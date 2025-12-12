Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Wielkie ściganie na historycznym wiadukcie. Rajdowcy wracają na Karową

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Kajetan Kajetanowicz na trasie Rajdu Barbórka 2019
Źródło: kajto.pl
63. Rajd Barbórka to gratka dla fanów motosportu i ból głowy dla miłośników zabytków. W sobotę najlepsi kierowcy będą rywalizowali na historycznym wiadukcie Markiewicza. Karowa i okoliczne ulice zostaną zamknięte dla ruchu, pojawią się też zakazy parkowania.

Pierwsze dwa odcinki specjalne 63. rajdu Barbórka odbędą się w Modlinie – najpierw na torze, a potem w sąsiedztwie twierdzy. Później załogi przejadą do Warszawy. Tu będą rywalizowały na terenie Polfy Tarchomin, a także na Autodromie Bemowo.

Ostatnim akcentem rajdu będzie wieczorny odcinek specjalny na ulicy Karowej. Trasa poprowadzi od jej dolnej części, przez charakterystyczny, ciasny i stromy podjazd historycznym wiaduktem, a następnie przez szybszy odcinek na górze.

Zamknięte ulice i zakazy parkowania na Powiślu

Przy ulicy Karowej przewidziano trybuny dla kibiców. "W czasie montażu, od nocy ze środy na czwartek, z 10 na 11 grudnia, ulica Furmańska będzie zamknięta przy skrzyżowaniu z Karową. Kierowcy i piesi wrócą tu w nocy z poniedziałku na wtorek, z 15 na 16 grudnia" - podawał Zarząd Transportu Miejskiego.

W dniu rajdu – w sobotę, 13 grudnia – zostaną zamknięte ulice: Karowa, od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej; Furmańska; Browarna, od Karowej do Leszczyńskiej; Wiślana, na około stumetrowym odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Browarną.

Na Powiślu staną również znaki zakazujące parkowania, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Będą obowiązywały na ulicach: Karowej, od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej; Furmańskiej Browarnej, od Karowej do Lipowej; Wiślanej oraz Gęstej.

Organizacja ruchu na ulicy Karowej
Organizacja ruchu na ulicy Karowej
Źródło: Infoulice Warszawa

W dniu rajdu, z Dobrej w ulicę Mariensztat będą mogli wjechać wyłącznie: mieszkańcy, taksówki, służby miejskie oraz osoby posiadające identyfikator TK, dojeżdżający do zakładu opiekuńczo-leczniczego i obsługa rajdu. Z kolei mieszkańcy ulic Radnej i Lipowej do swoich posesji dojadą Browarną, od strony Leszczyńskiej.

Dodatkowo na dwa dni – piątek i sobotę, 12 i 13 grudnia – zamknięta zostanie droga wewnętrzna prowadząca do Automobilklubu Polski na Bemowie. Na parkingu przed Autodromem zostanie wprowadzony także zakaz parkowania.

Autobusy linii 127 skierowane na objazdy

Przez całą sobotę, 13 grudnia, autobusy linii 127 nie będą kursowały ulicą Browarną. Pojadą prosto Dobrą do pętli Mariensztat. Na swoją trasę wrócą: Dobrą, Nowym Zjazdem, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Karową.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

