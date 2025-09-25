20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach

Uczestnicy na trasie Maratonu Warszawskiego (wideo archiwalne) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Tegoroczna edycja Maratonu Warszawskiego przejdzie do historii dzięki rekordowej frekwencji. Po raz pierwszy w Polsce granica 10 tysięcy zgłoszonych maratończyków została przekroczona, co więcej numery startowe otrzymało już 11 500 osób – to nowy krajowy rekord zapisanych uczestników biegu na królewskim dystansie - podkreśla Marek Tronina, dyrektor biegu. Łącznie w trzech zaplanowanych biegach weźmie udział 20 tysięcy osób – od dzieci po seniorów. W niedzielę, oprócz maratonu, wystartuje Nice To Fit You Warszawska Dycha (bieg na 10 kilometrów), a dzień wcześniej - w sobotę 27 września - odbędzie się Nice To Fit You Mini Maraton dla dzieci i młodzieży.

Biegowa impreza na miarę Berlina czy Londynu

Organizatorzy podkreślają, że Maraton Warszawski to nie tylko rywalizacja sportowa, lecz także wielkie święto miejskie i społeczne. Podobnie jak maratony w Berlinie, Bostonie czy Londynie, które od lat integrują całe miasta, również Warszawa wpisuje się w ten światowy trend. 42 zorganizowane strefy kibicowania rozmieszczone co kilometr trasy zapewnią biegaczom gorący doping na każdym etapie biegu.

Maraton Warszawski już 27 i 28 września Źródło: Maraton Warszawski

"Centrum wydarzeń stanie się Marathon Fan Zone przed Pałacem Kultury i Nauki - miasteczko biegowe pełne atrakcji. W Fan Zonie partnerzy imprezy przygotują animacje dla dzieci, fotobudki, konkursy i strefy relaksu dla dorosłych oraz wiele innych aktywności, aby zaangażować nie tylko biegaczy, ale i ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców. Nowością będzie Gra Miejska dla kibiców – w której uczestnicy odwiedzają kolejne punkty dopingu na trasie" - zaznaczają organizatorzy.

W przeddzień maratonu zaplanowano liczne wydarzenia. W sobotę po południu odbędzie się Pierogi Party, czyli kulinarna uczta inspirowana tradycją pasta party, lecz w polskim wydaniu. W Pałacu Kultury i Nauki na wszystkich: biegaczy, kibiców i mieszkańców czekać będą stoiska serwujące regionalne pierogi i inne specjały przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Z kolei po zakończeniu maratonu, w niedzielny wieczór przy Bulwarach Wiślanych (obok pomnika Syrenki), wszyscy spotkają się na Wieczorze Mistrzów, podczas którego nastąpi dekoracja zwycięzców i nowych Mistrzów Polski.

Rywalizacja, faworyci i trasa biegu

Po raz pierwszy w historii Maraton Warszawski będzie równocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn na królewskim dystansie. W rywalizacji pań o medale powalczą m.in. Monika Olejarz (Jackiewicz), Emilia Mazek i Anna Bańkowska, a mocne tempo może narzucić Kenijka Pauline Mutwa Thitu. Wśród mężczyzn faworytami do tytułu są Arkadiusz Gardzielewski i Kamil Karbowiak, ale szansę na niespodziankę ma także Artur Olejarz. W klasyfikacji open największe emocje wzbudza start Japończyka Ryomy Takeuchiego (rekord życiowy 2:08:38), Duńczyka Thijsa Nijhuisa (2:10:57) i Turka Ömera Alkanoglu (2:12:57), którzy powalczą o zwycięstwo w całym biegu.

Trasa maratonu posiada oficjalny atest PZLA i World Athletics, a jej start i meta znajdą się w sercu miasta – przy Pałacu Kultury i Nauki. 42-kilometrowa pętla prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne miejsca Warszawy: Stare Miasto, Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i most Poniatowskiego, obok Zamku Królewskiego, Pałacu Prezydenckiego, Stadionu Narodowego i Muzeum Narodowego. Trasa jest płaska i szybka, zaprojektowana tak, by sprzyjać biciu rekordów i zdobywaniu życiówek.

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski - zmiany w ruchu Źródło: UM Warszawa

Biegi towarzyszące

Maratonowi tradycyjnie towarzyszą biegi dla tych, którzy preferują krótsze dystanse lub dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. "Nice To Fit You Warszawska Dycha wystartuje 45 minut po maratonie. 10-kilometrowy bieg cieszy się zainteresowaniem – swój udział zgłosiło już ponad 7 tysięcy biegaczy, co oznacza że również w tej kategorii padnie rekord frekwencji. Dzień wcześniej, w sobotę 27 września, odbędzie się Nice To Fit You Mini Maraton – cykl krótkich biegów dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. Najmłodsi adepci biegania zostaną podzieleni na kategorie wiekowe i zmierzą się z dystansami od 700 m do 1500 m, dostosowanymi do ich możliwości. Na oba biegi wciąż można się zapisać, choć limit miejsc szybko się zapełnia" - podaje organizator.

Trasa - Nice To Fit You Warszawska Dycha Źródło: Materiały organizatorów

Warszawski maraton to nie tylko sport i zabawa, ale także pomoc potrzebującym. Od ponad 10 lat integralną częścią imprezy jest akcja charytatywna #BiegamDobrze. Zamiast płacić tradycyjne wpisowe, uczestnicy akcji zakładają internetowe zbiórki i mobilizują znajomych do wpłat na jedną z kilkunastu współpracujących organizacji pozarządowych. Po zebraniu minimalnej kwoty celu charytatywnego biegacz otrzymuje pakiet startowy oraz charakterystyczny pomarańczowy numer – znak, że biegnie dla kogoś, nie tylko dla siebie. W tegorocznej edycji kilkuset biegaczy pobiegnie z myślą o innych.

Maraton Warszawski już 27 i 28 września Źródło: Maraton Warszawski

28 września maraton będzie można śledzić na żywo w internecie. Transmisja rozpocznie się o 8:40 na oficjalnym kanale YouTube Maratonu Warszawskiego. Kilkanaście kamer, ujęcia z drona, reporterzy na trasie i studio z ekspertami oddadzą atmosferę biegu. Relacja dostępna będzie bezpłatnie dla kibiców w Polsce i za granicą.

To ostatnie dni, aby zapisać się na jeden z trzech biegów – szczegóły i formularz zapisów dostępne są na stronie www.nnmaratonwarszawski.com