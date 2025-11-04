Logo TVN Warszawa
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu. Utrudnienia

Wypadek na S8 w Wypędach
Wypadek na S8 w Wypędach
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na trasie S8, na wjeździe do Warszawy zderzyły się cztery samochody. Dwie osoby trafiły do szpitala. Trwają czynności policji. Są utrudnienia w ruchu w kierunku stolicy.

Do zderzenia doszło na trasie S8, w miejscowości Wypędy, pomiędzy węzłami Janki a Opacz.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że sprawcą był 44-latek kierujący skodą. Nie dostosował prędkości do warunków, panujących na drodze i uderzył w tył jadącego przed nim audi. W wyniku uderzenia kierująca audi straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w barierki po lewej stronie oraz w jadące volvo i volkswagena - opisała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Wypadek na S8 w Wypędach
Wypadek na S8 w Wypędach
Wypadek na S8 w Wypędach
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wypadek na S8 w Wypędach
Wypadek na S8 w Wypędach
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wypadek na S8 w Wypędach
Wypadek na S8 w Wypędach
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wypadek na S8 w Wypędach
Wypadek na S8 w Wypędach
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wypadek na S8 w Wypędach
Wypadek na S8 w Wypędach
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Dwie osoby w szpitalu

Do szpitala trafiły dwie osoby. Jest to kierująca i pasażer audi. - Wszyscy kierowcy biorący udział w zdarzeniu zostali przebadani na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi. 44-letni kierujący skodą ma uprawnienia do kierowania - doprecyzowała Orlik.

Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Audi stoi tyłem do kierunku jazdy. Samochody są poważnie rozbite. Na jezdni znajduje się spora ilość szkła i elementów karoserii. Policjanci wygrodzili wszystkie pasy, ruch odbywa się pasem awaryjnym. Utworzył się korek, liczy około czterech kilometrów - relacjonował reporter. Utrudnienia występują w kierunku Warszawy. Zaczynają się już w Wolicy.

Na miejscu trwają działania policji.

WhatsApp Video 2025-11-04 at 09
Utrudnienia w ruchu po zderzeniu na trasie S2
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

