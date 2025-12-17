Logo TVN Warszawa
Okolice

Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie z wypadku

Wypadek nagrała kamera monitoringu
Nagranie z wypadku na trasie S7
Źródło: tvnwarszawa.pl
Dotarliśmy do nagrania pokazującego groźny wypadek, do którego doszło we wtorek na trasie S7 w miejscowości Zgorzała pod Piasecznem (Mazowieckie). Kamera zarejestrowała, jak kierowca volvo zatrzymuje się na lewym pasie. Po dwóch minutach postoju, w tył jego samochodu uderza rozpędzone bmw.

Nagranie, którym dysponujemy, trwa cztery minuty. Kluczowy fragment pokazujący okoliczności i sam moment wypadku zarejestrowany jest pod koniec drugiej minuty filmu.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o utrudnianiach związanych z pracą służb przy tym zdarzeniu.

Radiowozy mijają stojący samochód

Początek nagrania: jasny suv zwalania jadąc lewym pasem, blisko barier oddzielających jezdnie, prawdopodobnie dochodzi do kontaktu barier z karoserią. W 15 sekundzie pojazd się zatrzymuje, gasną światła stop, czerwone tylne światła nadal pozostają włączone. Po pięciu sekundach, prawym pasem przejeżdżają dwa oznakowane policyjne radiowozy. Ich kierowcy nie zwalniają. Próbujemy się dowiedzieć dlaczego policjanci nie zareagowali.

Wypadek nagrała kamera monitoringu
Wypadek nagrała kamera monitoringu
Źródło: tvnwarszawa.pl

Przez dwie minuty samochody omijają stojące volvo. Część kierowców nawet nie zwalnia, nikt się nie zatrzymuje. Ruch w przeciwnym kierunku odbywa się bez zakłóceń.

Duża prędkość przy zderzeniu

Po dwóch i pół minutach rozpoczyna się najbardziej dramatyczny fragment nagrania. W tył volvo z dużą prędkością wjeżdża kierowca bmw. Siła uderzenia odrzuca oba pojazdy, zniszczony tył volvo unosi się, z kolei ciemne bmw, obracając się sunie po jezdni jeszcze przez kilkanaście metrów.

Do wypadku dochodzi w momencie, gdy trasa w kierunku Warszawy jest pusta, kilka sekund przed zderzeniem prawym pasem przejeżdża tylko jedno auto.

Kolejni kierowcy już się zatrzymują, jeden przy rozbitych samochodach, dwóch następnych w nieco większej odległości.

Nieprzytomny kierowca, zablokowana trasa

Najpoważniej ranny został 55-letni kierowca volvo. Nieprzytomny trafił do szpitala. - Ze względu na stan zdrowia nie zostały z nim przeprowadzone czynności procesowe. Dopiero po nich będzie można ustalić, co było przyczyną tego, że się zatrzymał - mówi podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Po wypadku trasa S7 była zablokowana
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Źródło: OSP Zamienie, gmina Lesznowola
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Źródło: OSP Zamienie, gmina Lesznowola
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Źródło: OSP Zamienie, gmina Lesznowola
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Wypadek na trasie S7 pod Piasecznem
Źródło: OSP Zamienie, gmina Lesznowola

28-letni kierujący bmw nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ruch na jezdni w kierunku Warszawy był zablokowany przez kilka godzin.

W wypadku uszkodzona została także skoda. – Uszkodziły ją odłamki z pojazdów, uczestniczących w zdarzeniu. Kierowcy bmw i skody zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Obaj mieli też uprawnienia do kierowania pojazdami - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Zderzenie na S7 w miejscowości Zgorzała
Zderzenie na S7 w miejscowości Zgorzała
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: Artur Węgrzynowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Piaseczno Policja Straż pożarna Ochotnicza Straż Pożarna bezpieczeństwo
