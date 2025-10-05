Dąb Fabrykant z Łodzi. Europejskie Drzewo Roku Źródło: TVN24

Czy w wielkich miastach wśród betonu jest jeszcze miejsce na podziw dla drzew? Warszawa udowadnia, że tak. 11 października w godz. 12.00–16.00 w Pawilonie Edukacyjnym Kamień odbędzie się piknik dendrologiczny – wydarzenie łączące edukację, zabawę i miłość do natury. W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych, spotkania ze specjalistami oraz finał plebiscytu na Warszawskie Drzewo Roku.

Piknik dendrologiczny. Co w programie?

Organizatorzy zadbali o to, aby każdy – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie. Jak zapewnia Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni, piknik to doskonała okazja, by nie tylko odpocząć w otoczeniu natury, ale również dowiedzieć się czegoś nowego i zabrać trochę zieleni ze sobą.

W programie m.in.:

rejsy po Wiśle z widokiem na las łęgowy – unikalna okazja, by zobaczyć Warszawę z perspektywy rzeki,

stoisko dendrologów Zarządu Zieleni – pokaz nowoczesnych metod badania drzew, eksponaty dendrologiczne, pokaz arborystyczny,

stoisko Lasów Państwowych – edukacja leśna i możliwość odebrania bezpłatnych sadzonek drzew,

warsztaty dla dzieci i dorosłych – m.in. plecenie z wikliny, tworzenie nasienników, rzeźbienie żerowisk owadów.

"Poznaj historię wikliniarstwa w Polsce i tajniki pracy z wikliną. Dowiesz się, jak wierzba, charakterystyczne drzewo dla dolin rzecznych, wpływała na życie wsi polskiej. Własnoręcznie wykonasz unikalne przedmioty z wikliny, takie jak liście i drzewa, a także posłuchasz o biologii wierzb i ich wykorzystaniu" - zachęcają organizatorzy na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych.

Od 2003 roku 10 października w Polsce obchodzone jest Święto Drzewa, zainicjowane przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. To dzień poświęcony refleksji nad rolą drzew w naszym życiu – nie tylko jako elementów krajobrazu, ale także sprzymierzeńców w walce ze zmianami klimatu.

Warszawa nie tylko rozwija standardy ochrony zieleni, ale także prowadzi działania edukacyjne, m.in. poprzez program "W koronach miasta". Jednym z jego kluczowych elementów jest plebiscyt na Warszawskie Drzewo Roku, którego rozstrzygnięcie nastąpi właśnie podczas pikniku.

Drzewo, które reprezentuje miasto

Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu Warszawskie Drzewo Roku. Wybrane drzewo nie tylko zyska prestiżowy tytuł, ale też stanie się reprezentantem stolicy.