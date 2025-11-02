Logo TVN Warszawa
Rembertów

Cztery tory na wschód od Warszawy. "Zakładamy, że ruch znacząco wzrośnie"

Stacja PKP w Mińsku Mazowieckim
Piotr Malepszak o rozbudowie linii kolejowej numer 2 od Rembertowa do Mińska Mazowieckiego
Źródło: TVN24
Kolejarze prowadzą przygotowania do rozbudowy linii z Warszawy w kierunku Siedlec. W przyszłym roku ma być ogłoszony przetarg na projekt budowy dodatkowych dwóch torów nad odcinku od Rembertowa do Mińska Mazowieckiego.

W ramach realizacji masterplanu kolejowego dla aglomeracji warszawskiej spółka PKP PLK podpisała w październiku umowę na rozbudowę tzw. linii otwockiej. Chodzi o dobudowanie dodatkowej pary torów od stacji Warszawa Wawer do Otwocka. Inwestycja pozwoli na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, przez co zwiększy się przepustowość na popularnej linii.

Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej

Wawer

Dodatkowa para torów w kierunku Siedlec

Równolegle trwają przygotowania do analogicznej rozbudowy na linii kolejowej numer 2 z Warszawy do Siedlec. W 2020 roku kolejarze zlecili opracowanie studium wykonalności dla dodatkowej pary torów na odcinku do Mińska Mazowieckiego. Podczas otwarcia nowego wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Chełmżyńskiej w Rembertowie, o postępy w przygotowaniu do rozbudowy linii był pytany podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

- W przyszłym roku planujemy ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka do Mińska Mazowieckiego. Założenie dotyczy rozbudowy całego odcinka od Rembertowa przez Sulejówek do Mińska Mazowieckiego do czterech torów - odpowiedział przedstawiciel resortu.

- Zakładamy, że zarówno ruch aglomeracyjny od stacji Sulejówek, ale też ten idący od Mińska i Siedlec znacząco wzrośnie. Szczególnie, że Koleje Mazowieckie planują uruchomić kolejne pociągi, składy przyspieszone. Także w planach Intercity jest uruchamianie większej liczby pociągów jadących dalej: do Małaszewicz, czy Terespola - wyjaśnił Malepszak.

Zmiany w Rembertowie

Harmonogram przygotowań zakłada, że do 2029 lub 2030 roku zakończy się tworzenie dokumentacji. Sama rozbudowa jest przewidywana po 2030 roku. Malepszak zaznaczył, że inwestycja będzie etapowana.

Jednym z wariantów w ramach opracowywanego studium wykonalności to ten określony symbolem 3b. Zakłada on sporo zmian na terenie dzielnicy Rembertów, o czym dzielnicowy ratusz informował we wrześniu tego roku. W związku z inwestycją na obszarze Rembertowa planowane są budowa skrzyżowania wielopoziomowego dróg z torami w ul. Cyrulików (przy ul. Szatkowników) oraz budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa Kawęczyn.

Wiaduktu nad torami

Tymczasem od czwartku mieszkańcy mogą już korzystać z wyczekiwanego od lat wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Chełmżyńskiej. Są na nim dwa pasy ruchu (po jednym w każdą stronę), chodniki i ścieżka rowerowa. Dla osób z ograniczoną mobilnością przygotowano windy i pochylnie. Od strony północnej powstała też zatoka autobusowa z przystankiem komunikacji miejskiej.

Dopełnieniem inwestycji będzie zieleń. Ogrodnicy posadzą 257 drzew, głównie klonów zwyczajnych i robinii akacjowej, blisko 1650 krzewów, m.in. tawuły japońskiej, śliwy tarniny. Koszt inwestycji to ponad 68 milionów złotych (brutto) – kosztami podzieliły się Warszawa i PKP PLK. Inwestorem był Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą robót firma Intop Warszawa.

"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski/PAP

