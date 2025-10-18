Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rembertów

W weekend dwa uliczne biegi

W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja (archiwum)
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi. W sobotę na trasę wyruszą uczestnicy RUNbertów. Kolejnego dnia we Włochach zawodnicy pobiegną na pięć mil. Ulice na trasie imprez sportowych będą zamknięte dla ruchu. Autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami.

Bieg RUNbertów rozpocznie się w sobotę, 18 października o godzinie 12.35. Zawodnicy wystartują z placu apelowego Akademii Sztuki Wojennej, gdzie będzie także zlokalizowana meta. Trasa biegu wiedzie ulicami: aleją Chruściela "Montera", Bombardierów, Zawodową, Kadrową, Magenta, Listonoszy, Kamaszniczą, Jerzego i Pacholęcą.

Urząd miasta zapowiada, że jako pierwszy zamknięty zostanie odcinek alei Chruściela "Montera", pomiędzy bramą uczelni a placem apelowym. Utrudnienia rozpoczną się tam około 11.50 i potrwają najdłużej, bo do około 14.20. "Pozostałe ulice trasie zawodów będą zamykane od około godziny 12.20. Ruch będzie przywracany sukcesywnie po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Wyłączenia potrwają do około godziny 13.45" - czytamy w komunikacie.

Trasa XIII Biegu Runbertów
Trasa XIII Biegu Runbertów
Źródło: Infoulice Warszawa

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu autobusów linii 199. Podczas zawodów pojadą one na krótszej trasie do pętli Rembertów-Akademia.

Organizatorami biegu są dzielnica Rembertów i Akademicki Związek Sportowy Warszawa.

Bieg na pięć mil we Włochach

W niedzielę, 19 października odbędzie się piąta edycja imprezy 5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy. Uczestnicy wyruszą o godzinie 11.00 w kręta trasę sprzed Urzędu Dzielnicy Włochy do parku Ogrody Kosmosu.

Trasa biegu prowadzi ulicami: Podborską, Borsuczą, Rakowską, Instalatorów, Równoległą, Szybką, Jutrzenki, przez rondo Beczka, Daimlera, Budki Szczęśliwickie, Wiktoryn, Naukową, Starowiejską, Mikołajską, Śląską, Drukarzy, Owalną, Techników, Przecznica, Przesmyk, Cegielnianą, Sympatyczną do Kosmosu.

5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy - trasa
5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy - trasa
Źródło: Infoulice Warszawa

Urzędnicy ostrzegają, że ulice na trasie zawodów będą zamykane od około godziny 10.00. Ruch będzie przywracany systematycznie, po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Około 12.30 powinien być już przejezdny ostatni fragment trasy.

Swoje trasy na czas imprezy zmienią autobusy linii 127, 129 i 228.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
Śródmieście
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Śródmieście
Testy na wiadukcie w Rembertowie
256 ton na wiadukcie. Test zaliczony
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
BiegiSportRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
Okolice
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Finał XIX Konkursu Chopinowskiego. W sobotę pierwsze koncerty
Śródmieście
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Wypadek w centrum Warszawy. Policjanci w szpitalu
TVN24
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
Okolice
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
Okolice
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują
Białołęka
Zderzenie na Grochowskiej
Wbił się w auto dostawcze
Praga Południe
Drogowcy usuwają nielegalne stragany
"Nielegalne stragany będą usuwane z pełną determinacją"
Wola
Niemka zakłócała porządek na pokładzie samolotu
Zakłócała porządek w czasie lotu. Wyprowadzili ją i ukarali
Włochy
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec nie żyje, matka w szpitalu, syn zatrzymany
Okolice
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Incydent przed siedzibą biura PO w pobliżu Sejmu
Śródmieście
Rób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie
Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy
Żoliborz
Jeden z zatrzymanych
Zmarł po brutalnym pobiciu, sprawcy podpalili dom żeby zatrzeć ślady
Okolice
Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Jechał hulajnogą po ulicy 46 kilometrów na godzinę
Okolice
Dachowanie busa na trasie S7 pod Grójcem
Bus w rowie, 11 osób w szpitalu
Okolice
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko
Okolice
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
TVN24
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
Ochota
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
Okolice
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Okolice
Śródmiejska policja szuka tego mężczyzny
Kradzież pieniędzy i dokumentów z pokoju hotelowego. Policja szuka tego mężczyzny
Śródmieście
Wizualizacja stadionu Polonii
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
Śródmieście
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
Tamara Barriga, Zuzanna Kuffel
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz
Zatrzymano poszukiwanego listem gończym 35-letniego Ukraińca
Ciała czterech osób w pustostanie. Podejrzany jest już w Polsce
Wola
46-latek został tymczasowo aresztowany
16-latek zaatakował obcokrajowców, jego ojciec został aresztowany
Okolice
Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki