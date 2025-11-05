Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Północ

Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują

Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Warszawskie zoo apeluje o niedokarmianie zwierząt
Źródło: Warszawskie zoo
Warszawskie zoo odnotowuje coraz więcej przypadków uwięzienia ptaków w pułapkach lepowych na owady. Zwierzęta, które w nie wpadają, trwale uszkadzają sobie skrzydła, oczy czy skórę. Wiele z nich ginie. Pracownicy zoo apelują do mieszkańców o rezygnację z tego typu pułapek.

Działający przy warszawskim zoo Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przyjął w tym roku ponad 8,4 tys. ptaków.

"Niestety w ostatnich dniach zauważyliśmy wzrost liczby przypadków jeszcze jednej przyczyny ptasich tragedii - uwięzienia w pułapkach lepowych" - napisał stołeczny ogród zoologiczny.

"Giną w męczarniach"

Najczęściej na rynku występują pułapki służące do likwidacji gryzoni i owadów. "Nie są to urządzenia działające selektywnie, stają się śmiertelnym zagrożeniem również dla ptaków. Silny klej trwale unieruchamia uwięzione w nim ptaki, powoduje uszkodzenia piór, skóry, oczu, a dłuższa szamotanina i postępujące oklejenie powoduje, że uwięzione ptaki mogą połamać sobie kończyny i koniec końców się udusić" - napisali opiekunowie.

Zaapelowali o zaniechanie stosowania tych pułapek, zwłaszcza w miejscach, gdzie mogą w nie wpadać inne zwierzęta. "Szkodliwość lepów zdecydowanie przewyższa korzyści z ich stosowania, a zwierzęta w nich uwięzione giną w męczarniach" - dodali.

"Klej w pułapce jest bardzo mocny, podczas siłowego odklejania można przy okazji oderwać lub połamać ptakom skrzydła, rozerwać skórę (skóra ptaków jest o wiele bardziej delikatna niż nasza), trwale uszkodzić pióra, oczy, dzioby czy nogi" - napisał ogród zoologiczny.

Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Źródło: Zoo w Warszawie
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Źródło: Zoo w Warszawie
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Źródło: Zoo w Warszawie

Co zrobić, gdy ptak wpadnie w pułapkę?

Pracownicy zoo wskazali, co zrobić w razie znalezienia ptaka uwięzionego w pułapce lepowej.

Ptaka należy jak najszybciej zabezpieczyć przed dalszym przyklejeniem się poprzez ograniczenie mu możliwości poruszania się, np. przykryć ścierką, szmatką czy jakimś materiałem.

Aby rozpuścić klej, należy polać przyklejone miejsce olejem spożywczym, np. rzepakowym i dopiero po chwili można próbować delikatne odkleić ptaka.

Po odklejeniu należy ptaka umyć (ciepłą wodą z detergentem np. płynem do naczyń) i osuszyć, a następnie pozwolić mu wyschnąć w ciepłym, spokojnym miejscu.

"Na tym etapie należy bardzo uważać, aby ptak nie napił się wody oraz aby nie został zalany jego dziób i oczy – co nie jest łatwe w przypadku skrajnie zestresowanego zwierzęcia, które nie wie, że próbujemy mu pomóc" - zaznaczyło zoo.

Należy też zapewnić mu też wodę i pożywienie. Jeśli w pobliżu jest ptasi ośrodek rehabilitacji zwierząt lub inna placówka udzielająca pomocy ptakom, można tam przetransportować zabezpieczonego ptaka - uzyska tam fachową pomoc.

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zoo w Warszawie

Ochrona zwierzątZoo
