdzili łamania zakazu sprzedaży alkoholu

Strażnicy wyliczyli, że w zakresie kontroli naruszeń związanych ze spożyciem alkoholu, działania patroli koncentrują się przede wszystkim na monitorowaniu miejsc, gdzie dochodziło już do interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu, kontroli okolic lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol, a także reagowaniu na zgłoszenia mieszkańców.

Dodatkowo, funkcjonariusze prowadzą też kontrole stosowania się do nowych przepisów dotyczących nocnej ciszy alkoholowej. Z udostępnionych nam danych wynika, że w listopadzie tego roku straż miejska nie odnotowała ani jednego naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Źródło: PAP/Albert Zawada

Burzliwa sesja i oburzenie propozycją pilotażu

Wprowadzanie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie nie odbyło się bez emocji. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie na ostatniej prostej i zaproponował radnym wprowadzenie go na terenie całego miasta.

Sesja, na której o tzw. nocnej prohibicji decydowali radni była bardzo burzliwa. Wobec oporu radnych z własnej partii Trzaskowski wycofał swój projekt. Zaproponował pilotaż nocnej ciszy alkoholowej w dwóch dzielnicach. Radnych musiał dyscyplinować premier i szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Na kolejnej sesji przyspieszono pilotaż. Prezydent poinformował, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej ciszy alkoholowej w całym mieście. Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Ktoś zamontował tajemniczą kamerę na znaku drogowym
Tajemnicze pudełko na znaku drogowym. W środku była kamera
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholStraż miejska
Czytaj także:
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać
Ursus
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
Okolice
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż w 1975 roku
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Okolice
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
Praga Północ
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Okolice
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Okolice
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Mikołaje, śnieżynki i elfy nie dostali zgody na przejazd
Magdalena Gruszczyńska
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Nowa koncepcja toru kolarskiego. Z nietypowym basenem w środku
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Komunikacja

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki