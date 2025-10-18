W weekend dwa uliczne biegi

Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja (archiwum) Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Bieg RUNbertów rozpocznie się w sobotę, 18 października o godzinie 12.35. Zawodnicy wystartują z placu apelowego Akademii Sztuki Wojennej, gdzie będzie także zlokalizowana meta. Trasa biegu wiedzie ulicami: aleją Chruściela "Montera", Bombardierów, Zawodową, Kadrową, Magenta, Listonoszy, Kamaszniczą, Jerzego i Pacholęcą.

Urząd miasta zapowiada, że jako pierwszy zamknięty zostanie odcinek alei Chruściela "Montera", pomiędzy bramą uczelni a placem apelowym. Utrudnienia rozpoczną się tam około 11.50 i potrwają najdłużej, bo do około 14.20. "Pozostałe ulice trasie zawodów będą zamykane od około godziny 12.20. Ruch będzie przywracany sukcesywnie po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Wyłączenia potrwają do około godziny 13.45" - czytamy w komunikacie.

Trasa XIII Biegu Runbertów Źródło: Infoulice Warszawa

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu autobusów linii 199. Podczas zawodów pojadą one na krótszej trasie do pętli Rembertów-Akademia.

Organizatorami biegu są dzielnica Rembertów i Akademicki Związek Sportowy Warszawa.

Bieg na pięć mil we Włochach

W niedzielę, 19 października odbędzie się piąta edycja imprezy 5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy. Uczestnicy wyruszą o godzinie 11.00 w kręta trasę sprzed Urzędu Dzielnicy Włochy do parku Ogrody Kosmosu.

Trasa biegu prowadzi ulicami: Podborską, Borsuczą, Rakowską, Instalatorów, Równoległą, Szybką, Jutrzenki, przez rondo Beczka, Daimlera, Budki Szczęśliwickie, Wiktoryn, Naukową, Starowiejską, Mikołajską, Śląską, Drukarzy, Owalną, Techników, Przecznica, Przesmyk, Cegielnianą, Sympatyczną do Kosmosu.

5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy - trasa Źródło: Infoulice Warszawa

Urzędnicy ostrzegają, że ulice na trasie zawodów będą zamykane od około godziny 10.00. Ruch będzie przywracany systematycznie, po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Około 12.30 powinien być już przejezdny ostatni fragment trasy.

Swoje trasy na czas imprezy zmienią autobusy linii 127, 129 i 228.

