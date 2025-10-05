Logo TVN Warszawa
Zielone serce stolicy bije w Kamieniu. Rodzinny piknik i finał plebiscytu

Pawilon edukacyjny nad Wisłą
Dąb Fabrykant z Łodzi. Europejskie Drzewo Roku
Źródło: TVN24
Rejsy po Wiśle, pokazy arborystyczne, darmowe sadzonki drzew do odebrania i cały szereg warsztatów dla dzieci i dorosłych – to tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji podczas pikniku dendrologicznego w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Wybrane zostanie też drzewo reprezentujące Warszawę.

Czy w wielkich miastach wśród betonu jest jeszcze miejsce na podziw dla drzew? Warszawa udowadnia, że tak. 11 października w godz. 12.00–16.00 w Pawilonie Edukacyjnym Kamień odbędzie się piknik dendrologiczny – wydarzenie łączące edukację, zabawę i miłość do natury. W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych, spotkania ze specjalistami oraz finał plebiscytu na Warszawskie Drzewo Roku.

Piknik dendrologiczny. Co w programie?

Organizatorzy zadbali o to, aby każdy – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie. Jak zapewnia Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni, piknik to doskonała okazja, by nie tylko odpocząć w otoczeniu natury, ale również dowiedzieć się czegoś nowego i zabrać trochę zieleni ze sobą.

W programie m.in.:

  • rejsy po Wiśle z widokiem na las łęgowy – unikalna okazja, by zobaczyć Warszawę z perspektywy rzeki,
  • stoisko dendrologów Zarządu Zieleni – pokaz nowoczesnych metod badania drzew, eksponaty dendrologiczne, pokaz arborystyczny,
  • stoisko Lasów Państwowych – edukacja leśna i możliwość odebrania bezpłatnych sadzonek drzew,
  • warsztaty dla dzieci i dorosłych – m.in. plecenie z wikliny, tworzenie nasienników, rzeźbienie żerowisk owadów.

"Poznaj historię wikliniarstwa w Polsce i tajniki pracy z wikliną. Dowiesz się, jak wierzba, charakterystyczne drzewo dla dolin rzecznych, wpływała na życie wsi polskiej. Własnoręcznie wykonasz unikalne przedmioty z wikliny, takie jak liście i drzewa, a także posłuchasz o biologii wierzb i ich wykorzystaniu" - zachęcają organizatorzy na stronie wydarzenia w mediach społecznościowych.

Od 2003 roku 10 października w Polsce obchodzone jest Święto Drzewa, zainicjowane przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. To dzień poświęcony refleksji nad rolą drzew w naszym życiu – nie tylko jako elementów krajobrazu, ale także sprzymierzeńców w walce ze zmianami klimatu.

Warszawa nie tylko rozwija standardy ochrony zieleni, ale także prowadzi działania edukacyjne, m.in. poprzez program "W koronach miasta". Jednym z jego kluczowych elementów jest plebiscyt na Warszawskie Drzewo Roku, którego rozstrzygnięcie nastąpi właśnie podczas pikniku.

Drzewo, które reprezentuje miasto

Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu Warszawskie Drzewo Roku. Wybrane drzewo nie tylko zyska prestiżowy tytuł, ale też stanie się reprezentantem stolicy.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki