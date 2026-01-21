Logo TVN Warszawa
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze

Autobus do schroniska, powrót promu na Białołękę, automat recytujący wiersze, a może unikalne warszawskie syrenki? Pomysłów na wykorzystanie pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego jest wiele. Do 13. edycji budżetu obywatelskiego na rok 2027 mieszkańcy zgłosili 1930 projektów. Teraz czeka je ocena.

W Budżecie Obywatelskim na rok 2027 jest do rozdysponowania ponad 137 milionów złotych.

Mieszkańcy mogli składać projekty miejskie, dzielnicowe i lokalne. Najwięcej – 1112 – zgłoszono do puli projektów lokalnych, najmniej do miejskiej – 169. W puli dzielnicowej znalazło się 649 projektów.

W podziale na dzielnice najwięcej projektów dotyczy Mokotowa (189), Bielan (150), Pragi-Południa (129) i Białołęki (128). Najmniej – Wesołej (29), Wilanowa (50) i Rembertowa (54).

Najwięcej projektów dotyczy sportu i rekreacji (401), komunikacji publicznej i infrastruktury drogowej (355) oraz kultury i sztuki (235) i zieleni (299).

Ocena projektów potrwa do 15 kwietnia. Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca. Wyniki opublikowane zostaną 1 lipca.

W poprzednim roku ocenianych było ponad 2000 zgłoszeń.

pieniądze Inwestycje w Warszawie Sport i rekreacja w Warszawie Komunikacja Miejska bezpieczeństwo
