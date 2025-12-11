Koncepcja metra do Ursusa, miliony na remont Kongresowej. Budżet na przyszły rok

Ponad dwa miliardy złotych z KPO na inwestycje tramwajowe Źródło: TVN24

Za głosowało 37 radnych, 16 było przeciw, siedmiu wstrzymało się od głosu. W sumie radni zgłosili około 100 poprawek ogólnomiejskich i dzielnicowych.

"Inwestycyjna ofensywa"

Wcześniej radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2030. Za było 36 radnych, przeciw 16, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

- W ostatnich tygodniach ruszyliśmy z bardzo dużą inwestycyjną ofensywą. To dowód na to, że po tych trudnych latach kiedy zabierano Warszawie pieniądze dzisiaj przyśpieszamy jeśli chodzi o inwestycje, które są najważniejsze, historyczne i mają dla nas wszystkich wymiar symboliczny - powiedział podczas sesji budżetowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wymienił m.in. uruchomiony przetarg na budowę hali na Skrze, centrum sportu na Polonii, poszukiwania wykonawcy przebudowy toru łyżwiarskiego Stegny czy podpisaną umowę na przebudowę Hali Gwardii. Zaznaczył, że miasto przygotowuje się do budowy linii tramwajowych na Gocław i Zieloną Białołękę, a także przez Pole Mokotowskie.

- Nasze działania idą dalej. Rozwijamy plany budowy, pierwszej, w pełni autonomicznej czwartej linii metra i projektujemy trzecią linię metra. Mam nadzieję, że na te wszystkie inwestycje uda się uzyskać finansowanie z budżetu Unii Europejskiej, bo są one kluczowe dla działania miasta - podkreślił.

Zaznaczył, że to, że teraz miasto może przyspieszyć z inwestycjami, powodowane jest również tym, że jest nowy sposób finansowania samorządów, który jest uniezależniony od działań rządu i nie zależy od podatków, ale od dochodu. Dodał, że dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu finansami i nowej ustawie o dochodach, Warszawa zyskała dodatkowo prawie dwa miliardy złotych.

"Dbający o zapewnienie usług dla mieszkańców"

W latach 2026-2030 Warszawa przeznaczy na inwestycje prawie 16,5 miliarda złotych (wedle wyliczeń urzędników to o 4 miliardy więcej niż gdyby obowiązywał Polski Ład) z czego około 10 miliardów złotych na edukację. - Na każdego warszawiaka przeznaczamy 26 tysięcy złotych rocznie - powiedział Trzaskowski.

Na komunikację miejską miasto przeznaczy pięć miliardów złotych. - Jeszcze nigdy nie było tak, żeby do każdego biletu dopłacać 75 procent. Robimy to, bo zależy nam, żeby transport publiczny był dla każdego - dodał prezydent Warszawy.

Na bezpieczeństwo przeznaczone zostanie 611 milionów złotych. Wszystkie dzielnice zaopiniowały pozytywnie załączniki dzielnicowe do projektu budżetu na 2026 rok. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

Szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski podkreślił, że jest to budżet rekordowy.

Zadeklarował, że biorąc pod uwagę pozytywną opinię RIO, stabilną sytuację dochodową miasta w warunkach nowego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, rekordowe nakłady na edukację, transport publiczny, ochronę zdrowia, politykę społeczną, środowisko, kulturę i bezpieczeństwo, ambitny a jednocześnie realistyczny program inwestycyjny, wzmocnienie miasta poprzez program "Warszawa chroni", bardzo dobre oceny międzynarodowych agencji ratingowych oraz środki pozostawione do dyspozycji dzielnic, radni KO będą głosować za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu na rok 2026.

- Uważamy, że jest to budżet bardzo dbający o zapewnienie usług dla mieszkańców na jak najwyższym poziomie. Budżet prorozwojowy dzięki silnemu komponentowi inwestycyjnemu i wykorzystaniu środków europejskich. Budżet zapewniający bezpieczeństwo finansowe stolicy - dodał

"Wydatki są na poziomie z 2008 roku"

- Nikt nie raczył łaskawie wspomnieć, że obecnie ratingi dwóch agencji mają perspektywę negatywną. Na szczęście nie świadczy to o sytuacji Warszawy, jako takiej, tylko o kondycji budżetu państwa - powiedział szef klubu radnych PiS Dariusz Figura.

Przypomniał też, że czekają środki z budżetu państwa przeznaczone przez PiS dla Warszawy, które można wydać tylko na realizację inwestycji, a nie na prace koncepcyjne.

Zaznaczył, że poziom wydatków na inwestycje ogólnomiejskie jest na poziomie tego z 2008 roku, a w międzyczasie dochody miasta wzrosły trzykrotnie.

Podkreślił, że poziom inwestowania miasta w porównaniu do lat ubiegłych jest bardzo niski. Wyjaśnił, że według niego wynika to z braku sensownego przygotowania inwestycji i chaosu w priorytetach. - Nikt tu też nie mówił, że ten budżet niesie dla mieszkańców podwyżkę 40-procentową opłaty za gospodarkę odpadami. Wybudowaliśmy podobno spalarnię, a jednocześnie podwyższamy opłaty. Nie tego oczekują mieszkańcy Warszawy - powiedział Figura.

Trzaskowski odpowiedział mu potem, że opłaty zostały obniżone i wracają po prostu do zwykłych stawek.

Reprezentująca klub radnych Lewica, Miasto Jest Nasze Agata Diduszko-Zyglewska podkreśliła, że sytuacja miasta jest bardzo dobra.

- Niesłychanie się cieszę, że budżet miasta jest stabilny, duży, że jest rekordowy. W ogromnej mierze jest tak świetny i nasze możliwości są tak ogromne, również dzięki ogólnokrajowym zmianom i dzięki naszej współpracy jako koalicji 15 października - powiedziała.

Kluczowe inwestycje

Kluczowymi inwestycjami w 2026 roku będą modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska, Inflancka, Szpitala Praskiego, toru łyżwiarskiego Stegny, a także Nowe Centrum Warszawy (otoczenie PKiN, plac Grzybowski, ulica Karowa), rewitalizacja Pragi, trzeci etap modernizacji Skry - przygotowania do budowy stadionu, projektowanie przedłużenia M2 do Ursusa (3 nowe stacje Ursus Niedźwiadek, Posag 7 Panien i Ursus Północny), a także rozbudowę Areny Ursynów.

- Metro jedzie do Ursusa - to najważniejsza wiadomość transportowa budżetu 2026 – powiedział Rafał Trzaskowski. - Zabezpieczamy środki na prace przygotowawcze do przedłużenia drugiej linii metra o trzy nowe stacje: Ursus-Niedźwiadek, Posag 7 Panien oraz Ursus Północny, co umożliwi również zbudowanie węzłów przesiadkowych z dwiema stacjami kolejowymi. To realna zmieni jakość życia dla tej dynamicznie rosnącej dzielnicy - dodał.

W 2026 roku zostaną przeznaczone kolejne środki na budowę TR Warszawa - 30 milionów złotych oraz na kontynuację budowy sali koncertowej Sinfonia Varsovia, a także ponad 90 milionów złotych na modernizację Sali Kongresowej.

Skarbnik miasta Marzanna Krajewska przekazała, że w 2026 roku możliwe jest zabezpieczenie finansowana zadań bieżących na poziomie o blisko 6 procent wyższym niż w 2025 roku. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej zakłada, że do 2030 roku budżety miasta będą kończyły się deficytem. - Dopiero od 2031 przewidujemy generowanie nadwyżek - zaznaczyła Krajewska. W WPF (na lata 2026-2030) zaplanowano zaciągnięcie długu w wysokości ponad 12 miliardów złotych.

Budżet 2026 roku zakończy się deficytem w wysokości 3,681 miliarda złotych i deficytem operacyjnym w kwocie 225 milionów złotych. Dochody przyszłego budżetu zaplonowane są w wysokości 28,497 miliarda złotych i będą wyższe o 3,9 procent od dochodów w 2025 roku.

- Zwraca uwagę fakt, że 60 procent z łącznej kwoty dochodów budżetowych w 2026 roku wynika z nowego mechanizmu ujętego w ustawie o dochodach samorządowych czyli są to dochody z PIT, CIT i subwencji ogólnej - powiedziała skarbnik.

Dodała, że pozostałe dochody pochodzą z podatku do nieruchomości, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, a także z kwoty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na co pójdzie najwięcej pieniędzy?

W 2026 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28,242 mld zł. Najwięcej przeznaczono na edukację (10,128 mld) oraz transport i komunikację (6,141 mld), razem to 54 procent budżetu. Wydatki majątkowe to kwota 3,936 mld zł, najwięcej przeznaczono na kontynuację budowy II linii metra (ponad 723 mln zł), inwestycje realizowane przez Tramwaje Warszawskie (100 mln zł) i modernizację Sali Kongresowej (ponad 91 mln zł).

Jakie wydatki jeszcze czekają ratusz? Jak podają w komunikacie urzędnicy, program na rzecz ochrony zdrowia na 2026 r., warty blisko 180 mln zł, skupia się na gruntownej modernizacji Szpitala Praskiego, kontynuując trend (po oddaniu nowego Szpitala Południowego, nowego skrzydła Szpitala Bielańskiego, pawilonów Szpitala Wolskiego czy SOR-u w Szpitalu Czerniakowskim i utworzeniu Instytutu Zdrowia Kobiet). 10 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę SOR-u w Szpitalu Bielańskim, a 3,5 mln zł na rozwój chirurgii onkologicznej i okulistyki w Szpitalu Czerniakowskim.

Jak wyliczała Marzanna Krajewska, na finansowanie przeszło 1 900 placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), w których opiekę i kształcenie ma zapewnione blisko 384 tysiące przedszkolaków i uczniów miasto wyda ponad 10 miliardów złotych.

Wydatki na kulturę w przyszłym roku to ponad 900 mln zł. 76 instytucji kultury uzyskuje finansowanie z budżetu miasta. Dofinansowanie działalności 17 teatrów to 184 mln zł, 118 mln zł dla sześciu muzeów miejskich, 194 mln zł dla 28 domów i ośrodków kultury, a także 195 mln zł dla 18 dzielnicowych i jednej powiatowej biblioteki oraz 77 mln zł dla innych instytucji (Stołeczna Estrada, Centrum Myśli Jana Pawła II, Dom Spotkań z Historią, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Centrum Kultury Filmowej im. A Wajdy).

Budżety dzielnic z kolei kształtują się następująco. Największą kwotą na wydatki bieżące będzie dysponował Mokotów (1,432 mld zł), a najmniejszą Rembertów (167 mln zł). Na realizację wydatków majątkowych dzielnic przeznaczono kwotę 1,450 mld zł, z czego najwięcej otrzyma Praga-Południe (151,4 mln zł) a najmniej Rembertów (22,7 mln zł).

Mechanizm zadłużenia

Podczas sesji skarbnik miasta omówiła również narzędzia kredytowania z których skorzysta w najbliższych latach miasto.

- W tym roku pozyskano miliarda złotych finansowania dłużnego. W kolejnych latach przewiduje się zaciągnięcie nowych zobowiązań zwrotnych w kwocie 12,1 miliarda złotych. Aktywniejsze włączenie instrumentu długu w finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego prowadzone jest przy zachowaniu bezpieczeństwa finansów Miasta – mówiła Krajewska.

Urzędnicy wskazują, że tempo zaciągania długu w poszczególnych latach będzie dostosowywane do potrzeb inwestycyjnych. Zakłada się, że zadłużenie Warszawy mierzone relacją do dochodów będzie w kolejnych latach wzrastało i osiągnie swój maksymalny poziom 51 procent w 2029 roku, zachowując jednocześnie bufor bezpieczeństwa w ustawowej regule indywidualnego limitu obsługi długu (art. 243 ustawy o finansach publicznych) w każdym z lat prognozy.

