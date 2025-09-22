Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

"Organizacja ruchu na moście Poniatowskiego jest absurdalna z punktu widzenia rowerzysty"

Akcja #RoweremDoPracy
Kolejny rok walki o zmiany na moście Poniatowskiego dla rowerzystów
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W poniedziałek rano rowerzyści spotkali się przed Stadionem Narodowym, później przejechali przez most Poniatowskiego w ramach akcji #RoweremDoPracy. W ten sposób pokazują, że niebezpieczna dla nich przeprawa potrzebuje nowych rozwiązań, o które walczą już siódmy rok.
Kluczowe fakty:
  • Stowarzyszenie Zielone Mazowsze walczące o zrównoważony transport i ochronę środowiska już siódmy rok walczy o zmiany dla rowerzystów na moście Poniatowskiego.
  • Z okazji przypadającego na 22 września Europejskiego Dnia bez Samochodu zorganizowali poranny przejazd po ruchliwej i niebezpiecznej przeprawie.
  • Aktywiści od lat podnoszą, że zmiany w tym miejscu są potrzebne. Wąskie chodniki i ruchliwa jezdnia codziennie stwarzają zagrożenie dla miłośników dwóch kółek.
  • Przypominają też o tragicznym wypadku z 2018 roku, w którym zginęła 17-latka.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze już po raz siódmy ubiega się o dostosowanie mostu Poniatowskiego do potrzeb warszawskich rowerzystek i rowerzystów. Uczestnicy spotkali się w poniedziałek w porannym szczycie. Najpierw spotkali się przed Stadionem Narodowym.

Postulaty stowarzyszenia

- W tym roku już po raz siódmy jechaliśmy rowerem do pracy po moście Poniatowskiego. Zaczęliśmy w 2018 roku po takim tragicznym wypadku, który miał miejsce. Rowerzystka, młoda studentka, która przyjechała do Warszawy na uczelnię jechała niestety nielegalnie chodnikiem, spadła pod nadjeżdżający samochód, który jechał też z przepisową prędkością, i zginęła na miejscu - mówił po przejeździe Marek Smyk ze stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Jak ocenił, był to "bardzo nieszczęśliwy wypadek", a tydzień później stowarzyszenie uznało, że sprawdzi, jak w tym miejscu jeździ się na rowerze rano. - Okazuje się, że organizacja ruchu na moście Poniatowskiego jest trochę absurdalna z punktu widzenie rowerzysty, ponieważ są zmuszeni do jazdy lewym pasem. Przy czym nie chodzi tutaj o cały most, a o o wiadukt od Wisłostrady do ronda de Gaulle'a. Prawy pas to buspas, lewy to pas dla ruchu ogólnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny wypadek na moście Poniatowskiego. Nie żyje 17-latka

Tragiczny wypadek na moście Poniatowskiego. Nie żyje 17-latka

Ulice
Co z fotoradarami na moście Poniatowskiego? Konserwator zmienił zdanie

Co z fotoradarami na moście Poniatowskiego? Konserwator zmienił zdanie

Śródmieście

Przypomniał, że buspas obowiązuje w godzinach porannego szczytu (od 7 do 10). Przez większość dnia trzeba jednak jechać lewym pasem. - Postulowaliśmy wielokrotnie, żeby albo wydzielić jakąś drogę dla rowerów, albo w jakiś sposób dopuścić rowerzystów do jazdy buspasem, bo autobus i tak ich wyprzedzi w momencie, kiedy będzie miał taką potrzebę. W 2018 roku nasz obecny prezydent Rafał Trzaskowski, w poprzedniej jeszcze kampanii samorządowej, obiecywał w jakiś sposób ułatwić rowerzystom życie na moście Poniatowskiego, a to coś wspominając o jakiejś drodze rowerowej, a to o doklejeniu kładki oddzielanej, takiej rowerowej do mostu. Na to się nie zgodził konserwator zabytków. Na razie z tych obietnic nic nie wyszło, minęło siedem lat i ludzie nadal jeżdżą nielegalnie albo buspasem - mniejszość albo jeszcze bardziej nielegalnie - po chodniku - podsumował Smyk.

Rowerem z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu

"Wydarzenie nie jest zgromadzeniem publicznym i nie korzysta z dobrodziejstw przepisów dotyczących zgromadzeń. Każdy i każda jedzie na własną odpowiedzialność, zgodnie z przepisami i według zasad, które ustalimy na odprawie tuż przed startem, na miejscu zbiórki. Nasz przejazd mogą relacjonować media, które zostały oficjalnie zaproszone na przejazd" - tłumaczą organizatorzy i przypominają: "22 września to Europejski Dzień Bez Samochodu, ale jego idea ma charakter międzynarodowy. W Polsce również 22 września kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (16–22 września), co czyni ten dzień kulminacyjnym momentem całego cyklu wydarzeń. Miasto stołeczne Warszawa przewidziało z tej okazji cały cykl aktywności wieńczących Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. My też przygotowaliśmy mały event".

Poranne przejazdy pod tym hasłem odbywają się od września 2018 roku, kiedy to na moście zginęła tragicznie młoda rowerzystka. Grupa mieszkańców skrzyknęła się wówczas, aby zaprotestować przeciwko absurdalnej organizacji ruchu na tej przeprawie: zgodnie z przepisami na części wiaduktu mostu Poniatowskiego kierujący pojazdami (w tym rowerami) zobowiązani są do jazdy lewym pasem, gdyż prawy to buspas.

Dlaczego akurat most Poniatowskiego? "Jest to most, który obok mostu Śląsko-Dąbrowskiego zapewnia najwygodniejsze pokonanie skarpy warszawskiej. W porównaniu do innych przepraw, na moście Poniatowskiego nachylenie jest najmniejsze. Poza tym, trasa prowadzi bezpośrednio do ścisłego centrum miasta i jest w związku z tym najkrótsza. Niestety, bez jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej, most Poniatowskiego jest najrzadziej wybierany przez warszawskich rowerzystów, do tego ogromna większość z nich z obawy przez samochodami wybiera chodnik" - tłumaczy stowarzyszenie.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zielone Mazowsze

Udostępnij:
Czytaj także:
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności cielesnej dziewczyny, groźby wobec matki. Lekarz oskarżony
Okolice
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Okolice
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia w sprawie hałasu przed Konkursem Chopinowskim
Śródmieście
Z Varso odpadła szyba
Z 11. piętra biurowca spadła szyba
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo siekierą na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
Śródmieście
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16, które rozbiło się w Radomiu
Okolice
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
Okolice
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał prawa jazdy
Okolice
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
Komunikacja
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
"Zielone światło" od premiera na "operację" przeciwko Trzaskowskiemu
TVN24
Zderzenie z łosiem w Pilawie
W bok auta nagle uderzył łoś
Okolice
Wypadek na autostradzie A2 pod Grodziskiem Mazowieckim
Cztery auta rozbiły się na A2, dwie osoby ranne
Okolice
Prom Gassy - Karczew kursuje po Wiśle
Prom w Gassach zakończył działalność. "Wielka strata"
Okolice
21 1330 napieraj para-0001
Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
TVN24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady
Okolice
Grupa kolarzy zderzyła się z dzikami
Grupa kolarzy zderzyła się ze stadem dzików
Okolice
Kolizja z udziałem jelenia w miejscowości Leszno
Kolizja autobusu i auta z jeleniem. Zwierzę nie przeżyło
Okolice
Pożar na Bemowie
Trzy osoby poszkodowane po pożarze bloku. Ewakuacja
Bemowo
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"
Praga Południe
Śmiertelny wypadek motocyklisty na Mokotowie
Śmiertelny wypadek w Warszawie. Motocyklista przebił bariery, uderzył w trzy auta
Mokotów
Opóźniony lot z Warszawy do Turcji
Mieli wylecieć wieczorem, czekali prawie dobę na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji
Włochy
Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków włamało się do szkoły
Okolice
Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Narkotyki i chemikalia w domu. Akcja służb
Okolice
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Pociągi WKD pojadą po jednym torze. Weekendowe utrudnienia
Okolice
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Pelagia skończyła 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Rafał Trzaskowski
"Ja się z niczego nie wycofuję". Trzaskowski dobę po wycofaniu projektu
Śródmieście
Warszawa. Policja zatrzymała recydywistę
Zrywał kobietom łańcuszki w tramwajach
Praga Południe
Śmiertelny wypadek pod Warszawą
Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje kobieta
Okolice
Warszawa. Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
Mieszkańcy mają dość całodobowych sklepów z alkoholem
Radni w Warszawie nie chcieli nocnej prohibicji, w sąsiednim mieście przeszła niemal jednogłośnie
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki