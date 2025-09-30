Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany

41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą" Źródło: KPP Wołomin

Sprawę poszukiwania mężczyzny prowadzili policjanci z wydziału kryminalnego komendy w podwarszawskim Wołominie. Za 41-latkiem, obywatelem Ukrainy, była wystawiona tzw. czerwona nota.

"Przeprowadzone przez funkcjonariuszy ustalenia operacyjne pozwoliły na zatrzymanie niczego nie spodziewającego się mężczyzny, na stacji PKP w Wołominie, gdy ten wychodził z pociągu" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

Areszt i ekstradycja

41-latek był poszukiwany przez władze Ukrainy za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej oraz podwójne zabójstwo. Natomiast na terenie Polski kierował w stanie nietrzeźwości, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z ekstradycją. Na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, Sąd aresztował mężczyznę na siedem dni" - podała komenda w Wołominie.

"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

