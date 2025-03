Wpadli podczas rozładowywania i zakopywania odpadów

Zatrzymania w sprawie nielegalnego składowania odpadów Źródło: Mazowiecka policja/Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Mazowieccy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie nielegalnego obrotu odpadami. W jednym tylko wątku zatrzymali już 47 osób, a 29 zostało aresztowanych. Teraz, na gorącym uczynku, zatrzymali kierowców ciężarówek i operatorów koparek, którzy zrzucali i zakopywali odpady. W siedzibie firmy zatrzymany został także podejrzany o organizację całego procederu.

"Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod nadzorem prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju, które przy wykorzystaniu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych dopuszczały się przestępstw przeciwko środowisku, polegających na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, również niebezpiecznymi, fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi dokumentami, a także przestępstw skarbowych" – informuje w komunikacie mazowiecka policja.

Śledczy rozpracowują kolejne elementy procederu. W jednym tylko z wątków zatrzymano już 47 osób, z których 29 trafiło do aresztu. Jednocześnie zabezpieczono mienie wartości blisko miliona złotych.

Ostatnie zatrzymania

Ostatnie osoby zostały zatrzymane 20 marca na terenie wyrobiska w miejscowości Nawojów Łużycki w województwie dolnośląskim. Mazowieccy policjanci wspierani przez pracowników Główneego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Warszawy i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Wrocławia zatrzymali na gorącym uczynku trzech kierowców ciężarówek i dwóch operatorów koparko-spycharek, którzy w miejscu do tego nieprzeznaczonym dokonali zrzutu odpadów i zakopywali je.

"W trakcie wykonywanych czynności na miejsce przyjechała kolejna ciężarówka z odpadami i jeszcze jedna koparka, których kierowcy również wpadli w ręce mundurowych" – dodano w komunikacie.

Jednocześnie w województwie wielkopolskim, w siedzibie firmy, policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o organizację całego przestępczego procederu oraz operatora maszyny mielącej odpady.

Dozory policyjne i areszty

Dziewięciu mężczyzn, w wieku od 27 do 53 lat, doprowadzono do prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty.

Art. 258 § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 183 § 1.Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kodeks karny

Wobec pięciu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju. Z kolei wobec czterech podejrzanych, w tym podejrzanego o organizację procederu, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zastosował tymczasowe aresztowania.

