Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Trzy tysiące nieznanych zdjęć zburzonej Warszawy

|
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Kolekcja zdjęć Andrzeja Nitscha
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Prawie trzy tysiące zdjęć zniszczonej Warszawy trafiło do Instytutu Strat Wojennych. Niepublikowana nigdy wcześniej kolekcja składa się z fotografii wykonanych tuż po wojnie przez Andrzeja Nitscha, architekta i pracownika Biura Odbudowy Stolicy.

Nie są duże, kilka na kilka centymetrów, czarno-białe. Każde wklejone na zielonkawą tekturkę, na której ołówkiem pieczołowicie zapisano lokalizację i datę. Dla historyków i varsavianistów wartość tej kolekcji jest ogromna. Większość fotografii wykonano między 1945 a 1948 rokiem, przedstawiają okaleczone w mniejszym lub większym stopniu budynki. Autor zdokumentował też mijane na ulicach ślady Powstania Warszawskiego, jak wrak czołgu marki Fiat czy pozostałości barykad.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"W miasto szli tylko ci, którzy mieli własne buty". Mija 80 lat od powołania Biura Odbudowy Stolicy

"W miasto szli tylko ci, którzy mieli własne buty". Mija 80 lat od powołania Biura Odbudowy Stolicy

Pokazali, jak mogła wyglądać Warszawa

Pokazali, jak mogła wyglądać Warszawa

Dariusz Gałązka

Kolekcja z piwnicy

- To fantastyczne, że 80 lat po zakończeniu wojny cały czas z różnych zakamarków, piwnic, strychów, archiwów rodzinnych wychodzą tego typu zbiory, niezwykle cenne materiały z punktu widzenia historii lokalnej, ale także tej w wymiarze ogólnopolskim – powiedział podczas wtorkowej prezentacji małego fragmentu kolekcji Bartosz Gondek, dyrektor Instytutu Strat Wojennych. W tym wypadku zdjęcia znaleziono w piwnicy.

- Zgłosili się do nas spadkobiercy architekta. Pracownicy instytutu wykazali się czujnością i tę kolekcję zabezpieczyli – dodał Gondek.

W kolekcji jest około 2800 zdjęć, które są teraz katalogowane, konserwowane, opisywane, a z czasem będą udostępniane (pierwszą wystawę zaplanowano na styczeń). Dyrektor Gondek przyznał, że to "przygoda, która dopiero się zaczyna" i będzie trwać długo. – Dziś jest moment, żeby powiedzieć, że zespół zdjęć osoby związanej z odbudową Warszawy istnieje, że znajduje się w Instytucie Strat Wojennych – zaznaczył.

Architekt ze Lwowa

Wspomniany architekt to Andrzej Nitsch. Urodził się w 1911, zmarł w 2002 roku. Był pracownikiem Biura Odbudowy Stolicy. Architekturę ukończył na Politechnice Lwowskiej, we wrocławskim Muzeum Architektury zachowały się jego studenckie prace.

– W Warszawie zajmował się architekturą służby zdrowia, domów pomocy społecznej. Nie znalazłem potwierdzenia, że samodzielnie zaprojektował któryś z budynków, ale pewnie uczestniczył w pracach. Był czynny w środowisku architektonicznym, współredagował czasopismo "Architektura", napisał dla niej na przykład bardzo skrupulatny, świetny tekst, jak należy projektować szpitale, taki skrótowy poradnik dla projektantów. Brał udział w dyskusjach architektonicznych, pracował nad Wielkim Słownikiem Architektów, który ostatecznie się nie ukazał – opowiadał varsavianista Jerzy S. Majewski, który uczestniczy w opracowaniu zbioru. - Te zdjęcia stanowiły zaplecze dla jego warsztatu jako architekta, krytyka i teoretyka architektury - dodał.

Odnalezione zdjęcia powojennej stolicy
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Fragment niepublikowanej kolekcji blisko 3000 zdjęć zniszczonej Warszawy
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Fińskie domki na polu

I zaprezentował kilka zdjęć Andrzej Nitscha. Na pierwszym osiedle domków fińskich na Polu Mokotowskim, jedna z czterech takich osad w powojennej Warszawie. Akurat z tej żaden nie ocalał, ale rekonstrukcja dwóch trwa właśnie na działce obok Biblioteki Narodowej. Drewniane budynki stoją w szyku, jeden za drugim, za nimi w takim samym układzie latarnie, stylizowane na przedwojenne pastorały. Pole Mokotowskie jest jeszcze… polem, bo wokół domków nie widać żadnych drzew.

Na drugim zdjęciu zrujnowany narożnik Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, róg Koszykowej i Lwowskiej. – W podziemiach zdeponowano dokumentację dotyczącą warszawskich zabytków. Profesor Jan Zachwatowicz zlecał swoim studentom dokumentowanie zabytków. Ten wielki zbiór dokumentacji stanowił najważniejszą podstawę dla rekonstrukcji po wojnie. Bez niego nie byłoby tak dokładnie odbudowanego Starego Miasta – opowiadał Majewski, dowodząc że za każdym zdjęciem stoi jakaś ciekawa historia.

Pałace, które nie wrócą

Na kolejnej fotografii hotel Bristol, zachowany na tyle, że łatwo go rozpoznać. Po drugiej stronie Karowej (dziś jest tu skwer z pomnikiem Bolesława Prusa), ruiny budynku. – Przez dekady mieściła się tu siedziba "Kuriera Warszawskiego" - kontynuował opowieść varsavianista.

Kawałek dalej równą pierzeję Karowej zakłóca półkolista ściana. W tym budynku znajdowała się rotunda z obrazem "Golgota", przekształcona później w teatr, a tuż przed wojną w kabaret. - Jeszcze 2 września była tu premiera, podczas której wyśmiewano Hitlera, parę dni później spadła bomba i zniszczyła ten budynek – opisywał Jerzy S. Majewski.

Niektóre fotografie pokazują obiekty, które nie zostały zrekonstruowane, jak Pałacyk Bacciarellego przy Bagateli, Pałac Badenich na placu Krasińskich, Pałac Kronenberga na placu Małachowskiego czy Pałac Teppera przy Miodowej. Ten ostatni został rozebrany pod budowę Trasy W-Z, co było – jak to ujął Majewski – "ciosem w serce" ekipy Jana Zachwatowicza i Stanisława Lorentza., odpowiedzialnych za rekonstrukcję Starego Miasta.

Przedwojenny wieżowiec

Na koniec pokazuje wysoki budynek, stojący nieopodal Krakowskiego Przedmieścia, przy Kopernika. Akurat ten został odbudowany, ale bez górnych kondygnacji.

- A tu wieżowiec, który przestał być wieżowcem. To budynek odbudowany po wojnie na Centralną Radę Związków Zawodowych, a przed wojną był tu ZUS. Zaczęto go budować jako hotel Helvetia, ale przyszedł wielki kryzys i zrezygnowano z tych planów. ZUS kupił i wykończył budynek. Tu była wieża, na Krakowskim Przedmieściu, na tyłach pomnika Kopernika mieliśmy wieżowiec – opowiadał z pasją varsavianista.

Wiedza praktyczna

Wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra zauważyła natomiast, że fotografie z kolekcji Andrzeja Nitscha mogą posłużyć nie tylko historykom.

– Po tych 80 latach odbudowa miasta cały czas trwa. Czasami, kiedy próbujemy odrestaurować jakieś zabytki, które w powojennych latach zmieniły swój wygląd, brakuje informacji. Te zdjęcia mogą pomóc konserwatorom zabytków znaleźć prawdziwy wizerunek danego budynku – zauważyła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie

Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie

Magdalena Gruszczyńska
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę

Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
HistoriaHistoria Warszawy
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
39-latek został zatrzymany
"Groził nożem 11-letniej córce", usłyszał zarzut
Okolice
Remont najmniejszej świątyni na Pradze
"Najmniejsza świątynia Pragi" przechodzi remont
Praga Północ
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła
Praga Południe
W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę
Śródmieście
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
Śródmieście
Substancja rozlana na DK60
Oleista substancja na drodze krajowej
Okolice
Dorian S. skazany na dożywocie
Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Jest data wyroku
Śródmieście
Filmy wracają do Luny
Transakcja za miliony. Kiniarze kupili od wojskowych fragment Luny
Piotr Bakalarski
Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Nie pierwszy raz. A wcześniej groził
Praga Północ
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
Okolice
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
Śródmieście
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
Wola
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
Okolice
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
Śródmieście
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
Mokotów
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
Praga Południe
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Rembertów
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami
Okolice
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Obawy o "turystykę alkoholową", nocny zakaz sprzedaży wchodzi za kilka dni
Śródmieście
Kierowca uderzył w przydrożną figurkę
Uderzył autem w przydrożną figurkę, jest ciężko ranny
Okolice
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Teatr Żydowski i Urząd Pracy będą miały siedzibę w tym budynku. Najpierw remont
Wola
Marszałkowska się zazieleni
"Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej"
Śródmieście
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Śródmieście
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Zakłada pelerynę i maskę, zagląda w okna. Apel do świadków
Okolice
Strzelił w pistoletu pneumatycznego
Siedem lat więzienia dla 17-latka za strzał w oko. Poszkodowanemu ma zapłacić 700 tysięcy
Śródmieście
"Wyścig słoni" na A2
"Wyścigi słoni" na A2
Ulice
Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Nocne poszukiwania dwóch harcerzy
Okolice
Wszystkich Świętych, deszczowo
Jak dojechać na cmentarze?
Ulice
Remont skrzyżowania dróg startowych na Lotnisku Chopina
Koniec remontu drogi startowej na Lotnisku Chopina
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki