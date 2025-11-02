Cztery tory na wschód od Warszawy. "Zakładamy, że ruch znacząco wzrośnie"

Piotr Malepszak o rozbudowie linii kolejowej numer 2 od Rembertowa do Mińska Mazowieckiego Źródło: TVN24

W ramach realizacji masterplanu kolejowego dla aglomeracji warszawskiej spółka PKP PLK podpisała w październiku umowę na rozbudowę tzw. linii otwockiej. Chodzi o dobudowanie dodatkowej pary torów od stacji Warszawa Wawer do Otwocka. Inwestycja pozwoli na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, przez co zwiększy się przepustowość na popularnej linii.

Dodatkowa para torów w kierunku Siedlec

Równolegle trwają przygotowania do analogicznej rozbudowy na linii kolejowej numer 2 z Warszawy do Siedlec. W 2020 roku kolejarze zlecili opracowanie studium wykonalności dla dodatkowej pary torów na odcinku do Mińska Mazowieckiego. Podczas otwarcia nowego wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Chełmżyńskiej w Rembertowie, o postępy w przygotowaniu do rozbudowy linii był pytany podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

- W przyszłym roku planujemy ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka do Mińska Mazowieckiego. Założenie dotyczy rozbudowy całego odcinka od Rembertowa przez Sulejówek do Mińska Mazowieckiego do czterech torów - odpowiedział przedstawiciel resortu.

- Zakładamy, że zarówno ruch aglomeracyjny od stacji Sulejówek, ale też ten idący od Mińska i Siedlec znacząco wzrośnie. Szczególnie, że Koleje Mazowieckie planują uruchomić kolejne pociągi, składy przyspieszone. Także w planach Intercity jest uruchamianie większej liczby pociągów jadących dalej: do Małaszewicz, czy Terespola - wyjaśnił Malepszak.

Zmiany w Rembertowie

Harmonogram przygotowań zakłada, że do 2029 lub 2030 roku zakończy się tworzenie dokumentacji. Sama rozbudowa jest przewidywana po 2030 roku. Malepszak zaznaczył, że inwestycja będzie etapowana.

Jednym z wariantów w ramach opracowywanego studium wykonalności to ten określony symbolem 3b. Zakłada on sporo zmian na terenie dzielnicy Rembertów, o czym dzielnicowy ratusz informował we wrześniu tego roku. W związku z inwestycją na obszarze Rembertowa planowane są budowa skrzyżowania wielopoziomowego dróg z torami w ul. Cyrulików (przy ul. Szatkowników) oraz budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa Kawęczyn.

Wiaduktu nad torami

Tymczasem od czwartku mieszkańcy mogą już korzystać z wyczekiwanego od lat wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Chełmżyńskiej. Są na nim dwa pasy ruchu (po jednym w każdą stronę), chodniki i ścieżka rowerowa. Dla osób z ograniczoną mobilnością przygotowano windy i pochylnie. Od strony północnej powstała też zatoka autobusowa z przystankiem komunikacji miejskiej.

Dopełnieniem inwestycji będzie zieleń. Ogrodnicy posadzą 257 drzew, głównie klonów zwyczajnych i robinii akacjowej, blisko 1650 krzewów, m.in. tawuły japońskiej, śliwy tarniny. Koszt inwestycji to ponad 68 milionów złotych (brutto) – kosztami podzieliły się Warszawa i PKP PLK. Inwestorem był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą robót firma Intop Warszawa.