Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze

W Budżecie Obywatelskim na rok 2027 jest do rozdysponowania ponad 137 milionów złotych.

Mieszkańcy mogli składać projekty miejskie, dzielnicowe i lokalne. Najwięcej – 1112 – zgłoszono do puli projektów lokalnych, najmniej do miejskiej – 169. W puli dzielnicowej znalazło się 649 projektów.

W podziale na dzielnice najwięcej projektów dotyczy Mokotowa (189), Bielan (150), Pragi-Południa (129) i Białołęki (128). Najmniej – Wesołej (29), Wilanowa (50) i Rembertowa (54).

Najwięcej projektów dotyczy sportu i rekreacji (401), komunikacji publicznej i infrastruktury drogowej (355) oraz kultury i sztuki (235) i zieleni (299).

Ocena projektów potrwa do 15 kwietnia. Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca. Wyniki opublikowane zostaną 1 lipca.

W poprzednim roku ocenianych było ponad 2000 zgłoszeń.

Autobus do schroniska, automat recytujący wiersze

Wśród projektów miejskich są m.in. dotyczące recyklingu choinek, które po przerobieniu na wióry i kompost posłużą do pielęgnacji parków miejskich, specjalnego autobusu kursującego z placu Bankowego do schroniska dla zwierząt Na Paluchu w celu m.in. poznawania życia zwierząt i zachęty do adopcji schroniskowych zwierząt, zorganizowania w kilku dzielnicach świątecznych jarmarków czy przemalowania dachów instytucji miejskich na kolor biały, by zmniejszyć negatywne efekty miejskiej wyspy ciepła.

W projektach jest też pomysł ustawienia Pomnika Chrztu Polski na Placu Zbawiciela, ustawienia w każdej dzielnicy automatów recytujących wiersze i piosenki warszawskich poetów i poetek, a także wzorem wrocławskich krasnali po jednej unikalnej syrence w każdej z 18 dzielnic miasta.

Oznaczenia i powrót promu

Jest też propozycja wdrożenia w Warszawie miejskiego systemu oznaczeń kierunkowych "Do schronu" w modelu offline i online, a także wprowadzenia w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich informacji o rzeczywistych odjazdach komunikacji miejskiej (tramwajów, autobusów, metra oraz innych pociągów) z najbliższej stacji, do której zbliża się skład. Informacje byłyby wyświetlane na istniejących ekranach informacyjnych w wagonach, więc wymagają jedynie edycji systemów informatycznych.

Warszawiacy chcą też powrotu promu wiślanego Dudek, który funkcjonował w 2023, 2024 i 2025 r. Za pomocą specjalnej motorówki, promu lub innej jednostki pływającej mieszkańcy mogliby przedostać się z Białołęki na drugą stronę Wisły. Z Wisłą jest też związany projekt tramwaju wzdłuż Wisły, który zakłada organizację rejsów statkiem wzdłuż śródmiejskiego odcinka Wisły, między Mostem Gdańskim i Mostem Łazienkowskim.