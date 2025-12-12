Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat

Wirtualny przelot nad obwodnicą śródmiejską Źródło: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Istniejąca część tzw. obwodnicy śródmiejskiej przechodzi dziś mostem Gdańskim i ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Do jej domknięcia brakuje kluczowego odcinka: od ronda Wiatraczna do ronda Żaba.

Mieszkańcy Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka od dawna czekają na tę inwestycję. Dzięki niej możliwe byłoby wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Grochowskiej i Targowej. Pierwsza związana z tym obietnica padła w 2006 roku, gdy urząd prezydenta stolicy objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ukończenie całości trasy było wielokrotnie przesuwane.

W ubiegłym roku władze Warszawy podjęły decyzję, że wschodni odcinek śródmiejskiej obwodnicy będzie budowany w trzech etapach: od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej z wyłączeniem tunelu drogowego pod rondem, od Radzymińskiej do ronda Żaba oraz tunel pod rondem Wiatraczna.

Blisko podpisania umowy na jeden odcinek

Podczas środowego spotkania z dziennikarzami podsumowującego zakończone i planowane inwestycje dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska prezentowała aktualne informacje dotyczące tej inwestycji.

- Jeśli chodzi o pierwszy odcinek od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej (na poniższej mapie oznaczony na żółto - red.) to 27 czerwca ogłosiliśmy przetarg na nowego projektanta. W sierpniu otrzymaliśmy sześć ofert, które wahały się od 9 do 20 milionów złotych. Wpłynęły dwa odwołania. 16 grudnia mamy termin rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej. Po tych rozstrzygnięciach, wyłonieniu wykonawcy, w pierwszym kwartale przyszłego roku uda nam się podpisać umowę - powiedziała Degowska.

W przypadku kolejnego etapu: od Radzymińskiej do ronda Żaba (niebieski na mapie) trwa opracowanie koncepcji programowej. Wybrano też wariant do realizacji. - W pierwszym kwartale zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - wyjaśniła Degowska.

Szefowa SZRM nie mówiła nic o etapie trzecim (kolor czerwony), czyli tunelu pod rondem Wiatraczna.

Projektowany przebieg obwodnicy śródmiejskiej Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

"Jestem rozczarowany tym harmonogramem"

W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów nie padły też żadne konkretne terminy. Więcej na temat harmonogramu inwestycji dowiedział się radny Pragi Południe Robert Migas podczas niedawnego posiedzenia komisji infrastruktury przy Radzie Warszawy.

Migas przekazał, że do końca 2027 ma być gotowy projekt budowlany pierwszego odcinka i SZRM złoży wniosek o decyzję ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej). Jej pozyskiwanie ma trwać około półtora roku i w 2029 będzie można rozpocząć pracę nad projektami wykonawczymi. Rok 2030 - to ogłoszenie przetargu na budowę pierwszego odcinka (żółtego) obwodnicy, a termin ukończenia robót jest prognozowany na rok 2033.

- Jestem rozczarowany tym harmonogramem - mówi nam Robert Migas. - Oczywiście cieszę się, że powstał i że inwestycja jest rozpisana na etapy, niemniej perspektywa ukończenia inwestycji w 2033 roku jest niepokojąca. Mamy już decyzję środowiskową dla tej inwestycji, dlatego byłem przekonany, że można szybciej ją realizować - podkreśla radny.

Wskazuje również, że brak obwodnicy hamuje ewentualne próby ucywilizowania ruchu na Grochowskiej i Targowej. Zwężenia jezdni, poszerzenia chodników, wprowadzenia udogodnień dla rowerzystów oraz zieleni.

Rondo Wiatraczna w Warszawie Źródło: TVN24

Rozwiązana umowa z poprzednim wykonawcą

Umowa na projekt tego odcinka była już podpisana z innym wykonawcą. Jednak prace nie zostały podjęte ze względu na przeciągający się proces wydawania decyzji środowiskowej. Na ten ważny dokument miasto czekało ponad pięć lat. Przewlekłość postępowania była nawet skarżona do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatecznie decyzja wpłynęła do SZRM w listopadzie 2022 roku.

Jak tłumaczył w ubiegłym roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, wykonawca projektu znalazł się "zupełnie w innych uwarunkowaniach, jeśli chodzi o koszty". Miasto próbowało negocjować warunki kontraktu. Okazało się to niemożliwe. Umowa z projektantem została rozwiązana za porozumieniem stron.

Z kolei o tym, jak będzie przebiegać tunel obwodnicy śródmiejskiej, który w przyszłości ma wtłoczyć ruch na Trasę Łazienkowską, zależy od projektu trzeciej linii metra ze Stadionu Narodowego na Gocław. W marcu ubiegłego roku miasto podpisało umowę na projekt. Budowa pochłonie olbrzymie środki, nawet pięć miliardów złotych. Prace budowlane mają zacząć się w 2028 roku.