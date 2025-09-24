Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka

Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Zatrzymanie 41-latka podejrzanego o zabójstwo ojca (18.09.2024)
Źródło: KPP Ostrołęka
Sąd w Ostrołęce skazał 41-latka na 25 lat i 6 miesięcy więzienia. Śledczy ustalili, że mężczyzna przez kilka lat znęcał się nad ojcem, a w końcu podpalił dom, w którym mieszkał razem z nim. 77-latek zginął w pożarze.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce w całości podzielił argumenty prokuratora i uznał oskarżonego Witolda C. za winnego zabójstwa ojca i znęcania się nad nim. Oprócz kary więzienia sąd orzekł dla oskarżonego obowiązek poddania się terapii uzależnień – leczeniu choroby alkoholowej – poinformowała w środę rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury okręgowej Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Znęcanie, pożar i śmierć

We wrześniu 2024 roku dyżurny ostrołęckiej policji odebrał zgłoszenie o pożarze drewnianego domu w miejscowości Wolkowe w gminie Myszyniec w powiecie ostrołęckim. Mieszkał w nim 77-letni mężczyzna i jego 41-letni syn. W trakcie akcji gaśniczej znaleziono zwęglone zwłoki starszego mężczyzny. Policjanci od razu podejrzewali, że za pożarem może stać syn ofiary.

Śledczy ustalili, że przez ponad trzy lata Witold C. znęcał się fizycznie i psychicznie nad ojcem. Zazwyczaj był wtedy pod wpływem alkoholu. Oskarżony wielokrotnie wyzywał ojca, kopał go po ciele, uderzał pięścią w twarz i głowę, groził zabójstwem i spaleniem.

Ojciec zginął w pożarze, wcześniej był katowany. Za zbrodnię odpowie syn
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ojciec zginął w pożarze, wcześniej był katowany. Za zbrodnię odpowie syn

Swoje groźby 41-latek spełnił 14 września 2024 r. Wiedząc, że ojciec śpi na wyższej kondygnacji drewnianego domu, podłożył ogień w niżej położonej części budynku, w miejscach, gdzie były przedmioty łatwopalne.

– Celem podpalacza było jak najszybsze rozprzestrzenienie ognia – powiedziała prok. Łukasiewicz.

W wyniku podpalenia doszło do całkowitego spalenia domu, a następnie zawalenia się budynku. Stefan C. spłonął w pożarze. Bezpośrednio po zajęciu ogniem budynku Witold C. odjechał na rowerze. Został zatrzymany na stacji paliw w Myszyńcu, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Źródło: OSP Myszyniec
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Źródło: OSP Myszyniec
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Źródło: OSP Myszyniec
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Źródło: OSP Myszyniec

Nie przyznawał się

Podczas kilkukrotnego przesłuchania przez prokuratora i przed sądem Witold C. nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Przez cały okres trwania śledztwa i postępowania sądowego mężczyzna przebywał w areszcie.

41-latek był wcześniej wielokrotnie karany m.in. za pobicie, kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje i groźby.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OSP Myszyniec

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w PolscePolicja
Czytaj także:
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził, czy naprawili szkody
Wilanów
Zderzenie na S2
Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka, wypisano pacjentów jednego z oddziałów
Wawer
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz
Budowa bazy metra STP Mory
Ostatni odcinek drugiej linii. Tu metro wyjedzie na powierzchnię
Piotr Bakalarski
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty
Ochota
Pożar budynku przy Żwirki i Wigury
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Radczyni prawna trafiła do aresztu za jazdę po pijanemu
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
Komenda Stołeczna Policji
W środę powołanie nowego szefa stołecznej policji
Śródmieście
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Wyrok
Alicja Glinianowicz
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę
Praga Północ
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Dym w archiwum UOKiK i ewakuacja
Śródmieście
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego"
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
Śródmieście
Prom Gassy - Karczew
Po 11 latach kończą działalność, promu nie będzie. Ruch należy do samorządów
Alicja Glinianowicz
Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
Śródmieście
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
Praga Północ
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
Praga Południe
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
Włochy
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Akcja #RoweremDoPracy
Siedem lat walczą o bezpieczny przejazd
Praga Południe
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia przed Konkursem Chopinowskim
Śródmieście
Z Varso odpadła szyba
Z 11. piętra biurowca wykruszyła się szyba. Znamy przyczynę
Wola
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki