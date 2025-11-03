Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu

Jak przekazał nam Rafał Markiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o 17.50. - Kierujący bmw z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w słup. Był trzeźwy. Do szpitala trafiła pasażerka - przekazał nam policjant.
Jak wskazał, na dalsze badania do szpitala pojechał również kierowca.
