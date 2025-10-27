Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wyprzedzał na pasach, grozi mu pięć lat więzienia

W którym mieście piesi są najmniej bezpieczni? Sprawdzamy (zdjęcie ilustracyjne)
Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Wyprzedził inne auto na przejściu dla pieszych i od razu został zatrzymany. Sprawa nie skończyła na wysokim mandacie, 20-latkowi grozi nawet pięć lat więzienia.

Policjanci z przasnyskiej drogówki zauważyli kierującego oplem, który zdecydował się na wyjątkowo niebezpieczny manewr. Wyprzedził inny pojazd bezpośrednio na przejściu dla pieszych.

"Zareagowali natychmiast i zatrzymali kierowcę do kontroli. Był nim 20-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Szybko wyszło na jaw, że to nie było jego jedyne przewinienie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna posiada dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, między innymi za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym" - informuje asp. Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu 

Stanie przed sądem

20-latkowi za złamanie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim grozi z kolei mandat w wysokości 1500 złotych i 15 punktów karnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka
Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, którego lekceważenie jest przestępstwem. Osoby, które wsiadają za kierownicę mimo orzeczonego zakazu, narażają się na surowe konsekwencje prawne, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
przypominają policjanci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany jechał z synem. Wpadł przez prędkość
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
Wypadek w powiecie płońskim
Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolscePrzasnyszPolicja
Czytaj także:
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Płacą za metry, których nie ma
Katarzyna Kędra
Pożar auta przed stacją paliw
Wybuch i pożar auta przy stacji paliw. Nagranie
Włochy
Burmistrz Woli chce ograniczeń w parkowaniu hulajnóg (zdj. ilustracyjne)
Burmistrz Woli chce ograniczyć pozostawianie hulajnóg
Wola
Kira Sukhoboichenko z nagrodą Mazowieckiego
Hejt po nominacji. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"
Svitlana Kucherenko
Potrącenie dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych
Okolice
Śmigłowce służb nad Warszawą
Śmigłowce wojskowe i ratownicze nad Warszawą
Ochota
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
Okolice
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie
Nocny pożar składowiska odpadów. Kolejny w tym roku
Okolice
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
Okolice
Drogowcy uspokajają ruch na Białołęce
Szykany, progi zwalniające, w planach chodnik. Kierowcy zdejmą nogę z gazu
Białołęka
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
Bielany
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
Okolice
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
"Na barłogu ze starych szmat leżała skurczona, naga, młoda kobieta"
Tamara Barriga
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
Okolice
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani w przejściu podziemnym
Wawer
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Włochy
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
Okolice
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
Ursynów
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
Wola
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
Śródmieście
Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Okolice
Akcja służb w miejscowości Kampinos
"Pozostawiła ranną matkę z nożem wbitym w plecy". Areszt dla córki
Okolice
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
Okolice
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Białołęka
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
Wola
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez nastolatków na hulajnogach
Wilanów
Na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie odnaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny leżało na drodze krajowej
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki