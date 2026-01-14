Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Najpierw śnieg, później marznące opady. Może być ślisko

Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Śnieg i marznący deszcz w Warszawie
Źródło: TVN24
W środę prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu marznącego. Po południu zrobiło się biało. Temperatura nadal będzie ujemna, więc na ulicach może zrobić się niebezpiecznie ślisko.

Prognozy na środę mówią o zachmurzeniu nad Warszawą, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane opady w drugiej części dnia. Początkowo należy spodziewać się deszczu ze śniegiem, następnie deszczu marznącego i deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2/0 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Mieszkańcy otrzymują w środę ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gołoledzią. "Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi treść komunikatu.

Posypywarki w akcji

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz relacjonował, że o poranku nie padało, a termometry wskazywały około -8 stopni Celsjusza. Jak podkreślił, stołeczne drogi były przejezdne i odśnieżone.

Nad ranem na ulice wyjechały 42 posypywarki. Zarząd Oczyszczania Miasta podał, że akcja rozpoczęła się o godzinie 4.30 i dotyczyła 250 kilometrów dróg.

Po południu pojawiły się pierwsze opady śniegu. Na ulicach zaczęło robić się biało. Po godzinie 12.20 ZOM skierował do akcji w sumie 170 posypywarek. Tym razem ich działania koncentrują się na 1500 kilometrach stołecznych dróg.

Opady śniegu w stolicy
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Przedstawiciele Lotniska Chopina ostrzegli pasażerów przed możliwymi opóźnieniami, spowodowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Po godzinie 14 sytuacji w stolicy przyglądała się reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska.

- Teraz w Warszawie pada śnieg. Jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu, gdzie widzimy jak coraz bardziej te ulice robią się zaśnieżone - relacjonowała reporterka. Jak dodała, służby cały czas reagują na to, co się dzieje. - Aktualnie w Warszawie -2 stopnie, mroźny śnieg i deszcz. Odczuwalna temperatura to -8 stopni - mówiła.

Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Dowiedz się więcej:

Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami

Włochy

Ostrzeżenia przed gołoledzią i silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu.

Alert drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązuje na terenie całego Mazowsza poza skrajnymi wschodnimi powiatami. Prognozowane są słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie wygaśnie najpóźniej o godzinie 23 w środę.

W powiatach ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, siedleckim, łosickim oraz na terenie Siedlec i Ostrołęki spodziewane są intensywne opady śniegu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało od godziny 14 w środę do godziny 2 w czwartek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk, katke/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl / tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
ZimapogodaMróz
Czytaj także:
Muzeum Literatury w Warszawie
Pierwszy konkurs przegrała. Marszałek zorganizował drugi
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
Okolice
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
Białołęka
Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie dwójki małoletnich (zdj. ilustracyjne)
Działacz sportowy podejrzany o zgwałcenie dwóch małoletnich
Ostrołęka
Auto wjechało po kolizji do budynku przy Towarowej
Auto wjechało po kolizji do lokalu usługowego
Wola
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Radni dyskutują nad liczbą koncesji na sprzedaż alkoholu
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
Wola
Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu
Artur Węgrzynowicz
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
Praga Południe
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Okolice
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
Włochy
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Za dużo nieważnych podpisów. Referendum nie będzie
Okolice
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
Okolice
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
Okolice
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy
Ursynów
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek stołecznego pogotowia
Wola
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić
Katarzyna Kędra
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, pociągi były opóźnione
Okolice
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
Okolice
Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku
Upadł przy przystanku, nie mógł wstać
Okolice
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
Okolice
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją policjant. Oboje zostali przesłuchani
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki