Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity

Do policjantów z Pragi Południe trafiło zgłoszenie od kierowcy taksówki. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce, ustalili, że taksówkarz przewoził na Grochów czterech obywateli Ukrainy.

Pobili pasażera, uszkodzili samochód

"Z jego relacji wynikało, że wszyscy byli bardzo pijani" - poinformowała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Właśnie z uwagi na stan pasażerów, po dotarciu pod wskazany adres, kierowca musiał pomóc jednemu z mężczyzn wysiąść z samochodu. On sam nie miał siły, a jego koledzy nie mogli sobie z nim poradzić.

"Nagle, bez powodu, doszło do jakiegoś nieporozumienia i przepychanek. Pasażerowie zaatakowali kierowcę i go pobili. Uszkodzili też lusterka w samochodzie i zarysowali karoserię" - opisała Węgrzyniak.

Policja zatrzymała czterech mężczyzn Zatrzymany mężczyzna Źródło: KRP Warszawa VII Zatrzymany mężczyzna Źródło: KRP Warszawa VII Zatrzymany mężczyzna Źródło: KRP Warszawa VII

Podarta odzież, zarzuty i dozór

Policjanci wezwali pomoc medyczną do pobitego mężczyzny i zaczęli poszukiwania agresorów. Niedługo później cała czwórka została zatrzymana w jednym z pobliskich mieszkań. Funkcjonariusze ocenili, że odzież zatrzymanych "nosiła ślady szarpaniny i bójki". Włączono ją do materiału dowodowego.

Wszyscy czterej mężczyźni odpowiedzą za pobicie, dodatkowo 21-latek i jeden z 19-latków także za uszkodzenie mienia. Wobec podejrzanych zastosowano dozory policyjne, mają zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

