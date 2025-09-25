Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach

Maraton Warszawski już 27 i 28 września
Uczestnicy na trasie Maratonu Warszawskiego (wideo archiwalne)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Warszawa szykuje się na biegowy weekend. 27 i 28 września 20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach organizowanych w ramach 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.

- Tegoroczna edycja Maratonu Warszawskiego przejdzie do historii dzięki rekordowej frekwencji. Po raz pierwszy w Polsce granica 10 tysięcy zgłoszonych maratończyków została przekroczona, co więcej numery startowe otrzymało już 11 500 osób – to nowy krajowy rekord zapisanych uczestników biegu na królewskim dystansie - podkreśla Marek Tronina, dyrektor biegu. Łącznie w trzech zaplanowanych biegach weźmie udział 20 tysięcy osób – od dzieci po seniorów. W niedzielę, oprócz maratonu, wystartuje Nice To Fit You Warszawska Dycha (bieg na 10 kilometrów), a dzień wcześniej - w sobotę 27 września - odbędzie się Nice To Fit You Mini Maraton dla dzieci i młodzieży.

Biegowa impreza na miarę Berlina czy Londynu

Organizatorzy podkreślają, że Maraton Warszawski to nie tylko rywalizacja sportowa, lecz także wielkie święto miejskie i społeczne. Podobnie jak maratony w Berlinie, Bostonie czy Londynie, które od lat integrują całe miasta, również Warszawa wpisuje się w ten światowy trend. 42 zorganizowane strefy kibicowania rozmieszczone co kilometr trasy zapewnią biegaczom gorący doping na każdym etapie biegu.

Maraton Warszawski już 27 i 28 września
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
Źródło: Maraton Warszawski

"Centrum wydarzeń stanie się Marathon Fan Zone przed Pałacem Kultury i Nauki - miasteczko biegowe pełne atrakcji. W Fan Zonie partnerzy imprezy przygotują animacje dla dzieci, fotobudki, konkursy i strefy relaksu dla dorosłych oraz wiele innych aktywności, aby zaangażować nie tylko biegaczy, ale i ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców. Nowością będzie Gra Miejska dla kibiców – w której uczestnicy odwiedzają kolejne punkty dopingu na trasie" - zaznaczają organizatorzy.

W przeddzień maratonu zaplanowano liczne wydarzenia. W sobotę po południu odbędzie się Pierogi Party, czyli kulinarna uczta inspirowana tradycją pasta party, lecz w polskim wydaniu. W Pałacu Kultury i Nauki na wszystkich: biegaczy, kibiców i mieszkańców czekać będą stoiska serwujące regionalne pierogi i inne specjały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Z kolei po zakończeniu maratonu, w niedzielny wieczór przy Bulwarach Wiślanych (obok pomnika Syrenki), wszyscy spotkają się na Wieczorze Mistrzów, podczas którego nastąpi dekoracja zwycięzców i nowych Mistrzów Polski.

Rywalizacja, faworyci i trasa biegu

Po raz pierwszy w historii Maraton Warszawski będzie równocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn na królewskim dystansie. W rywalizacji pań o medale powalczą m.in. Monika Olejarz (Jackiewicz), Emilia Mazek i Anna Bańkowska, a mocne tempo może narzucić Kenijka Pauline Mutwa Thitu. Wśród mężczyzn faworytami do tytułu są Arkadiusz Gardzielewski i Kamil Karbowiak, ale szansę na niespodziankę ma także Artur Olejarz. W klasyfikacji open największe emocje wzbudza start Japończyka Ryomy Takeuchiego (rekord życiowy 2:08:38), Duńczyka Thijsa Nijhuisa (2:10:57) i Turka Ömera Alkanoglu (2:12:57), którzy powalczą o zwycięstwo w całym biegu.

Trasa maratonu posiada oficjalny atest PZLA i World Athletics, a jej start i meta znajdą się w sercu miasta – przy Pałacu Kultury i Nauki. 42-kilometrowa pętla prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne miejsca Warszawy: Stare Miasto, Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i most Poniatowskiego, obok Zamku Królewskiego, Pałacu Prezydenckiego, Stadionu Narodowego i Muzeum Narodowego. Trasa jest płaska i szybka, zaprojektowana tak, by sprzyjać biciu rekordów i zdobywaniu życiówek.

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski - zmiany w ruchu
47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski - zmiany w ruchu
Źródło: UM Warszawa

Biegi towarzyszące

Maratonowi tradycyjnie towarzyszą biegi dla tych, którzy preferują krótsze dystanse lub dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. "Nice To Fit You Warszawska Dycha wystartuje 45 minut po maratonie. 10-kilometrowy bieg cieszy się zainteresowaniem – swój udział zgłosiło już ponad 7 tysięcy biegaczy, co oznacza że również w tej kategorii padnie rekord frekwencji. Dzień wcześniej, w sobotę 27 września, odbędzie się Nice To Fit You Mini Maraton – cykl krótkich biegów dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Najmłodsi adepci biegania zostaną podzieleni na kategorie wiekowe i zmierzą się z dystansami od 700 m do 1500 m, dostosowanymi do ich możliwości. Na oba biegi wciąż można się zapisać, choć limit miejsc szybko się zapełnia" - podaje organizator.

Trasa - Nice To Fit You Warszawska Dycha
Trasa - Nice To Fit You Warszawska Dycha
Źródło: Materiały organizatorów

Warszawski maraton to nie tylko sport i zabawa, ale także pomoc potrzebującym. Od ponad 10 lat integralną częścią imprezy jest akcja charytatywna #BiegamDobrze. Zamiast płacić tradycyjne wpisowe, uczestnicy akcji zakładają internetowe zbiórki i mobilizują znajomych do wpłat na jedną z kilkunastu współpracujących organizacji pozarządowych. Po zebraniu minimalnej kwoty celu charytatywnego biegacz otrzymuje pakiet startowy oraz charakterystyczny pomarańczowy numer – znak, że biegnie dla kogoś, nie tylko dla siebie. W tegorocznej edycji kilkuset biegaczy pobiegnie z myślą o innych.

Maraton Warszawski już 27 i 28 września
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
Źródło: Maraton Warszawski

28 września maraton będzie można śledzić na żywo w internecie. Transmisja rozpocznie się o 8:40 na oficjalnym kanale YouTube Maratonu Warszawskiego. Kilkanaście kamer, ujęcia z drona, reporterzy na trasie i studio z ekspertami oddadzą atmosferę biegu. Relacja dostępna będzie bezpłatnie dla kibiców w Polsce i za granicą.

To ostatnie dni, aby zapisać się na jeden z trzech biegów – szczegóły i formularz zapisów dostępne są na stronie www.nnmaratonwarszawski.com

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pia Skrzyszowska i Piotr Lisek
Pia Skrzyszowska: Z radością zakończę sezon w Zakopanem! Już za miesiąc święto polskiego biegania pod Tatrami
MATERIAŁ PROMOCYJNY
kobieta japonia wiosna shutterstock_1890419794
Nieważne, ile kroków, ale w jakim tempie. Eksperci o "japońskim chodzie"
Anna Bielecka
Wiktoria Gajosz - celem są igrzyska olimpijskie
Była za szybka na zabawę w berka. Polska nastolatka bije rekordy
Rafał Kazimierczak

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maraton Warszawski

Udostępnij:
TAGI:
Biegi
Czytaj także:
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła rzeźba znanej artystki
Żoliborz
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Służewiec i Włochy? Drogowcy kończą badania
Mokotów
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
Śródmieście
Częściowa prohibicja
Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach" w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu
Najnowsze
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
Wola
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
Okolice
Zatrzymanie
Stanęła w obronie Ukrainki, została uderzona. Zarzuty dla 38-latka
Praga Północ
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście
Kierowca nie zauważył nawet sygnałów policjanta
Kosztowna rozmowa kierowcy
Okolice
Zatrzymanie 29-latka
W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia
Ursus
samolot, wnętrze
Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy. Przez "agresywnego pasażera"
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
Okolice
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
Okolice
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
Okolice
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
Praga Północ
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
Ulice
Wypadek pod Płockiem
Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne
Okolice
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Okolice
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
Śródmieście
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
Okolice
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
Ulice
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
Okolice
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził
Wilanów
Zderzenie na S2
Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka
Wawer
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
Okolice
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki