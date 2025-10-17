Wbił się w auto dostawcze

Do zdarzenia doszło po godzinie 17 na ulicy Grochowskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Kaleńską.
Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. - W kolizji udział brały dwa pojazdy. Jeden z nich wjechał w barierki, między torowiskiem a jezdnią. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował Robert Dziubak z Państwowej Straży Pożarnej.
Na zdjęciach widać, że maska bmw skończyła pod przestrzenią ładunkową auta dostawczego. Jest mocno wgnieciona. Na jezdni widać ślady hamowania. Uszkodzone zostały barierki chroniące drzewo.
