Praga Południe

Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu

Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
W alei Zielenieckiej doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy uderzył w słup. Kierujący i pasażerka zostali zabrani do szpitala.

Jak przekazał nam Rafał Markiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o 17.50. - Kierujący bmw z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w słup. Był trzeźwy. Do szpitala trafiła pasażerka - przekazał nam policjant.

Jak wskazał, na dalsze badania do szpitala pojechał również kierowca.

Czytaj również: Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa

Zderzenie na skrzyżowaniu alei Witosa i Jana III Sobieskiego
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

