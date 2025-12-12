Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Gdy wpełzają do torby mają wielkość fasolki. W zoo na świat przyszło pięć kangurów

W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Warszawskie zoo ma nowych mieszkańców
Źródło: Warszawskie zoo / tvnwarszawa.pl
Pięć kangurów rudych przyszło na świat w stołecznym ogrodzie zoologicznym. To trzy samce i jedna samica, a jeden maluch wciąż przebywa w torbie matki, więc jego płeć pozostaje tajemnicą.

"Wiadomość dnia! Na świat przyszło w sumie aż pięć kangurów rudych! W naszym warszawskim stadzie pojawiło się trzech samczyków, jedna samiczka oraz jeden najmłodszy maluszek, który wciąż przesiaduje w torbie i jego płci jeszcze nie znamy" – przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych warszawskie zoo.

Warszawskie zoo: to wyjątkowy moment

Jak zaznaczył stołeczny ogród zoologiczny, takie wydarzenie nie należy do częstych.

- Taka liczba młodych w jednym roku zdarza się rzadko, dlatego to wyjątkowy moment dla nas wszystkich – opiekunów, ale również dla zwiedzających, którzy mogą podziwiać, jak rosną nasze kangurki – przekazał Adam Banaszek, opiekun kangurów i zwierząt kopytnych z warszawskiego zoo.

Gdy wpełzają do torby mają wielkość fasolki

Placówka poinformowała, że trójka starszych kangurów już regularnie skacze samodzielnie po wybiegu, a dwójka młodszych – "jeszcze grzecznie podróżuje w środku - choć chętnie wygląda i sprawdza, co dzieje się na zewnątrz".

Warszawskie zoo: na świat przyszło pięć kangurów rudych
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Źródło: UM Warszawa
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Źródło: UM Warszawa
Na świat przyszło w sumie aż pięć kangurów rudych
Na świat przyszło w sumie aż pięć kangurów rudych
Źródło: Warszawski Zoo / Facebook
Na świat przyszło w sumie aż pięć kangurów rudych
Na świat przyszło w sumie aż pięć kangurów rudych
Źródło: Warszawski Zoo / Facebook
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Źródło: UM Warszawa

Najstarszy maluch to Robbie, jego narodziny ogłoszono już kilka tygodni temu. Chociaż jest już niemal samodzielny, nadal lubi zajrzeć do torby swojej cioci, by posilić się dodatkową porcją mleka. Zoo wyjaśniło, że takie zachowanie jest jak najbardziej prawidłowe i ważne dla jego rozwoju.

Kangury rude Macropus rufus w naturalnym środowisku występują na sawannach Australii.

Pierwsze tygodnie życia tych stworzeń to czas intensywnego rozwoju, który przebiega w nietypowy dla innych ssaków sposób. Zaraz po narodzinach, po fazie ciąży macicznej, maluszek kangura – wielkości zaledwie fasolki – pomimo niedojrzałości, wpełza do torby matki, gdzie spędza nawet kilka miesięcy, rosnąc i nabierając sił. To właśnie w torbie przebiega druga faza ciąży, rozwijają się wszystkie układy i odporność. Młody kangur opuszcza torbę, gdy osiąga masę 2-4 kilogramów, jest wówczas w pełni rozwiniętym zwierzęciem, chociaż ciągle niedojrzałym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trzymał na posesji niedźwiedzia brunatnego
Trzymał na posesji niedźwiedzia. Usłyszał zarzut
TVN24
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
Bielany
Żubry zimą
Osiem żubrów ma gruźlicę, zostaną poddane eutanazji
TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta
Czytaj także:
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę-radną
Śródmieście
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Okolice
Atak pseudokibiców na trasie S8
Nagranie ataku kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
Okolice
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
Bemowo
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu
Targówek
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Awantura i siłowe wejście policjantów. Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
Okolice
40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Elblągu
Składał intymne propozycje 12-latce. O świcie zapukali do niego policjanci
Śródmieście
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
Dariusz Gałązka
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
Wawer
Sesja budżetowa Rady Warszawy
"Metro jedzie do Ursusa". Budżet na przyszły rok przyjęty
Śródmieście
Korek przed wjazdem na most Grota-Roweckiego
Likwidacja buspasa i trzy inne zmiany. Tak chcą usprawnić ruch na S8
Dariusz Gałązka
Akcja straży pożarnej w siedleckiej podstawówce
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Awaria ciepłownicza (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie ciepłownicze. Zamykają fragment ważnej arterii
Będzie konkurs na "szpiegowo"
"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"
Zapadł wyrok w sprawie śmierci czteroletniego Leona
4-latek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, zwłoki zakopali. Wyrok
Okolice
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał
Żoliborz
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
Praga Południe
Nielegalny pawilon przy placu Grunwaldzkim
Chcą pilnej likwidacji "żoliborskiej zawalidrogi". Od 20 lat jest nielegalna
Żoliborz
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca jechał bez świateł. "Liczył, że policjanci go nie zauważą"
Okolice
Przedmioty znalezione przy zatrzymanych osobach
Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
Okolice
Rusiec
Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów
Okolice
63 tony tytoniu bez akcyzy
63 tony nielegalnego tytoniu. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
W bankomacie pozostały pieniądze, podejrzani mieli je zabrać (zdjęcie ilustracyjne)
Nerwowo kręcił się przy bankomacie, miał sporo gotówki
Bemowo
Policjanci zatrzymali kierującego renault
Trzy promile i pożegnanie nie tylko z prawem jazdy, ale też z autem
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki