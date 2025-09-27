Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką Pragi

Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Ulica Środkowa ma przejść zmiany
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Za rok ulica Środkowa na warszawskiej Pradze Północ ma stać się zieloną i przyjazną przestrzenią dla pieszych. Zamiast samochodowego zgiełku - kwiaty, stylowe ławki i strefa zamieszkania. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Temat modernizacji Środkowej ciągnął się od lat. Czy tym razem się uda?

Warszawska Praga to dzielnica pełna kontrastów, historii i niezwykłej energii. Już wkrótce jeden z jej charakterystycznych fragmentów – ulica Środkowa – ma szansę na zmianę. Stołeczny ratusz zapowiada metamorfozę.

Środkowa ma być przede wszystkim dla pieszych

Modernizacja obejmie Środkową między Stalową a Kowieńską. Projekt przewiduje stworzenie tzw. strefy zamieszkania. Oznacza to nie tylko ograniczenie prędkości pojazdów i ruch jednokierunkowy, ale przede wszystkim przywileje dla pieszych. Jak zapowiada urząd miasta, spacerujący będą mogli swobodnie poruszać się po całej szerokości drogi, a klasyczne przejścia w dla pieszych odejdą w zapomnienie. Powstaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

"Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej. Dla rowerzystów przewidziano ruch dwukierunkowy natomiast samochody poruszać się będą w jednym kierunku – od strony ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej" – informuje w komunikacie Magdalena Wysocka ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Po obu stronach ulicy pojawią się pasy zieleni, złożone z niskich krzewów, bylin i kwiatów. Projektanci postawili na estetykę i funkcjonalność – zieleń ma nie tylko upiększyć przestrzeń, ale też podkreślić zabytkowy charakter lokalnych kamienic. Wśród roślin pojawią się m.in. laurowiśnie, irgi błyszczące, pustynniki, tulipany i śnieguliczki. Prawdziwą atrakcją będzie też szpaler wiśni po zachodniej stronie ulicy.

Okoliczni mieszkańcy zyskają także elementy małej architektury – m.in. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Dodatkowo pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Jak podaje stołeczny ratusz, w ramach inwestycji przebudowane zostaną także kanalizacja deszczowa i gazociąg oraz wybudowane nowe oświetlenie.

Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Źródło: Na_Prawa Warszawa / Facebook

Remont miał odbyć się kilka lat temu

Temat modernizacji Środkowej ciągnie się od kilku lat. W 2021 roku budowa praskiego woonerfu stanęła pod dużym znakiem zapytania, gdy ówczesny wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki wycofał zgodę na przebudowę ulicy, choć wcześniej zaakceptował proponowane zmiany. Stwierdził, że sytuację zmienił wpis ulicy do rejestru zabytków (wcześniej była tylko w ewidencji). Argumentował wówczas, że najpierw należy przeprowadzić remonty kamienic, a dopiero później ulicy.

W 2017 roku projekt autorstwa pracowni architektonicznej WXCA wygrał konkurs ogłoszony przez miasto. W 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Koncepcja na tym etapie została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez wojewódzkiego, jak i stołecznego konserwatora zabytków.

Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Źródło: Na_Prawa Warszawa / Facebook

Ponowna zgoda była potrzebna po tym, jak Środkowa została wpisana przez do rejestru zabytków w sierpniu 2020 roku. Odmowa konserwatora wstrzymała cały proces inwestycyjny. Konieczne było wprowadzenie zmian w projekcie i uzyskanie nowych uzgodnień.

Czy tym razem dojdzie do realizacji inwestycji? Ratusz podaje, że prace planowo mają zakończyć się w przyszłym roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
Wola
Statek wycieczkowy kursujący w sezonie przez Zalew Wiślany z Fromborka do Piasków
Przekop nie dla żeglarzy ze świata. Nie mają tu czego szukać
Tomasz Słomczyński
Urząd miasta Łodzi
"Największy kamienicznik w Polsce chce płacić innym za wynajem".
TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Na_Prawa Warszawa / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieRemonty dróg
Czytaj także:
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
Okolice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
Okolice
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów
Praga Północ
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
Wawer
Donald Tusk
"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
Praga Północ
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
Okolice
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Okolice
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Okolice
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Okolice
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
Śródmieście
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
Okolice
Włamanie do Szkoły Podstawowej nr 330
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
Ursynów
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Okolice
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
Śródmieście
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
Wawer
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
Okolice
pap_20240802_3ZQ
Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"
TVN24
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Areszt po śmiertelnym wypadku
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Weekendowe prace i utrudnienia na całej linii WKD
Komunikacja
Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznicowe uroczystości, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Zjechał do rowu, w aucie miał narkotyki. Mówił, że zobaczył sarnę
Okolice
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie
Okolice
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
Okolice
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
Śródmieście
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła
Żoliborz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki