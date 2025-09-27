Ulica Środkowa ma przejść zmiany Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Warszawska Praga to dzielnica pełna kontrastów, historii i niezwykłej energii. Już wkrótce jeden z jej charakterystycznych fragmentów – ulica Środkowa – ma szansę na zmianę. Stołeczny ratusz zapowiada metamorfozę.

Środkowa ma być przede wszystkim dla pieszych

Modernizacja obejmie Środkową między Stalową a Kowieńską. Projekt przewiduje stworzenie tzw. strefy zamieszkania. Oznacza to nie tylko ograniczenie prędkości pojazdów i ruch jednokierunkowy, ale przede wszystkim przywileje dla pieszych. Jak zapowiada urząd miasta, spacerujący będą mogli swobodnie poruszać się po całej szerokości drogi, a klasyczne przejścia w dla pieszych odejdą w zapomnienie. Powstaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

"Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej. Dla rowerzystów przewidziano ruch dwukierunkowy natomiast samochody poruszać się będą w jednym kierunku – od strony ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej" – informuje w komunikacie Magdalena Wysocka ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Po obu stronach ulicy pojawią się pasy zieleni, złożone z niskich krzewów, bylin i kwiatów. Projektanci postawili na estetykę i funkcjonalność – zieleń ma nie tylko upiększyć przestrzeń, ale też podkreślić zabytkowy charakter lokalnych kamienic. Wśród roślin pojawią się m.in. laurowiśnie, irgi błyszczące, pustynniki, tulipany i śnieguliczki. Prawdziwą atrakcją będzie też szpaler wiśni po zachodniej stronie ulicy.

Okoliczni mieszkańcy zyskają także elementy małej architektury – m.in. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Dodatkowo pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Jak podaje stołeczny ratusz, w ramach inwestycji przebudowane zostaną także kanalizacja deszczowa i gazociąg oraz wybudowane nowe oświetlenie.

Wizualizacja woonerfu na Środkowej Źródło: Na_Prawa Warszawa / Facebook

Remont miał odbyć się kilka lat temu

Temat modernizacji Środkowej ciągnie się od kilku lat. W 2021 roku budowa praskiego woonerfu stanęła pod dużym znakiem zapytania, gdy ówczesny wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki wycofał zgodę na przebudowę ulicy, choć wcześniej zaakceptował proponowane zmiany. Stwierdził, że sytuację zmienił wpis ulicy do rejestru zabytków (wcześniej była tylko w ewidencji). Argumentował wówczas, że najpierw należy przeprowadzić remonty kamienic, a dopiero później ulicy.

W 2017 roku projekt autorstwa pracowni architektonicznej WXCA wygrał konkurs ogłoszony przez miasto. W 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Koncepcja na tym etapie została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez wojewódzkiego, jak i stołecznego konserwatora zabytków.

Ponowna zgoda była potrzebna po tym, jak Środkowa została wpisana przez do rejestru zabytków w sierpniu 2020 roku. Odmowa konserwatora wstrzymała cały proces inwestycyjny. Konieczne było wprowadzenie zmian w projekcie i uzyskanie nowych uzgodnień.

Czy tym razem dojdzie do realizacji inwestycji? Ratusz podaje, że prace planowo mają zakończyć się w przyszłym roku.