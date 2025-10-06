Podczas przeszukania mieszkań policjanci znaleźli narkotyki Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci namierzyli dwóch mężczyzn mających powiązania z narkotykowym półświatkiem. W przygotowanej akcji kryminalni zatrzymali 44-letniego obywatela Polski oraz 34-letniego obywatela Ukrainy.

Klofedron, ecstasy, pigułki gwałtu

"Ci sami policjanci w wyniku wszystkich czynności przy podejrzanych i w miejscach ich zamieszkania zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym klofedron, ecstasy, butelki z płynnym GHB ("pigułka gwałtu"), kilkanaście tysięcy złotych, wagi jubilerskie, telefony komórkowe i inne przedmioty mogące służyć do przestępczej działalności" - podaje mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji.

Jak przypominają służby, GHB to wyjątkowo groźby kwas gamma-hydroksymasłowy, który jest bezbarwny, pozbawiony zapachu i smaku. Dobrze rozpuszcza się napojach i drinkach. Jego zażycie doprowadza do częściowej lub całkowitej utraty świadomości oraz odbiera zdolność podejmowania decyzji. Osoba pod wpływem tego środka często staje się obiektem działań przestępczych, tj. kradzieży czy gwałtu.

Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

"Pigułki gwałtu" miały być przelane w fiolki

W czasie działań na miejscu policjanci znaleźli polskie i ukraińskie dokumenty tożsamości innych osób i kilkadziesiąt małych, pustych fiolek. Z ustaleń służb wynika, że fiolki "były przygotowane, aby przelać w nie GHB i wprowadzić na rynek".

"Podejrzani usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznych ilości narkotyków i przygotowania do wprowadzania ich do obrotu. Dodatkowo obywatel Ukrainy odpowie za rozporządzanie nie swoimi dokumentami" - dodaje mł. asp. Pacyniak.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 44- i 34-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Duże ilości płynnego GHB, czyli środka odurzającego znanego jako „pigułka gwałtu”, a także klofedronu i ecstasy przejęli w czasie policyjnej akcji kryminalni z warszawskiego Śródmieścia. Zatrzymano 44-letniego obywatela Polski i 34-letniego obywatela Ukrainy.



GHB to bezbarwny,… pic.twitter.com/jYOOqfsQsd — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 6, 2025 Rozwiń Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Źródło: KSP