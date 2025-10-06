Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Mieli butelki z płynną "pigułką gwałtu", trafili do aresztu

Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Podczas przeszukania mieszkań policjanci znaleźli narkotyki
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
W ręce śródmiejskich policjantów wpadł 44-letni Polak i 34-letni obywatel Ukrainy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznych ilości narkotyków, w tym płynnej tabletki gwałtu, i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu.

Policjanci namierzyli dwóch mężczyzn mających powiązania z narkotykowym półświatkiem. W przygotowanej akcji kryminalni zatrzymali 44-letniego obywatela Polski oraz 34-letniego obywatela Ukrainy.

Klofedron, ecstasy, pigułki gwałtu

"Ci sami policjanci w wyniku wszystkich czynności przy podejrzanych i w miejscach ich zamieszkania zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym klofedron, ecstasy, butelki z płynnym GHB ("pigułka gwałtu"), kilkanaście tysięcy złotych, wagi jubilerskie, telefony komórkowe i inne przedmioty mogące służyć do przestępczej działalności" - podaje mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji.

Jak przypominają służby, GHB to wyjątkowo groźby kwas gamma-hydroksymasłowy, który jest bezbarwny, pozbawiony zapachu i smaku. Dobrze rozpuszcza się napojach i drinkach. Jego zażycie doprowadza do częściowej lub całkowitej utraty świadomości oraz odbiera zdolność podejmowania decyzji. Osoba pod wpływem tego środka często staje się obiektem działań przestępczych, tj. kradzieży czy gwałtu.

Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

"Pigułki gwałtu" miały być przelane w fiolki

W czasie działań na miejscu policjanci znaleźli polskie i ukraińskie dokumenty tożsamości innych osób i kilkadziesiąt małych, pustych fiolek. Z ustaleń służb wynika, że fiolki "były przygotowane, aby przelać w nie GHB i wprowadzić na rynek".

"Podejrzani usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznych ilości narkotyków i przygotowania do wprowadzania ich do obrotu. Dodatkowo obywatel Ukrainy odpowie za rozporządzanie nie swoimi dokumentami" - dodaje mł. asp. Pacyniak.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 44- i 34-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pijany, bez uprawnień zatrzymany przez policjantów z Kobyłki
Policyjny pościg za 18-latkiem. Jechał pijany i bez uprawnień
Okolice
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Magazyn narkotyków w mieszkaniu
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Okolice

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Udostępnij:
TAGI:
NarkotykiPolicja
Czytaj także:
Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu
Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia auta
Praga Południe
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"
Włochy
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Na scenie pianiści z Korei Południowej, Chin i Japonii. We wtorek koniec przesłuchań
Śródmieście
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
We wtorek rusza remont ważnej ulicy, będą zmiany w ruchu
Wesoła
Podrobione legitymacje szkolne
Wzrasta liczba fałszywych legitymacji. A przez decyzję rządu może być ich jeszcze więcej
Maria Pankowska
Tramwajowa część przejścia podziemnego na Dw. Zachodnim gotowa
Koniec przebudowy przejścia przy Dworcu Zachodnim
Ochota
Pracownia krawiecka Tadeusza Kierepki w centrum Warszawy
Od 64 lat szyje garnitury. I nie ma dosyć
Alicja Glinianowicz
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
Spotkanie z astronautą, unikatowe samoloty, rakiety i łaziki
Włochy
Strażacy gasili pożar mieszkania przy ulicy Grzybowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar drewnianego domu. Nie żyje 92-latek
Pawilon edukacyjny nad Wisłą
Zielone serce stolicy bije w Kamieniu. Będą rozdawać sadzonki
Praga Północ
Służby prowadzą czynności po znalezieniu obiektu przypominającego drona
"Szczątki obiektu przypominającego drona". Na miejscu żandarmeria
TVN24
Pijany, bez uprawnień zatrzymany przez policjantów z Kobyłki
Policyjny pościg za 18-latkiem. Jechał pijany i bez uprawnień
16-letni motocyklista trafił do szpitala
16-letni motocyklista jazdę skończył w polu
wypadek trójkąt droga
Strażacy interweniowali przy kolizji. W ich wóz wjechało auto
Włochy
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
Bielany
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
Praga Południe
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
Mokotów
Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie
Żoliborz
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
Kultura
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
Narkotest w rękach policjantów
Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków
Ochota
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
Śródmieście
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
Wesoła
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki