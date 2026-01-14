Śnieg i marznący deszcz w Warszawie Źródło: TVN24

Prognozy na środę mówią o zachmurzeniu nad Warszawą, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane opady w drugiej części dnia. Początkowo należy spodziewać się deszczu ze śniegiem, następnie deszczu marznącego i deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/0 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Mieszkańcy otrzymują w środę ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gołoledzią. "Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi treść komunikatu.

Posypywarki w akcji

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz relacjonował, że o poranku nie padało, a termometry wskazywały około -8 stopni Celsjusza. Jak podkreślił, stołeczne drogi były przejezdne i odśnieżone.

Nad ranem na ulice wyjechały 42 posypywarki. Zarząd Oczyszczania Miasta podał, że akcja rozpoczęła się o godzinie 4.30 i dotyczyła 250 kilometrów dróg.

Po południu pojawiły się pierwsze opady śniegu. Na ulicach zaczęło robić się biało. Po godzinie 12.20 ZOM skierował do akcji w sumie 170 posypywarek. Tym razem ich działania koncentrują się na 1500 kilometrach stołecznych dróg.

Opady śniegu w stolicy

Przedstawiciele Lotniska Chopina ostrzegli pasażerów przed możliwymi opóźnieniami, spowodowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Po godzinie 14 sytuacji w stolicy przyglądała się reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska.

- Teraz w Warszawie pada śnieg. Jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu, gdzie widzimy jak coraz bardziej te ulice robią się zaśnieżone - relacjonowała reporterka. Jak dodała, służby cały czas reagują na to, co się dzieje. - Aktualnie w Warszawie -2 stopnie, mroźny śnieg i deszcz. Odczuwalna temperatura to -8 stopni - mówiła.

Ostrzeżenia przed gołoledzią i silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu.

Alert drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązuje na terenie całego Mazowsza poza skrajnymi wschodnimi powiatami. Prognozowane są słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie wygaśnie najpóźniej o godzinie 23 w środę.

W powiatach ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, siedleckim, łosickim oraz na terenie Siedlec i Ostrołęki spodziewane są intensywne opady śniegu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało od godziny 14 w środę do godziny 2 w czwartek.

